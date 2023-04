Sin medias tintas

Por Martín Romo (El Verdugo)

¡Ficha roja contra cafre!…Y como vale más tarde que nunca, trascendió que finalmente la Interpol aceptó la solicitud de ficha roja que la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE) le presentó de Nathan Karim, quien huyó a Estados Unidos tras atropellar a una familia en la colonia Cuauhtémoc el pasado 5 de marzo, con lo que el fin de semana se hizo oficial su búsqueda internacional. ¡De ese pelo!

En lo que es un rastreo del cafre prófugo que nada tiene que ver con que a sus padres Gabriela y Sergio Alberto los hayan liberado el anterior Viernes Santo, tras llegar a un acuerdo reparatorio con las familias afectadas, a las que les entregaron una compensación de $240 mil pesos, después que fueran vinculados a proceso y en prisión preventiva justificada el 30 de marzo por el delito de encubrimiento. ¡Zaz!

En esos términos es que se diera ese pacto judicial, como lo confirmara el presidente del Supremo Tribunal de Justicia (STJ), Rafael Acuña Griego, al señalar que también incluye el que los progenitores del responsable del accidente se disculparan públicamente, para que de esa forma pudieran salir de la cárcel de manera condicionada, pero sin revelar el lugar en el que se encuentra escondido su vástago, al no “soltar prenda”.

Al Acuña Griego dejar muy en claro que: “Se le otorga una suspensión, que no van a estar en prisión, pero con condiciones, por ejemplo, que entreguen los pasaportes, que no molesten a la víctima, que no se acerquen a ellos, y creo que hay una disculpa pública que se iba a hacer, y otorgaron una cantidad de dinero también como compensación”, además de que tendrán que estar acudiendo a firmar. ¡Qué tal!

Es por lo que el también magistrado resaltara que a pesar de que pudiera tratarse del primer caso judicializado en Sonora de papás que encubren a hijos, aun así precisó que hay antecedentes de otros tipos de familiares que han buscado solapar a los responsables de un delito, pero no al nivel del caso de Nathan Karim, después de que arrollara y abandonara a Brenda López y su hija Ximena, de 31 y 5 años; y a su sobrino Favre, de 2.

Sin embargo el padre de Favre, Juan Pablo López, apuntilló que no es un perdón, sino una acción procesal condicionada, ya que el perdonarlos implicaría absolverlos de los cargos, por lo que deberán llevarlo fuera de las rejas, pero de llegar a incumplir con las condicionantes que les fijaron, volverían a apresarlos, con lo que están justificando que no es que “les hayan llegado al precio”, o lo hubieran hecho por dinero. ¡Órale!

No en balde es por lo que destacara que: “Al fin de cuentas teníamos que llegar a una solución, yo estaba en una posición de que se quedaran el tiempo que tuvieran que llegar, pero la Fiscalía nos asesoró y nos dijo que es un delito menor, entonces va de tres días a tres años, por lo que en ese proceso podrían pagar fianza para salir y no iba a haber reparación de daños por parte de ellos” y es por lo que optaron por recuperar algo.

Por esa razón de mucho peso, y también de pesos, es por lo que ahorita los paterfamilias de Nathan ya andan medio libres, en lo que siguen tras la pista de su consanguíneo, que se especulaba que podría haber llegado hasta Canadá, y quién sabe si más allá, pero como decían las mamás de antes, “No corras porque te va ir peor”, y es lo que en este sonado y comentado hecho tal vez suceda, y todo por evitarle que caiga al “bote”.

¡Semana Santa trágica!…Ahora sí que con todo y los esfuerzos preventivos que se hicieron, pero ni así evitaron que hubiera una recién terminada Semana Santa 2023 con un saldo rojo, como lo reconociera la Coordinación Estatal de Protección Civil, a cargo de Juan Alvarado, al contabilizarse diez muertos, entre ellos varios niños ahogados, por lo que esta vez sí hubo desgracias y accidentes que lamentar. ¡Palos!

Aunque el percance más trágico tuvo lugar la tarde noche del pasado domingo, alrededor de las 19:00 horas, cuando una camioneta en la que viajaban once personas cayó a un canal de riego en la comunidad de Santa María del Buaraje, en Cajeme, muriendo cuatro de sus ocupantes, entre ellos un hombre de 42 años; además de una mujer de 33 años, quien estaba embarazada: así como dos menores de ocho y 13 años. ¡Glúp!!

