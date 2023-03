Sin medias tintas

+ A la cárcel papás de cafre

+ Exhibe el Staus a Rectora

+ Son un fiasco los de la SEC

+ Sigue innovando el Alcalde

Por Martín Romo (El Verdugo)

A la cárcel papás de cafre…Y como se veía venir, a los que no dejaron salir es a los papás de Nathan Karim, el joven implicado en el atropellamiento de una familia el pasado 5 de marzo al Sur de Hermosillo y quien se encuentra prófugo, al vinculárseles a proceso por el delito de encubrimiento, por lo que permamecerán encarcelados y podrían alcanzar una pena de hasta tres años tras las rejas. ¡De ese pelo!

O séase que así están ratificándoles la prisión preventiva Gabriela y Sergio Alberto, y no propiamente por negarse a declarar contra su hijo, sino por alterar los vestigios y huellas que quedaran en el auto en que arrollara a Brenda Leticia y su hija Ximena, de 31 y 5 años de edad; así como a su sobrino Favre, de 2 ños, en un Volkswagen de la línea Derby, que a los dos días fuera encontrado después de haber sido “limpiado”.

Luego entonces así los terminaron “de atorar” por no querer cooperar en las investigaciones, mediante una audiencia de vinculación que inició a las 8:30 de la mañana del miércoles, y concluyó a las 23:40 horas, es decir, casi quince horas después, o en la media noche, en lo que es un caso inédito y por demás comentado, por no existir un antecedente similar, respecto a padres que hayan incurrido en un solapamiento a ese grado.

Si se analiza que sus progenitores, que son abogados, no solamente intentaron borrar las evidencias del accidente que provocara el imprudente de su vástago, cuando a exceso de velocidad impactara a los afectados, a los que dejara gravemente heridos y abandonados en la colonia Cuauhtémoc, sino que además de esconder el carro y “lavarlo”, todavía lo ayudaron a escapar hacia los Estados Unidos, donde presumen que está. ¡Zaz!

Es por lo que consideran que el procedimiento de judicialización que les siguen es plenamente legal, por encima de lo que han dicho sus familiares y algunos licenciados que son parte de “su clica”, si analiza que Esquer Olivarría era funcionaria estatal del área de Defensoría de Oficio, de donde la renunciaron, a partir del como ha actuado al margen de la Ley, cuando se supondría que debería de apegarse a ella. ¡Ajá!

De ahí que ante esa resolución judicial, lo que es Nathan Karim tendrá una presión extra, como es el ver a sus paterfamilias en “el bote”, y en parte por no haberlo entregado a las autoridades en un primer momento para que enfrentara la consecuencia de sus actos, y después por no revelar la ubicación de su paradero, por lo que a eso los ha llevado un mal entendido amor paternal, a pesar de que son unos conocedores de las leyes. ¡Dicen!

Por ese motivo se les complicó el panorama legal y de “ajusticiamiento” social, al propiciar que su consanguíeneo huyera y eludiera su responsabilidad, y en lo que es una postura encubridora en la que se han mantenido, lo que explica el porque de los reclamos de justicia de las víctimas, que si bien por lo pronto ya abandonaron el hospital, todavía deberán ser sometidos a cirugías, por lo que tendrán secuelas de por vida.

Razón por la cual es que las indagaciones de la Fiscalía estatal continúan, y entre ellas está el que se mantienen a la espera de que las instancias gringas aprueben la emisión de una ficha roja que ya les solicitaran, para que la búsqueda del joven y presunto culpable, como lo exhiben los videos, se extienda a “Gringolandia”, que es donde dicen que está escondido, aunque también se habla de que en Canadá. ¡Ñácas!

Ya que al parecer la intención es la de llegar a un acuerdo reparatorio pero sin que pise la cárcel. ¿Será?

Exhibe el Staus a Rectora…A la que sí que le mandaron a decir “que se ponga las pilas”, es a la rectora de la Universidad de Sonora (Unison), María Rita Plancarte Martínez, y no precisamente por ser muy hiperactiva, vía la manifestación que acaban de hacerle los del sindicato del Staus, por las inconformidades que hay con relación a la revisión salarial que llevan a cabo, derivado de que va muy alentada. ¡Palos!

Casi por nada es que los del Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad de Sonora (Staus) bloquearan el cruce del bulevar Luis Encinas y la calle Rosales, para demandar una celeridad en las negociaciones, eso por existir un emplazamiento para el estallamiento a huelga el 28 de abril, a las 17:00 horas de la tarde, y es que ahora el tiempo se ha acortado debido a las nuevas disposiciones legales. ¡Vóitelas!

Porque a decir del secretario general de esa organización sindical, Juan Díaz Hilton: “Con la reforma a la Ley Federal del Trabajo del 2019, hay un periodo en el cual tenemos que llegar a un convenio provisional y publicarlo, para consulta de las bases, con 10 días hábiles de anticipación, como mínimo, antes de tomar una decisión. Esto implica cortar la negociación 10 días antes, nos quitan ese tiempo”. ¿Cómo ven?

