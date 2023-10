Sin medias tintas

Inhiben las donaciones

Amenaza en el Cobach

¡Fatídica falla en penal!

¿En duda vacuna aviar?

Por Martín Romo (El Verdugo)

Inhiben las donaciones…Y la que ya tuvo un efecto negativo entre la población es la decisión del Gobierno de la 4T de acaparar y politizar las donaciones que les están haciendo llegar a los más de medio millón de damnificados por el huracán “Otis” en Acapulco, Guerrero, con 48 muertos, por como la gente ya no está respondiendo al llamado de cooperar, y es que “están haciendo caravana con sombrero ajeno”. ¡Zaz!

Toda vez que por una disposición unilateral del “Prejidente”, Manuel López Obrador, determinó que toda la ayuda para los afectados será canalizada por medio del Ejército y la Marina, dizque para evitar que se aprovechen de la misma, dejando fuera de esa cruzada humanitaria a las organizaciones civiles de toda la vida, como los clubes de Leones, Rotarios y demás, cuando lo que hacen falta son manos para ayudar.

Y para quien dude el como las mayorías ya mejor se están absteniendo de aportar su granito de arena para los acapulqueños, al ver como están interceptando lo que se les dona, y empaquetándola en cajas con el logo de la administración federal, e incluso en bolsas con la silueta de la candidata presidencial de Morena, Claudia Sheinbaum, es que en el caso de los hermosillenses ha sido muy baja la participación. ¡De ese pelo!

Una prueba de lo anterior es lo revelado por el coordinador de uno de los centros de acopio de Protección Civil Estatal, Ramiro Organista, al manejar que es mínima la recolección que se ha tenido en Hermosillo, y si se analiza que es la Capital y la ciudad más grande del Estado, es por lo que ya se imaginarán el como estarán las demás, en lo que consideran que no es falta de solidaridad, sino consecuencia de esa manipulación.

Es por lo que Organista señalara que: “Nosotros estamos desde las 08:00 a las 17:00 horas en espera de apoyo por parte de los sonorenses, pero la verdad sí va muy lento el apoyo; empezamos desde temprano, para hacerlo más accesible, pero sí hemos visto muy poquito la participación”, aun y cuando el plan es que lo recaudado tienen programado enviarlo a esa Entidad guerrerense el venidero jueves 2 de noviembre.

Luego entonces de esa forma y a ese grado la Federación como nunca antes ha evitado que fluya la acción solidaria de los mexicanos para los habitantes de esa zona devastatada hace una semana por un ciclón categoría 5, el de máxima potencia, y el primero de esa magnitud que toca tierra en México, y quienes hasta ayer en su mayoría todavía estaban sin “luz” ni agua, aunque se hablaba de que ya ayer la restablecerían.

Y es que según lo ventilado y reconocido por Ramiro, hasta ahora en todos los puntos montados para llevar a cabo esa colecta se observaba un comportamiento similar, desde su colocación el pasado jueves, o al menos en los pertenecientes a esa dependencia, y es por lo que esperaban que en la presente semana haya una mejor respuesta, a la hora de donar alimentos como arroz, atún, azúcar, café, aceite, cereal, frijol, latas, entre otros.

Lo anterior en contraste con gran necesidad que hay entre esos hermanos que han tenido que llegar al extremo de incurrir en la rapiña para poder comer, saqueando tiendas y comercios, al no contar con lo más básico, y es por lo que han tenido que alimentarse una vez al día, y en lo que es una emergencia que va pa´largo, aun y cuando AMLO ayer dijera que: ¡Me canso ganso que pongo a Acapulco de pie en poco tiempo! ¡Ya mero!

No en balde es por lo ya se están escuchando puras “mentadas de ma…má” al puro estilo Acapulco, y no es para menos, por como están de “encabr…tados”, al denunciar que nomás no los han auxiliado. ¡Así el dato!

Amenaza en el Cobach…Para que vean el como la psicosis de la violencia ya ha invadido hasta las escuelas de Obregón, al ser una de las ciudades más violentas del País y el mundo, ahí tienen que ayer suspendieron las clases de manera preventiva en el Cobach No 1, ante la aparición de una pinta el fin de semana de una supuesta amenaza de un tiroteo descubierta en la pared de uno de sus sanitarios. ¡Palos!

Así que por “el horno no estar para bollos” en Cajeme, por las balaceras que ya han tenido lugar en las inmediaciones de varios planteles de ese municipio, es que cundiera el pánico entre la comunidad estrudiantil de esa “Prepa”, ubicada en la calle Jalisco de la colonia Municipio Libre, ya que en el citado escrito se alertaba que el 31 de octubre, que es noche de halloween, supuestamente habría una tracatera. ¡Tómala!

Razón por la que de inmediato reportaron el hecho, procediendo a cancelar las actividades escolares, en tanto que las autoridades policiales resguardaron las instalaciones; mientras que en un primer momento no hubo una versión oficial de la Secretaría de Educación y Cultura (SEC), donde cobra Aarón Grageda Bustamante, ya que vía los profesores, y por medio de las redes sociales, se informó de esa paralización. ¡Vóitelas!

