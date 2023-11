Sin medias tintas

Rebasa el “Narco” a yaquis

¡Muestra “pueblo” Xóchitl!

Planea buen cierre Alcalde

Sin ambulancias Empalme

Por Martín Romo (El Verdugo)

Rebasa el “Narco” a yaquis…Donde ya también ha hecho crisis la violencia, al grado de estar afectando a las escuelas, como en los últimos días ocurriera en la zona Norte y el área del desierto de la Entidad, es en el territorio yaqui, y específicamente en Vícam, por como a raíz de las balaceras registradas la semana pasada y la presencia de personas armadas, optaran por suspender las clases escolares. ¡Zaz!

Tan es así que aflorara que algunos planteles de Educación Básica, así como las universidades que operan en esa comunidad étnica, se han mantenido sin actividades académicas presenciales, o en su defecto virtuales, derivado de los acontecimientos violentos que se han suscitado recientemente, y que manejan que son consecuencia de los choques armados entre grupos delincuenciales que se disputan esa plaza para expandirse.

A ese grado se ha continuado evidenciando el como han seguido rebasando a los distintos niveles de “Seguridad”, entre los que están el Ejército, Marina, Guardia Nacional, Policía Estatal y otras corporaciones, de las que a la hora de la hora no se hace una, por como no han podido parar esas violentas irrupciones del crimen organizado, que ya se han venido extendiendo por todo el Estado. ¡De ese pelo!

Y para prueba está el que, como resultado de esa creciente inseguridad, muchos centros educativos se han visto obligados a paralizar sus labores de manera formal, pero en los que no lo han hecho los propios padres de familia han decidido el no enviar a sus hijos para no exponerlos a una bala perdida, por lo que a ese extremo ya ha llegado el temor en esas localidades que han sido invadidas por el “Narco”. ¡Palos!

Sin embargo, y a pesar de esa insegura realidad, los que insisten en querer “tapar el sol con un dedo” ante ese latente riesgo en que está el estudiantado, son los de la Secretaría de Educación y Cultura (SEC), donde contra viento y marea se ha mantenido Aarón Grageda Bustamante, por a la clásica una vez más escudarse en que no hay reportes de ese tipo de sucesos en las inmediaciones de esos inmuebles de enseñanza. ¡Pácatelas!

Pero en tanto que Grageda Bustamante y compañía persisten en minimizar ese peligro en que ya está el alumnado de esa región autóctona, al igual como antes en las de Oquitoa y Benjamín Hill, donde sus alcaldes ordenaron una suspensión del quehacer en las aulas, aunque llegado el momento los contradijeron, pero ahora son las mismas instituciones educativas las que los están advirtiendo a través de las redes sociales. ¡Órale!

Un ejemplo de eso es el Instituto Tecnológico Superior de Cajeme (Itesca), extensión Vícam, el cual mediante un comunicado informó que las cátedras se estarían brindando en línea hasta el día de hoy; en tanto que otros han llamado a mantenerse atentos a los avisos para saber cuándo será el regreso a los salones, una vez que pase el ambiente de peligrosidad que ha habido, y que se ha recrudecido. ¡Esa es la percepción!

Así ha estado la exhibida para Aarón Aurelio, en torno a la política de que no pasa nada, aunque esté pasando de todo en esa latitud cajemense, como lo refleja el que los colectivos de búsqueda de desaparecidos ya contabilizaban al menos 20 personas “levantadas”; a la par de que recién localizaron seis cuerpos sin vida, y los restos de otros tres en fosas clandestinas, y cadáveres abandonados en diferentes sectores de ese poblado.

¡Muestra “pueblo” Xóchitl!…Ahora sí que al margen de las grillas, y de que fuera muy bien recibida en Hermosillo con una caravana de carros muy “nutrida”, la que vaya que ayer “San Lunes” vino a “poner el dedo en las llagas” es la “preca” presidencial del “Frente Amplio por México”, Xóchitl Gálvez, en el marco de lo que fuera la presentación de su Quinto Informe de Trabajo como senadora. ¡Vóitelas!

Toda vez que Gálvez Ruiz no se anduvo por las ramas para proponer acciones encaminadas al reforzamiento de la seguridad, cultura de la protección civil y para que haya una minería más sostenible, al considerar que son de las cosas que le urgen a la Entidad, como una forma de hacerle frente a la ola de violencia, y para evitar tragedias como las de la Guardería ABC, y la contaminación del Río Sonora. ¡Tómala!

Casi por nada es por lo que apuntillara con todas sus letras que: “Qué lástima que las visitas del Presidente no se traduzcan en mejoras para Sonora. A pesar de ser un Estado favorito del Presidente, tiene índices de criminalidad elevados. Las visitas del Presidente deberían traducirse en recursos. Un municipio como Hermosillo, que ha tenido buen desempeño en seguridad pública, le quitaron el Fortaseg”. ¡Glúp!