No en balde es por lo que Díaz Hilton hiciera la aclaración de que en apariencia quedaría un mes para evitar la posible colocacación de las banderas rojinegras, pero como en el ínter tanbién está el periodo vacacional de Semana Santa, aunado a los 10 días hábiles establecidos en la reforma laboral, es por lo que en realidad sólo restarían siete días para escenificar esos jaloneos, y que es por lo que ya salieron a manifestarse. ¡Glúp!

En esos términos está el público mensaje y la exhibida para Plancarte Martínez, en aras de que se de por aludida, con el fin de que “le meta el turbo” y asuma con seridad esa revisada contractual anual, entre cuya principal demanda de los del Staus está una petición de aumento de sueldo del 10%; así como otras demandas relacionadas con la vivienda y los servicios del Isssteson, que son los de mayor exigencia. ¡De ese tamaño!

Son un fiasco los de la SEC…Vaya que a los que les queda aquello de que ¡No tienen progenitora!, por no decir más feo, es a los de la Secretaría de Educación y Cultura (SEC), donde está el tildado de parapeto de Aarón Grageda, por la respuesta con la que saliera el director de Secundarias Técnicas, Mario Hernández Barrera, tocante a las protestas que hay en la Secundaria Técnica No 2 de Obregón. ¡Tómala!

Pues a pesar de que desde el pasado lunes los padres tienen tomado ese plantel por las deplorables condiciones en que se encuentra; en tanto que los profesores están trabajando bajo protesta, porque son víctimas de presunto hostigamiento laboral y de malos tratos por parte de la directora, lo que es el tal Hernández Barrera apenas anda en lo que es la recaudación de pruebas, por lo que así está la incompetencia.

Al resultar inconcebible el que después de varias manifestaciones, tanto de los papás, como de los profesores, y de tener cerrada esa escuela como medida de protesta, lo que es el citado funcionario menor de la SEC, que es de esos que a todas luces no funcionan, se justificó en que hasta que reúna todas las evidencias las turnará a la Dirección de Atención de Secundarias, de ahí que digan que “más lento y se muere”. ¡Pácatelas!

Y para quienes duden sobre la inoperancia de Mario, ahí tienen que expresara que: “Ahorita yo no puedo resolver nada, yo no voy a decir si la maestra se va o no, ella tiene un derecho como trabajador, yo llevaré esas evidencias que me van a presentar y acudiré al canal correspondiente para que se tome la decisión”, lo que deja en claro el porque los segundones de a bordo de Grageda Bustamante son un fiasco. ¡Mínimo!

Eso lleva a intuir el porque con todo y esa clase de denuncias no proceden contra directivas como Blanca Isabel Saldaña, a la que por el contrario con esa “burrocracia” le encubren sus garrafales fallas, como esa de tener casi en el abandono a ese centro educativo secundariano, por estar sucio, lleno de basura y sin los equipos necesarios, pero lo que es Hernández todavía está en la fase del reporte. ¡Así la nulidad!

Sigue innovando el Alcalde…Quien se sigue confirmando que ha contiunuado haciendo más con menos, es el alcalde Antonio Astiazarán, y para prueba está el que ahora pusiera en operación el Centro de Monitoreo y Seguridad Vial con 70 cámaras de seguridad, ubicado en la Comandancia Norte, para atender con una mayor prontitud los reportes ciudadanos sobre las emergencias que se presenten. ¡Qué tal!

De tal forma que es por lo que Astiazarán Gutiérrez resaltara que en lo que era un área que estaba descuidada y mal utilizada como un improvisado almacén, es ahí donde hicieron una adaptación para instalar un módulo con ese camarerío, 50 de las cuales fueron rehabilitadas y están colocadas en sectores con alta incidencia delictiva, y las otras 20 son nuevas y se pusieron en varios bolardos bajo el programa Camina Segura.

Más menos así está ese positivo adelanto, de ahí que “El Toño” Astiazarán destacara que esa innovación y tecnología de punta se traduce en más seguridad para la ciudadanía, a partir de que a través de esa modalidad de vigilancia estarán enlazadas dependencias especializadas en atender a los hermosillenses, como la Patrulla Verde, Inspección y Vigilancia, o Atención Ciudadana, e igual checarán las diferentes comandancias. ¡Órale!

Lo que significa que con esa montitorada permanente eficientarán los reportes que reciben del C5i durante las 24 horas y los siete días de la semana, e incluso los que no son urgentes, para darles el debido cauce en el momento, y un segumiento partiendo de las imágenes de video, por lo que así estará ese chequeo, para de primera mano constatar que mediante la geolocalización les respondan en tiempo real a las mayorías.

Y por si eso fuera poco en el mismo acto el “Presimun” aliancista además entregó 20 motocicletas y cinco drones, para incremenatar las labores vigilantes de la Policía Municipal, en cuyo equipamiento invirtieron casi 7.5 millones de pesos, por lo que así han estado reforzando ese rubro como nunca antes, de ahí que incluso ya sea un referente nacional, por las más de 200 patrullas nuevas que se han adquirido. ¡De ese vuelo!

Correo electrónico: [email protected]

Comparte esto: Twitter

Facebook