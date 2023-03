Sin medias tintas

Resurge disputa camionera

Por Martín Romo (El Verdugo)

Resurge disputa camionera…Quienes es más que evidente que le estaban apostando a que el Gobierno del Estado volviera a doblar$e una vez más, son los ex concesionarios del transporte público de Hermosillo requisados en el 2018, como lo exhibe el que de nuevo se hubieran plantado ante Palacio para exigir un alza en el pago de la rentabilidad, o cuando menos la actualización correspondiente a la inflación.

Es por eso que otra vez reanudaran su protesta con tambores y cornetas que tocan en la parte frontal de esa sede gubernamental, y con la que “le ponen los nervios de punta” a los funcionarios que trabajan en esa área, a pesar de que en junio del año pasado firmaran un acuerdo con vigencia hasta mayo del presente 2023, con lo que se les aseguró una asignación de $15 mil pesos mensuales, pero ahora demandan $25 mil “del águila”.

Ante lo que concluyen que esos más de 180 camioneros no están respetando el convenio que pactaran en el 2022, como resultado de las mesas de diálogo que hicieran, en el ínter en que el tribunal federal emite un fallo en torno a ese conflicto, como ya se los revirara el Secretario de Gobierno, Álvaro Bracamonte Sierra, a partir de esa renegociación a destiempo que están exigiendo; además de una extensión en el plazo. ¡Zaz!

De tal forma que así es de a cómo resurgiera esa inconformidad, de quienes no aceptaron la propuesta de liquidación que les hicieran de sus concesiones, a razón de medio millón, o $500 mil pesos por cada una, al sólo animarse a finiquitarlas unos120, por lo que todavía quedan alrededor 230, que es a los que les están pagando, en lo que en los tribunales se resuelve ese lío, y el cual otra vez se está recrudeciendo. ¡Tómala!

Con todo y que Bracamontes Sierra advirtiera que no están cerrados a continuar con esa conveniada, como tampoco a incrementar el monto, pero siempre y cuando se cumplan los tiempos que ya están estipulados, y que los mismos manifestantes aceptaran, a pesar de que ahora se están echando pa´tras, de lo que se deduce que en caso de perderla en los juzgados, también se irían al amparo en el tribunal de justicia administrativa.

Luego entonces así están reavivando esa rebelión camionera, que por lo que se ve irá para largo, por el cómo nomás han aplazado una definición definitiva, y más porque a los que tienen ese tipo de anuencias transporteriles les ha dado por presionar de más, o por encima de lo acordado, ante lo que se corre el riesgo de que pudiera “romperse la liga”, porque a querer y no, pero con eso ya se están pasando de la raya. ¡Palos!

Tan es así que Bracamonte Sierra les mandara a decir, que por el ruidajo que hacen no tardaba en apercibirlos la Procuraduría Ambiental estatal, y más que nada porque no los dejan trabajar, y principalmente a él que está en esa área; y el que también pudieran cancelarles lo acordado, aunque ya está misma semana de nuevo se “calmaron las aguas” para quedar como estaban, en lo que concluye ese pacto. ¡De ese pelo!

Clonan pick ups de Marina…Con la novedad de que en Sonora ya están teniendo lugar prácticas delictivas que antes sólo se veían en otros Estados del Sur del País, como esa que revelara la mismísima Sexta Zona Naval de la Secretaría de Marina-Armada de México (Semar), con sede en Guaymas, de que en las comunidades yaquis han detectado vehículos clonados de esa institución militar. ¡Así el “pirateo”!

Y para quien dude de lo anterior, es que la propia Semar es la que hiciera pública esa clonación, a través de un boletín que emitiera, basado en un informe de la Policía Municipal de Cajeme, que da fe de denuncias ciudadanas en las que reportan la presencia de esas unidades “piratas”, que son operadas por grupos delictivos que las usan para cometer actos ilícitos y hechos violentos en perjuicio de la población. ¡Vóitelas!

Eso al ventilarse que con ese fin están camuflajeando carros tipo pick up, con la pintura de color gris y rótulos con logos de la Secretaría de Marina, como parte de una táctica para hacerse pasar como integrantes de esa corporación de seguridad, y así demeritar su actuar, y los cuales ya han sido ubicados en localidades como la de Pótam, entre otras de ese territorio étnico, con la finalidad de perpetrar sus fechorías. ¡De ese vuelo!

Así que como una cosa lleva a otra, ante esa acción de usurpación se deduce que en la región ya podrían estar accionando cárteles criminales originarios de otros Estados, por como ya se están descubriendo esas formas de operar por estas tierras, y que son distintivas de Michoacán, Guerrero y Zacatecas, sólo por mencionar algunas, como una manera de atentar contra “Juan Pueblo”, mediante la extor$ión, el “bajón” y demá$.