Tocante a la Guardería ABC aseguró que: “Llegó un gobierno de oposición, por cierto, que usó este caso tremendamente. ¿Por qué no pudo presentar nuevas pruebas? Esa es la pregunta que yo haría al actual gobierno. Hay que verificar si existen o no esas pruebas, y lo único que puedo decir es que, si las hay, no me haré de la vista gorda”, de llegar a la Presidencia de la República, pues se castigaría a los responsables.

En tanto que con relación al derrame causado por la mina Buenavista del Cobre en el Río Sonora, la suspirante del huipil resaltó la importancia de modificar los lineamientos ambientales, a fin de reforzar las revisiones para detectar posibles daños al medio ambiente, después de la catástrofe ecológica más grande en el sector minero provocada por el Grupo México, misma que a la fecha todavía no ha sido remediada.

En ese tenor estuvieron los pronunciamientos de Xóchitl, quien mostró “tener pueblo”, al sostener varios eventos con mineros, agricultores y ciudadanos en general, para de viva voz conocer su sentir, anunciando que será el 19 de noviembre cuando renuncie al Senado, para un día después iniciar su precampaña.

Planea buen cierre Alcalde…Quien un vez más dejó en claro que lo avanzado en Hermosillo no es producto de la casualidad, sino más bien de lo planeado y programado es el Presidente Municipal, Antonio Astiazarán, como lo exhibe que el fin de semana se diera tiempo para encabezar la decimoquinta reunión de gabinete con el objetivo de revisar programas y definir el presupuesto para el 2024. ¡De ese vuelo!

Más menos así es como dan cuenta que Astiazarán Gutiérrez llamó a cuentas a sus funcionarios, en una cumbre que tuviera lugar en el Centro Hábitat de la colonia Café Combate, donde los titulares de las diferentes dependencias presentaron algo así como un informe de los resultados de sus changarros, y los retos a partir del próximo año, para continuar atendiendo a los habitantes, tanto del área urbana, como rural.

O séase que así estuvo el “corte de caja” al que convocara “El Toño” Astiazarán, en aras de seguir haciendo de la Capital hermosillense un municipio competitivo en todos los sentidos, y con un mejor entorno para quienes lo habitan, a partir de darle seguimiento a las estrategias que se han puesto en práctica, vía la inversión de las distintas partidas presupuestales que cumplen con las demandas ciudadanas más sentidas.

Al sacarse por conclusión que en base esa definición que se haga del presupuesto, y de la priorización de los trabajos que ya están en marcha, de cara a lo que será el cierre de la administración, la intención es la de intensificar la transformación de la Ciudad del Sol, con el fin de que haya una mejor infraestructura en todos los ordenes, y con ello atraer más inversiones, y generar más empleos para los hermosillenses. ¡Mínimo!

En lo que es una de esas reuniones en las que se propone, o se quita y se pone a lo que ya está trabajándose, lo que denota que el “Munícipe aliancista ya estará yendo con todo para cerrar con broche de oro, o echar el extra, al margen de que desde su llegada a la Presidencia Municipal la “Capirucha” naranjera ya esa otra, con la mayoría de las vialidades rescatadas, así como un puente vial y parques transformados. ¡De ese tamaño!

Sin ambulancias Empalme…La que es más que evidente que se ha quedado corta es la Cruz Roja, en lo referente a su operatitividad en la delegación de Empalme, y para seña está el que actualmente se encuentra sin operar las dos ambulancias asignadas para prestar los servicios de traslado en esa ciudad, porque una está parada por desperfectos mecánicos, y la otra por participar en un accidente vial. ¡Qué tal!

Ante lo que se intuye que así está la falla de cálculo del delegado estatal de esa benemérita, y también director nacional de la misma, Carlos Freaner Figueroa, por como ese par de unidades no es suficiente para cubrir la necesidad que hay, en caso de presentarse eventualidades como esas, que finalmente terminan dejándolas fuera de circulación, y es por lo que se ven forzados a suspender sus operaciones en las calles. ¡Así el dato!

Luego entonces al no poder atender las llamadas de emergencia ni los reportes de la ciudadanía, es que la Comisión Nacional de Emergencias (CNE) ha tenido que entrarle al quite para asumir esa función, y que es lo que ha permitido mantener esa cobertura de atención para la población de por esas latitudes, la que es por demás prioritaria, por ser un sector con una alta incidencia de hechos violentos. ¡A ese nivel!

No obstante, y que, con todo y esas dificultades, y ese déficit de vehículos que enfrentan, pero aún así el personal de esa institución de socorro ha continuado “al pie del cañón”, con lo que son los turnos normales de operación, pero sólo atendiendo a quienes llegan directamente a sus instalaciones con un requerimiento de auxilio, porque lo que es ya en el exterior, están limitados por ese impedimento para hacerlo fuera.

De ahí la incertidumbre que hay, por saber el tiempo que les llevará la restauración de la funcionalidad para que vuelvan a estar “al cien”, y con lo que por otro lado se vuelve a confirmar que no hay mal que por bien no venga, porque con eso se puso de manifiesto que se requiere de que los diferentes sectores económicos de empálmenses aporten lo suficiente para que haya una ambulancia más. ¿Qué no?

Correo electrónico: [email protected]

Comparte esto: Facebook

X