O séase que por si algo faltara, lo que es la Semana Mayor así cerró con esa tragedia, por la muerte de una familia completa, cuando se dice que venían de las fiestas de la mencionada comunidad rural, e iban rumbo al Campo 16, de donde eran residentes, pero al que no alcanzaron a llegar, por irse a pique el vehículo en que se trasladaban, y cuyas causas aún no han sido reveladas, en lo que tal vez influyó el consumo de alcohol. ¿Será?

Pero igual hubo otros infantes que se ahogaron, como uno de 5 años en el Río Mayo de Navojoa; y otro de 2 años en un canal en Etchojoa; y por si eso fuera poco en la misma “Polvojoa” chocaron dos motos, falleciendo sus conductores, por lo que hasta de esas colisiones raras se presentaron de “juebebes” a “domingo”, lo que empañaron los operativos de Alvarado González y los tres niveles de Gobierno. ¿Qué no?

No obstante quien sí presentó un reporte favorable, es el alcalde de Hermosillo, Antonio Astiazarán, al manejar que no se registraron incidentes, al todo transcurrir en santa paz en Bahía de Kino, el área rural y urbana, por lo que así seguirán en la presente Semana de Pascua, teniendo una afluencia de 65 mil visitantes en la playa; con una ocupación hotelera del 90%; y una derrama económica de $42 millones. ¡Así el dato!

“Actúan” en Caso Rayas…La que ya arrojó consecuencias es “la brillante idea” que tuviera el de por sí mal afamado alcalde de Huatabampo, Jesús Flores Mendoza, como es la de que previo a la Semana Santa le quitaran el aguijón a las mantarrayas para que no le “picaran” a los bañistas en la playa de Huatabampito, por como ya empezaron a aparecer muertos decenas de esos animales en la orilla del mar. ¡De ese tamaño!

Motivo por el cual la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) ya inició un procedimiento contra “El Chino” Flores, por suponerse que esa mortandad pudiera tener relación con que les arrancaron el “arpón” con que se defienden de sus depredadores, por lo que ahora corren el riesgo de hacerse acreedores a una sanción, por como con esa medida provocara una indignación generalizada. ¡Pácatelas!

Es por eso que ante ese escándalo Flores Mendoza a la clásica “se lavara las manos”, al culpar de esa deplorable y reprobable estrategia a la coordinadora de Ecología, un tal Elizabeth Guerrero Moreno, al ordenar su inmediata suspensión, dizque porque tomó esa decisión de manera unilateral, o sin consultar ni a la almohada, con lo que sólo se hizo harakiri, al con ello evidenciar que está en calidad de “pintado”. ¡Ajá!

Según esto porque a “juicio” de la aludida funcionaria, dicha especie marina reproduce de nuevo la parte mutilada, en el ínter en que a los vacacionistas se les evita que los “piquen”, y por eso los ambientalistas interpusieron una denuncia ante la Profepa, a la que por su cuenta ese atentado que les había pasado de noche como siempre, y es que hasta donde se sabe ni siquiera hay un delegado de esa instancia en la Entidad.

Aun así, y a pesar de ese maltrato animal, todo hace indicar que no va a pasar nada, por lo que ya adelantara uno de los voceros fantasmales de esa dependencia federal, referente a que es de una clase de rayas que no tiene un carácter protegido por parte de alguna norma, pero que le darán curso a la queja mediante la Ley General de Vida Silvestre, por lo que actuarán en base a la categoría de trato digno a especies. ¡Eso dicen!

De ahí que ayer el “Gober” Alfonso Durazo dijera: “No me ayudes comadre, que barbaridad; no supongo mala fe, supongo ignorancia, falta de conciencia, y esa concientización es imprescindible para que todos ayudemos a un trato más humano de los animales, y es obviamente lamentable, penoso, cavernario, que una servidora pública haya tomado esa decisión amparada en su lógica cavernaria de proteger a los turistas”.

