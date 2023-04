Hablando Franco

Judith Franco Ainza

Al igual que en EU gobierno mexicano dará fin a la pandemia por Covid

Como de ver dan ganas, diee el refrán, y luego de que el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, firmara el decreto para dar por terminada la emergencia por la pandemia de Covid, el gobierno mexicano dice que hará lo mismo en breve.

Este martes, en la conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador, el subsecretario de Salud, Hugo López Gatell, dijo que la dependencia ya analiza el fin de la emergencia.

“Lo está analizando Salud, yo creo que pronto se va a dar a conocer, ya el acuerdo se está analizando y les vamos a informar”, comentó el mandatario mexicano.

El mandatario indicó que esta medida dependerá de las condiciones de salud en las que se encuentre el país, así como del análisis de los especialistas, y se tomará en cuenta la decisión de la Organización Mundial de la Salud (OMS) al respecto.

La diferencia que tenemos con nuestros vecinos del norte, es que aquí no se otorgó ningún apoyo a la población, más allá de las vacunas, mientras que allá la población recibió cuantiosos pagos y toda la atención médica fue gratuita, sin importar el estatus migratorio.

Y bueno, ya sabemos cómo está la atención médica en nosocomios mexicanos que por más que digan que está como en Dinamarca, estamos a años luz de ello y la carencia de medicamentos persiste.

La cuestión es que para la mayoría de la gente el Covid prácticamente ya no existe, cuando los casos continúan registrándose, pero como dice el refrán, no hay más ciego que aquel que no quiere ver.

Logra Fiscalía que se emita ficha roja contra Nathan Karim

Finalmente, la Fiscal de Justicia Claudia Indira Contreras, logró que la Organización Internacional de Policía Criminal, que conocemos como Interpol, emita ficha roja para buscar al joven Nathan Karim, señalado como responsable de atropellar a una familia, luego de lo cual huyó al extranjero.

Es un logro, indudablemente porque demostró que existen elementos de delito y que éste se encontraba ya sea en Estados Unidos o en Canadá.

Ahora falta ver la efectividad de la Interpol y si logra dar con el paradero del joven y mediante los acuerdos de extradición traerlo a territorio sonorense para que responda por su vil acción.

Afortunadamente para él, las tres víctimas del atropellamiento quedaron con vida y están en recuperación, aunque ésta será tardara, pero al menos no hubo pérdidas humanas que lamentar.

Tristemente, la cobarde acción de este joven, al dejar abandondos a los lesionados, arrastró a sus padres al señalamiento público, por su encubrimiento y aunque hay versiones encontradas a favor y en contra, la cuestión es que debió enfrentar los hechos como adulto que es.

Policía Municipal logra poner tras las rejas a responsables de atracos

No solo las cosas malas se deben de señalar, también las buenas y nos da gusto que la autoridad municipal, concretamente Seguridad Pública esté dando respuesta a las quejas en contra de atracadores y macheteros que actuaban en determinadas zonas donde tenían asolados a los vecinos, pero se les acabó el jueguito y ya han puesto a los cabecillas tras las rejas.

Ayer el comisario Manuel Emilio Hoyos dio a conocer el arresto de reconocidos objetivos criminales que operaban tanto en la zona del Cerro de la Campana como en la zona sur de la ciudad, lo que es un respiro para los habitantes… Enhorabuena!