Luego entonces así de grave pudiera estar esa invasión de “mañosos”, o en su defecto la repetición de esa manera de asaltar a la ciudadanía, como ya lo sacara a flote la misma Semar en el yaqui, y es por lo que le están haciendo un llamado a las mayorías para que “le pongan el dedo” a cualquier picapón con finta de pertenecer a la milicia que se les haga sospechoso, con miras a evitar asaltos en despoblado. ¡Pácatelas!

Achacan “grilla” a Alcalde…Al que dan cuenta que ya le dijeron que no hay motivos para que esté promoviendo “un choque de trenes”, es al alcalde priísta de Ímuris, Jesús Leonardo García Acedo, eso luego de las manifestaciones registradas el pasado martes por parte de “ciudadanos”, las que provocaron el cierre de la carretera internacional México 15, para oponerse a que las vías del tren crucen por esa población. ¡Ñácas!

Casi por nada es que aflorara que a García Acedo ya le reviraron, que lo mejor es no estar viendo “moros con trinchete” donde no los hay, al sostenerse que sería por demás incongruente el estarse impulsando el sacar la ruta del ferrocarril de Nogales, para en contraparte atravesarlo en esa municipalidad, derivado de que no tendría ningún sentido, y sería el estar haciendo todo lo contrario. ¡A ese punto la respuesta!

No en balde es por lo que ese tipo de “presión ciudadana que están metiendo”, como esa clase de protestas que están organizando, se la están achacando a Jesús Leonardo, al suponerse que son con la intención de “$acar algo”, como resultado de propiciar un río revuelto al respecto, como sería desinformando a ese pueblo, con el cuento de que el “tren…zudo” pasaría entre el medio de varias colonias, con lo que “se las partirían”.

Por lo que para aclarar esa dizque preocupación que hay, como consecuencia de una confusión que dicen que mal intencionadamente han generado, a raíz de que han hecho circular un trazo falso de lo que es el proyecto de modificación del trayecto propuesto, es por lo que están programando una reunión con los manifestantes, para explicarles la verdadera realidad de ese cambio ferroviario que se hará, y que no es como lo pintan.

Razón por la cual es ante dicha apertura informativa que está habiendo, es por lo que apuestan doble contra sencillo que a García no se le hará “el descarrilar” ese plan de cambio, por encima de las grillas que filtran que se ha traído, como esa de que causará una contaminación por ruido, y de que será un peligro, cuando la realidad es que ya están impuestos a sus pitidos, por pasar contiguo a ese municipio. ¡Es la impresión!

¡Inicia un “puentazo largo”!…Las que sí que debieron haber preparado maletas son las mayorías, por el “puente largo” que desde ayer viernes iniciara, ya que desde ese día y hasta el próximo lunes 20 el alumnado de educación básica, o de Preescolar, Primaria y Secundaria no acudirá a clases, con lo que tendrán cuatro días libres, juntando el sábado y domingo. ¡De ese tamaño!

Lo anterior derivado de que en el calendario de la Secretaría de Educación Pública (SEP) ese viernes social viene marcado como Descarga Administrativa, que es cuando los maestros realizan actividades relacionadas con la evaluación del estudiantado; a lo que se le sumará el “San Lunes” 20, debido a que es el natalicio de Benito Juárez, que aunque es el 21, pero está vez decidieron recorrerlo para que hubiera más asueto. ¡Qué tal!

Pero por si eso fuera poco, y para cerrar con broche de oro el alcahuete marzo, lo que es el viernes 31 habrá otro “puentazo”, ya que tendrá lugar una reunión de las llamadas de Consejo Técnico Escolar, pero como las vacaciones Semana Santa arrancan el lunes 3 de abril, es por lo que la comunidad estudiantil volverán a las aulas hasta el 17 de abril, por lo que por eso dicen ¡Quien fuera maestro!, por las “vagaciones” que tienen.

Aunque aclaran que esos tantos tiempos muertos no aplican para los trabajadores normales, sino únicamente para el profesorado, en lo que tiene que ver con las “juntitis” escolares, ya que con todo y que acuden a checar tarjeta, pero solamente lo hacen a “medio brazo”, o nomás para planear, y supuestamente evaluar, y es que además por la Semana Mayor “se chutarán” una quincena más. ¡Así la buena vida laboral!

Más menos así estará ese “tiro de calentamiento” que se aventarán en el presente fin de semana, para mínimo irse ajustando las “tira huesos” y bermudas floreadas, con sus respectivas chanclas, para cuando menos darse un “voltión” a la playa y tostarse la epidermis, en lo que llega la vacacionada buena, que para ellos ya en general será de una veintena de días, por lo que ¡No te acabes magisterio!

Correo electrónico: [email protected]