Da respuesta Isssteson…Quienes está visto que “se quisieron colgar la medallita”, son los integrantes del Movimiento 30 de Julio, conformado por pensionados del Isssteson, por de a cómo ayer se manifestaron en las afueras de las oficinas exigiendo un aumento del 10% para los 19 mil jubilados, y con efecto retroactivo, cuando es algo que ya días atrás había anunciado el gobernador, Alfonso Durazo. ¿Cómo ven?

Casi por nada quien luego luego salió a “matarles el gallo en la mano”, es el director general del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales del Estado de Sonora (Isssteson), Froylán Gámez Gamboa, al abordarlos y dialogar con ellos en la calle para confirmales la buena nueva que anticipara Durazo Montaño, a tal grado que les informara que en ese momento en eso estaban, para hacerla toda una realidad. ¡De ese vuelo!

Al compartirles que en ese instante y en pleno martes celebraban una sesión extraordinaria de la Junta Directiva de ese instituto que atiende a la burocracia estatal, remarcandoles que: “Votaremos como único punto el incremento con el retroactivo de enero a abril y con el pago normal con el incremento en mayo; cuenten con mi palabra ahorita”, con lo que les desactivó esa protesta que ya no tenía razón de ser. ¡Ouch!

A la par de que Gámez Gamboa aprovechó para revelarles que habrán de realizarse ajustes financieros para las elevadas pensiones que reciben algunos beneficiarios del Isssteson, al sostener que sí bien ya no se pudo en lo legal, después de que antes lo han intentado muchas veces, y que es por lo que ya están proyectando una modalidad financiera, en cuanto a un posible retorno al excedente del ISR para esas pensiones millonarias.

Así está ese plan que se trae el callado, pero efectivo de Froylán, con el que consideran que sí que se está viviendo un antes y después en esa institución, en lo que es en el actual sexenio, luego del inicio turbulento que se tuviera, a tal punto que retaban a los manifestantes a quemar el edificio, y es que estilan que lo que ahora está imperando es el diálogo y cumplimiento de los compromisos con todos los actores. ¡Mínimo!

Sacan a balcón a Rectora…Vaya que a la que le han seguido metiendo presión, es a la rectora de la Universidad de Sonora, María Rita Martínez Plancarte, y para prueba está el que ayer los del sindicato de profesores del Staus le colocaran una manta gigante en Cerro de la Campana para protestar por la actual lenta revisión contractual, de ahí que la leyenda que se leyera fuera la de: “Huelga en la Unison”. ¡Tómala!

Toda vez que los académicos afiliados al Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad de Sonora (Staus), una vez más le reviraron a María Rita que “se ha quedado corta” en lo que han sido los ofrecimientos que les ha hecho, al tacharlos de insuficientes, en lo que son los “jalonellos” que llevan a cabo hoy en día con sus enviados del área administrativa universitaria, por hasta ahora no llegar a nada. ¡Así la falla!

Ante lo que está de más el señalar que así está esa nueva “quemada” para Martínez, como lo exhibe el que tuvieran que llegar al grado de colocarle esa mega lona, como lo ventilaran a través de la cuenta de Twitter de esa organización sindical, aun y cuando no están pidiendo nada del otro mundo, como es un alza de sueldo del 10%, y 5% en prestaciones; y el Alma Mater les ofrece 4% y 2%, respectivamente, lo que está muy disparejo.

A ese extremo está la demanda de una negociación del Contrato Colectivo de Trabajo más justa, y para lo que denuncian que ha habido una falta de voluntad por parte de Martínez Plancarte, y que es por lo que digan que ya está rondando el fantasma de la huelga en la Máxima Casa de Estudios, por el emplazamiento estar programado para el próximo viernes 28 de abril, a las 17:00 horas, o 5:00 de la tarde. ¡Ni más ni menos!

Es decir que ya sólo faltan 14 días para que se cumpla ese plazo fatal, y se de paso a lo que sería la colocación de las banderas rojinegras en la “Uni”, en caso de no llegarse a un arreglo en el plano laboral y salarial, por lo que así están esos malos augurios, y no precisamente porque doña María tenga el mejor perfil de negociadora, sino todo lo contrario, por tener fama de agria y antisocial, y que es por lo que “están en tres y dos”. ¡Ups!

