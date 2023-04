Hablando Franco

Judith Franco Ainza

Sigue sin operar al 100 por ciento el nuevo Hospital General

Pese a las buenas intenciones que no dudo tenga el gobernador Alfonso Durazo Montaño hay quienes en lugar de sumar restan a su administración, porque a final de cuentas sea por mala suerte o por el pretexto que guste, pero lo hacen quedar mal.

Y por ahí hay un refrán muy conocido sobre las excusas, pero no lo vamos a escribir, pero seguramente usted lo ha escuchado y muchos están aplicando ese calificativo al secretario de Salud, José Luis Alomía, que ha quedado a deber en su función.

La cuestión es que al menos en lo que se refiere al nuevo Hospital General, se han dado múltiples fechas para que opere y la más reciente fue que a partir del 31 de marzo estaría funcionando al 100 por ciento, empero, por una u otra razón no se ha logrado y continúa en la fase de transición.

Ahora se espera que en dos o tres semanas más quede listo, que es el mismo tiempo que se dijo la vez anterior, pero ojalá que ahora si sea cierto porque es un desperdicio de infraestructura.

Por su parte, el gobernador Durazo Montaño, que ha apechugado las críticas, explicó que ya se han brindado más de 20 mil servicios en el nuevo nosocomio y adelantó que el antiguo Hospital General se convertirá en un hospital universitario del IMSS.

Muchos esperaban que se trasladara la atención del Hospital Chávez del Isssteson pero a final de cuenta se hizo la donación al IMSS y éste lo convertirá en un hospital universitario.

Muestran repunte los casos de Covid en Sonora, no se descuide

Un notorio incremento en casos de Covid se registró de una semana a otra en Sonora y posiblemente en las subsecuentes continúe la tendencia alcista porque hay más movilidad y reuniones con gran cantidad de personas.

Es importante tener conciencia de que el virus continúa activo, aunque la mayoría, como lo hemos señalado, insiste en creer que la pandemia ya pasó.

De hecho, ahora son escasas las personas que salen a la calle con cubreboca y son muchas las personas que traen síntomas de un mal respiratorio, así que para evitar ser víctima de las estadísticas, la recomendación es que retome ese accesorio que le puede ayudar a evitar al virus.

Igual de importante es mantener la sana distancia y sobre todo tomas las medidas de lavado frecuente de manos, más vale pecar de exagerado que ser víctima de la estadística negra que sigue cobrando vidas, aunque no se quiera ver.

De hecho, los expertos señalan que los números que proporcionan las autoridades reflejan el 50 por ciento de los casos reales, así que de usted depende cuidarse…

Buscan lograr saldo blanco en vacaciones de Semana Santa

Hasta drones se utilizará en la vigilancia de destinos turísticos con fines de lograr un saldo blanco en la actual temporada vacacional, anunció el alcalde Antonio Astiazarán Gutiérrez, al dar el banderazo de salida al contingente que participará en las labores de auxilio y prevención.

Insisto, no todo es labor de las autoridades, sino de cada uno de nosotros, porque definitivamente no puede ir un policía en cada auto vigilando que usted no ingiera alcohol o vaya concentrado, todos debemos poner nuestro granito de arena y lograr que una fecha para el descanso no se convierta en una pesadilla.

Correo electrónico [email protected]

Comparte esto: Twitter

Facebook