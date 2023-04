Sin medias tintas

Buscan evitar accidentes

Buscan evitar accidentes…Y como vale más prevenir que lamentar, es por lo que ayer el alcalde Antonio Astiazarán dio el banderazo de arranque al operativo Semana Santa 2023, que realizarán en la zona urbana, rural y costera de Hermosillo, con el fin de evitar accidentes en lo que será el periodo vacacional cuaresmal, que es cuando la gente abarrota las playas y paseos campestres, por lo que habrá cero tolerancia.

De ahí que con la misión de lograr un “saldo blanco”, para que no haya hechos trágicos que lamentar, es por lo que Astiazarán Gutiérrez anunciara que asignaron 350 policías para las labores de vigilancia, así como 50 patrullas eléctricas, 25 motocicletas de la Policía de Tránsito, y 20 de la Preventiva, dos torres de vigilancia y dos paramédicos de la misma corporación, por lo que así estarán cubriendo mucho terreno. ¡De ese pelo!

O séase que con esa estrategia “El Toño” Astiazarán dejó en claro que de aquí pa´l real estarán vigilando por tierra, aire y mar, porque igualmente sumarán cinco drones a esas labores de inspección, sobre todo en lo que serán los días santos, que son prácticamente desde hoy y hasta el venidero domingo, porque ya lo que es la semana próxima, que es la de Pascua, la afluencia de vacacionistas baja. ¡Esa es la inercia!

Ante lo que está de más el señalar que desde éste “miércoles de calentamiento” la ciudad empezará a quedarse sola, derivado de que las mayorías comienzan a salir a los diferentes centros de recreo, con todo y que se pronostica la llegada de un frente frío, tan es así que ayer mismo habían cerrado la bahía de Kino por los fuertes vientos y el alto oleaje, lo que para nada es un buen augurio para los que paseantes. ¿Cómo ven?

Luego entonces así está el reto del “Presimun” aliancista y sus principales operadores, para que la Semana Mayor transcurra en santa paz, sobre todo a la hora de detectar conductores en estado de ebriedad, para que no incurran en percances viales que pudieran ser fatales, y es por eso del exhorto que ya están haciendo para que vacacionen con responsabilidad, y así asegurar el que regresen todos con bien, así como sanos y completos.

Y sí que a todos los niveles se están poniendo esa meta de velar por la seguridad de la ciudadanía en las presentes “vagaciones”, como lo exhibe que el gobernador Alfonso Durazo Montaño en Puerto Peñasco también pusiera en marcha un programa preventivo similar, en el que participarán 43 dependencias y más de ocho mil 600 elementos, para cuidar de quienes visiten los distintos puntos recreativos de Sonora. ¡Órale!

Más menos así se paralizarán las actividades, tanto en el sector público como privado, y una muestra de ello es que desde esté día a las 12:00 horas, alrededor de 8 mil 500 trabajadores de base y de confianza de las diferentes instituciones del Gobierno del Estado pararán sus jornadas laborales, que es un 85% de los más de 10 mil que hay, mientras que el resto permanecerá en funciones en áreas estratégicas. ¡Así el dato!

No en balde es por lo que están proyectando una derrama económica a nivel estatal superior a los mil millones de pesos, al estimarse una afluencia de 1.6 millones de turistas, entre sonorenses y de origen nacional y de los Estados Unidos, no obstante y las alertas de viaje que hay por parte de los gabachos, por lo que habrá que ver qué tanto se concreta de eso que están avizorando, por “el horno no estar para bollos” ante de la inseguridad.

¡Ootra sentencia inédita!…El que de nuevo está sentando un precedente es el Supremo Tribunal de Justicia del Estado (STJE), con su titular al frente, cual es el caso de Rafael Acuña Griego, por la inédita sentencia global de 309 años de cárcel que acaban de aplicarle a dos mujeres por asesinar a una joven madre para robarle a su bebé recién nacido; además de una multa de más de $2 millones para la reparación del daño.

En lo que es una condena con la que se confirma la severidad con la que están actuando Acuña Griego y compañía, a la hora de hacerle justicia a las víctimas, como lo comprueba el que Hiris Yasmín, de 31 años de edad, deberá purgar 167 años y cuatro meses en prisión; mientras que su cómplice, Vanessa Lizbeth, de 22 años de edad, estará tras la rejas 141 años y ocho meses, con lo que ahí pasarán el resto de sus vidas. ¡Glúp!

Eso como consecuencia de que en mayo del 2022, en un domicilio de colonia La Mesa, en Nogales, mataron a Adriana para hurtarle a su hija Alison Guadalupe; además de que también intentaron privar de la vida a su abuela Gabina, para dos días después, o el 8 de ese mismo mes, ser detenidas en Agua Prieta en posesión de la pequeña, en lo que fuera un caso muy sonado, por ser como sacado de un guion de una película de terror.

Y es que el 6 de mayo las ahora condenadas se presentaron en el exterior de una clínica nogalense, donde al ver a la hora fallecida cargando a su niña, que iba acompañada de la nana, se les acercaron y entablaron conversación, para luego acordar comprar alimentos y consumirlos en la casa de las agredidas, a donde acudieron a bordo de un vehículo, para posteriormente sedarlas mediante las bebidas y atacarlas. ¡Vóitelas!