Aunque una vez pasado el caos y el susto se supo que se trató de una falsa alarma de unos estudiantes de ese Colegio de Bachilleres del Estado de Sonora (Cobach), como lo revelaran los de la SEC, a través de la cuenta X, antes Twitter, al ser identificados como los autores de esos amagos de atentado con los que pusieran en jaque al estudiantado, por lo que ya analizaban las posibles medidas correctivas que les aplicarían. ¡Ajá!

Pero con eso tan se evidenció la inseguridad que priva en esos centros educativos, que todavía estaban por determinar si en las próximas horas reanudarían las cátedras en el turno vespertino; a la vez que como parte de un protocolo de prevención y seguridad, lo que era ayer y hoy tendrían presencia policiaca en los perímetros de esa Preparatoria, por aquello del ¡no vaya a ser! ¿Cómo ven?

¡Fatídica falla en penal!…Donde a todas luces sí que les falló la vigilancia es en el penal de San Germán de Guaymas, como para que un reo se suicidara sin que nadie se percatara, hasta que fuera descubierto colgado en su celda, cuando se supone que para eso están los custodios, es decir, para impedir el que atenten contra su vida, por lo que así está esa negligencia carcelaria. ¡Ni más no menos!

Porque a la clásica no aclararon cómo ocurrió esa muerte en el área varonil de uno de los pabellones de ese Cereso guaymense, y supuestamente autoinflingida, porque extrañamente hasta el nombre de la fatídica víctima ocultaron, al solamente manejar que era una persona privada de su libertad que desde hace tiempo pugnaba una condena, de ahí que esos son los asegunes que hay, y que dan mucho que pensar. ¿Qué no?

Por lo que así está el enésimo tache para el titular del Sistema Estatal Penitenciario, Nicollino Giuseppe Mariano Cangiamilla Enríquez, al que no le ha faltado, por el hermetismo con que manejaran ese deceso, después de que presuntamente por ese interno ya no pudieron hacer nada, pues al trasladarlo al área de enfermería del mismo reclusorio los médicos de turno confirmaron que ya no contaba con signos vitales.

Tan es así que trascendió que como parte de las investigaciones que ya se realizan para esclarecer ese funesto hecho, lo que es el personal de “seguridad” asignado a esa zona donde ocurrió el suicidio, en calidad de mientras, y tal vez bajo sospecha, quedaron a disposición del Agente del Ministerio Público del Fuero Común, dependiente de la Fiscalía General de Justicia en el Estado (FGJE). ¡De ese tamaño!

Sin embargo, y a como se las gastan a la hora de “taparse con la misma cobija”, lo más seguro es que la investigada de ese fallecimiento quede en nada, como lo exhibe el que de entrada nadie dijera ni media palabra, empezando por el director de esa “Peni” porteña, Julio Maytorena Hernández; e igualmente Mariano Cangiamilla Enríquez, por lo que dicen que así está ese cómplice silencio. ¡Esa es la impresión!

¿En duda vacuna aviar?…La que finalmente está confirmando lo que se temía, es la fantasmal de la Sagarhpa, Fátima Rodríguez Mendoza, de que los laboratorios del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica) están checando si la la vacuna aplicada el año pasado contra la influenza aviar AH5N1 es eficaz para enfrentar el virus que otra vez detectaron en una granja de Obregón. ¡Órale!

Eso luego de que en un tardío comunicado Rodríguez Mendoza ventilara, que el pasado sábado el coordinador regional de la Comisión México-Estado Unidos para la Prevención de la Fiebre Aftosa y otras Enfermedades Exóticas de los Animales, Jorge Francisco Cáñez, les notificara la presencia de esa virulencia en una empresa avícola cajemense, y es por lo que instalaran el Comité de Emergencia Sanitaria Estatal. ¡Qué tal!

Ante lo que se saca por deducción que hasta ahora “está dando color”, Fátima Yolanda, después de esa nueva contaminación aviaría que sacara a flote la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader), al darla a conocer después de que ya mataran a 15 mil gallinas de las 90 mil con las que contaba el aludido criadero, que según esto fuera contaminado por el contacto con aves migratorias provenientes de EU y Canadá. ¡Será?

Casi por nada es por lo que entre las medidas preventivas implementadas por la Dirección General de Salud Animal está la aplicación de una cuarentena definitiva en las instalaciones en las que descubrieron ese bicho, que también puede infectar a los humanos, y otra en lo que es a nivel interno de la Entidad, por lo que para el traslado de averío será necesario el demostrar que están libres de esa enfermedad. ¡Mínimo!

Derivado de eso algo deberá hacer la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Recursos Hidráulicos, Pesca y Acuacultura (Sagarhpa), presidida por Fátima, por no ser el primer brote que aflora, porque ya en noviembre de 2022 también se encuarentenó a Sonora por una detección igualita, en esa ocasión en cuatro granjas avícolas de por esos mismos rumbos cajemenses, sacrificando alrededor de 500 mil de esa especie.

Aun así, y pesar de los pesares, o de ese ambiente contaminante que hay hoy en día, la funcionaria en cuestión y cuestionada asegura que volverán a controlar la situación, cuando lo cierto es que nunca ha estado controlada, como lo demuestra que sea la primer región de México infectada. ¡Pácatelas!

Correo electrónico: [email protected]

