En Pocas Palabras

¿Por qué tanta prisa por el cambio de nombre al Estadio Sonora?

Falta seis meses para que inicie la próxima temporada de la Liga Mexicana del Pacífico (LMP) y el Gobierno del Estado está desesperado por cambiarle de nombre al estadio Sonora, por el de Fernando Valenzuela Anguamea, lo que quiere decir no esperará tanto tiempo para cortar el listón. Esto quiere decir que el cambio será una ceremonia especial, en donde estará presente el gran ídolo del béisbol acompañado por el Gobernador Alfonso Durazo Montaño y, posiblemente, el Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador.

El estadio ya tiene el nombre en la marquesina, nada más que dice F Valenzuela, pero debido a tantas protestas al no poner el nombre completo, los organizadores del acto esperarán a que terminen el anuncio para inaugurarlo.

Como ustedes saben, ha habido muchas protestas porque el Gobierno le puso el nombre de Fernando Valenzuela sin tomar en cuenta a nadie, principalmente a la afición beisbolera de Naranjeros. Fue una sorpresa ver el nombre de F Valenzuela en el estadio…A pesar de las protestas, el Gobierno del Estado no dará marcha atrás.

El Gobierno del Estado hubiera esperado la inauguración de la próxima temporada de la LMP en el mes de octubre para el cambio de nombre, ante un estadio lleno, para saber si los aficionados están de acuerdo o no con el cambio de nombre. Lo harían a través de aplausos, no sé porqué tanta prisa, cuando no hay actividades deportivas de la LMP. Fernando Valenzuela vive en Los Ángeles, California y tiene equipos de béisbol en la Liga Mexicana de Verano, en el centro del país. Hay inconformidad por un sector de la población porque “El Toro” nunca jugó con Hermosillo.

Hasta ahora no he visto ninguna declaración en los medios de comunicación locales del presiente del Club Naranjeros de Hermosillo, Enrique Mazón, que a lo mejor le da lo mismo, porque su objetivo es seguir haciendo dinero. El se encuentra tranquilo esperando la fecha de inicio de la temporada 2023-24 de la LMP, no importa que se llame “Juan o Juana” el estadio. Hay que esperar el inicio de la temporada, el tiempo pasa volando.

Exigen que se haga público la tesis y el título universitario del presidente López Obrador

En su última sesión, previo a quedarse sin quórum para reunirse como pleno por la falta de consejeros, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) aprobó ordenar a la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) hacer pública la tesis y el título universitario del presidente Andrés Manuel López Obrador. Lo anterior, al resolver un recurso de revisión interpuesto por un particular, quien solicitó dichos datos, pero que le fueron negados bajo el argumento de ser clasificados.

En la sesión, el comisionado Adrián Alcalá Méndez explicó que, tras la solicitud de información, la máxima casa de estudios informó que se trata de información pública y proporcionó un vínculo y los pasos a seguir para poder consultar la tesis de López Obrador; no obstante, en relación con el título profesional, resaltó que, al tratarse de información concerniente a la trayectoria académica de una persona física, se actualizó la clasificación de información como “confidencial”.

La UNAM argumentó que para hacer público el título, el titulado debe dar su consentimiento; sin embargo, inconforme con la respuesta, el particular interpuso el recurso de revisión. Lo anterior, al resolver un recurso de revisión interpuesto por un particular, quien solicitó dichos datos, pero que le fueron negados bajo el argumento de ser clasificados.

El comisionado detalló que debido a que el título profesional requerido pertenece a un funcionario del más alto rango como el Presidente de la República, “reviste trascendencia social y se debe hacer público para fortalecer la rendición de cuentas”. Así, por unanimidad, el pleno del INAI ordenó a la UNAM, hacer público el título universitario de López Obrador…Hasta aquí los comentarios de hoy, regreso el próximo lunes, con el favor de Dios.