A ese grado llegó la maldad de Hiris y Vanessa, por como asfixiaron a la mamá de la infante, a raíz de que la primera había fingido un embarazo para no perder a su pareja, y es por lo que buscó la forma de aparentar que tenía un hijo, al punto de que incurrieron en el asesinato, y es por lo que ahora lo pagarán con un encarcelamiento por el resto de sus días, por lo que así está el mensaje justiciero que se está mandando.

Habrá camiones urbanos…Dan cuenta que la que ni la burla perdona, es la del Instituto de Movilidad y Transporte del Estado (Imtes), Lirio del Castillo Salazar, al anunciar que el servicio de transporte público urbano operará de manera “normal” durante el periodo “vagacional” de Semana Santa, que es de 5:30 a 10:00 de la noche, cuando es algo a lo que están obligados. ¡Mínimo!

Al existir el sentir general de que si a del Castillo Salazar y sus achichincles les hubiera dado por restringir la circulación de los pocos camiones que hay, “pos” ahora sí que iban hacer colapsar la ya deficiente operatividad, por el déficit de unidades que hay, y que es lo que recurrentemente le han estado “echando en cara”, y con sobrada razón, por los prolongados tiempos de espera que tienen que soportar los usuarios.

Así que quienes se queden en la Capital por estos días y tengan la necesidad de transportarse a través de los ruleteros, ya no tendrán que batallarle más de la cuenta, al momento de abordar uno para trasladarse, porque aunque habrá el mismo número circulando, tendrán a su favor el que será menos pasaje, aunque no se cree que se reduzca tanto, por aquello de que la crisis económica a muchos les impedirá viajar. ¿Qué no?

Aunque lo que habría que abonarle a Lirio Anahí, es que en esta Ciudad del Sol lo que son los centros de credencialización permanecerán abiertos durante toda la semana, como son los ubicados en Plaza Girasol y Plaza Palo Verde; con horario regular de lunes a miércoles; mientras que los días jueves, viernes y sábado abrirán de las 9:00 a las 14:00 horas, para que los pasajeros puedan “cargar” sus credenciales. ¡Qué tal!

En tanto que a partir del lunes retomarán los horarios regulares de atención en las oficinas centrales del Imtes y sus direcciones Regionales, de las 8:00 a las 15:00 horas; y de las 8:00 a 19:00 horas en el Centro de Credencialización de la avenida Juárez, en la colonia Centro, ante lo que se concluye que sólo en parte estarán sacrificando al usuario, que de por sí ya le sufre bastante. ¡Pácatelas!

Falla inspección de obra…Donde sí que les falló la supervisión es en la rehabilitación de la transitada calle Reforma, por no explicarse de otra forma el que se hayan registrado hundimientos en 11 de las 21 cuadras recientemente repavimentadas, como lo reconociera el director de Infraestructura Municipal de la Cidue, Gerardo Togawa, lo que deje entrever que “hicieron los trabajos con las patas”. ¡De ese vuelo!

Pero inicialmente se hablaba de que eran 20 tramos los que se hundieron, dizque levemente, según esto por la falta de una compactación adecuada de la tierra por parte de la empresa contratada para realizar esas labores de reconstrucción del asfaltado, en el sector comprendido entre el bulevar Luis Encinas y la calle Mendoza, pero como siempre a la clásica no revelaron el nombre del contratista. ¡¡Así el encubrimiento!

Esas son las pifias que están de no creerse, por ser de lo más elemental, como es la referente a la nivelación del terreno, de ahí que esté de más el que Togawa Espinoza saliera con que las reparaciones serán con cargo a dicha compañía, para hacer válido el seguro, cuando es obvio que es algo que deben hacer por el cochinero de obra que hicieron, y que habrá que esperar a checar si después soporta la circulación del tráfico vehícular.

Es por lo que el funcionario de la Coordinación de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Ecología (Cidue) manejara que: “Existen diferentes soluciones para ello, en las más grandes vamos abrir el pavimento, vamos a sacar ese material, volver a compactar y volver a tirar la carpeta, y en lo que tiene un centímetro, o menos, vamos hacer nivelaciones en cada uno de ellos”, por lo que así están los remiendos que estarán haciendo.

De tal forma que eso viene aclarar el porque se han tardado tanto con esa avenida, al haber unas áreas en las que han estado haciendo y deshaciendo, hasta que finalmente trascendiera lo de esas hundidas que se presentaran, y no precisamente por hacer bien las cosas, sino todo lo contrario, por lo que habrá que ver el cómo queda al final, a pesar de que no ha costado $5 pesos, sino la friolera de más de $30 millones de pesos.

Y en lo que cabe aclarar que no es la primera irregularidad que aflora en esas obras que están realizando en diferentes puntos de la ciudad, porque lo que es en la rúa de la Narbona, entre buelvar Luis Encinas y Morelia, igual dejaron unas alcantarillas para el desague del agua pluvial, o de las lluvias, que no es apta para los torrentes que por ahí bajan desde la colonia EL Mariachi, pero a los de la Cidue les ha valido un comino.

Ante lo que se concluye que de nada les ha servido el apoyo de “asesoría” que han tenido de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC) Sonora, en la que está como vicepresidente un tal Francisco Córdova, por no estar previniendo nada, como son esas anomalías que ya empiezan a ser reiteradas, con todo y la buena voluntad que pueda tener los del municipio hermosillense, porque cuántas más no habra.

