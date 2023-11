Hablando Franco

Judith Franco Ainza

De nuevo México y Sonora en el ojo internacional por ligas con el narco

Mientras que a nivel internacional trascendió el hallazgo de un megacargamento de metanfetamina en China, en costales de la cuestionadísima institución del gobierno federal, Segalmex, en Sonora, concretamente en Nogales, tenemos el caso del ahora exfuncionario municipal, Miguel Ángel Morgan Huerta, relacionado con Cartel de Sinaloa.

Como vemos, lamentablemente México y Sonora no dejan de ser noticia internacional y no de buenas maneras.

Naturalmente que en el caso del hallazgo de droga en costales del organismo federal, Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex) que antes era Conasupo, de inmediato se lavaron las manos y aseguraron que ellos no envían productos al extranjero, por ende, el cargamento no era suyo.

Y en el caso de Morgan Huerta, a quien el Departamento del Tesoro de Estados Unidos incluyó en un listado de personajes ligados al Cártel de Sinaloa y al tráfico de fentanilo, quien despachaba hasta este miércoles como director de Imagen Urbana en el Ayuntamiento de Nogales, de inmediato se dio a conocer que solicitó una licencia al cargo.

Sin embargo, esta situación que fue ampliamente difundida a nivel internacional y en la que se involucra a toda la familia de Morgan Huerta, deja muy mal parado al alcalde de la ciudad fronteriza sonorense emanado de Morena, Juan Francisco Gim Nogales, ya que señalan que utilizaba sus conexiones en el cargo para traficar… como decía mi abuela, puras vergüenzas con esta gente…

Recomiendan revisar instalaciones de gas para evitar siniestros en el hogar

A partir de hoy se espera la llegada de un frente frío y con él muchas familias empezarán a encender sus calentadores de agua, y lamentablemente con ello empiezan a generarse accidentes caseros, porque no tenemos la costumbre de dar servicio a estos equipos.

A lo largo del año se ha visto un incremento en los reportes de fugas de gas en cilindros y en las líneas de las estufas, lo que ha ocasionado algunas explosiones en viviendas, tal y como lo hemos dado a conocer en las páginas de Entorno Informativo.

En varias ocasiones, el director del Departamento de Bomberos de Hermosillo, Juan Francisco Matty, ha recomendado que regularmente se revisen las líneas de gas, tanto las del cilindro al regulador como las que van a la estufa, algo que muy pocas familias cumplen y ni qué decir de los calentadores o boilers, a los que solo se voltea a ver cuando fallan.

Como sabemos se avecina la época en la que se empieza a utilizar el horno con frecuencia, algo que generalmente no se hace el resto del año por el calor que genera, por lo que es recomendable, antes de hacerlo que algún experto revise en qué condiciones se encuentra para no llevarse desagradables sorpresas que pueden poner en riesgo su vida.

Lo mismo ocurre con las instalaciones eléctricas que se utilizarán en los adornos navideños de las viviendas, hay que verificar que los cables estén íntegros, sin roturas, al igual que las conexiones eléctricas que se utilizan para unir una o varias líneas de iluminación o adornos, tanto en el exterior como en el interior.

El sueño de muchos de convertir al Miguel Alemán en municipio

Desde hace unos 30 años han surgido voces que buscan convertir la comisaría Miguel Alemán en municipio, incluso cuando se crearon los municipios 71 y 72 que fueron Villa Hidalgo y Benito Juárez se buscó esa posibilidad.

Ahora, el Cabildo de Hermosillo, por unanimidad avaló que se gestione ante el Congreso del Estado, pero será finalmente esa instancia la que determine la viabilidad de municipalizar la comisaría.

Pero ojo, el presidente municipal, Antonio Astiazarán aclaró que la eventual municipalización de Miguel Alemán, no implica que se vaya a incluir a Bahía de Kino ni la zona rural del poblado.

Este tema dará para mucho y nos llama la atención que se empiece a manejar en la puerta del proceso electoral, a menos que la intención sea precisamente convencer con esa promesa… Veremos si prospera…

