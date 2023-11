Sin medias tintas

¡¡Avanzan en lo laboral!!

Que “salpican” a Alcalde

Ven bien a “Kiko” Munro

“Luz verde” a la Calle 12

Por Martín Romo (El Verdugo)

¡¡Avanzan en lo laboral!!…Quien sí que demostró ha habido un antes y un después desde que llegó a la Secretaría del Trabajo, es Francisco Vázquez, y lo cual no “es puro Pancho”, por como probará con cifras y datos estadísticos el como han venido combatiendo el rezago que había de alrededor de 101 mil expedientes, entre “vivos y muertos”, a la vez de que reconociera que sabía a donde iba, y a lo que se enfrentaría. ¡Órale!

Así de claro, contundente y transparente se le escuchó a Vázquez Valencia, en lo que fuera su comparecencia de ayer ante el colectivo de periodistas de la Mesa Cancún, y de la que es presidente y fundador el cada vez más repuesto y saludable de Carlos Rodríguez, “El Kaly”, al ventilar que está muy consciente de donde está para parado, por la mala fama que por siempre ha tenido la Secretaría del Trabajo. ¡De ese pelo!

Pues lo que pinta de cuerpo entero el perfil de esa “quemada” institución, es la declaración que en su momento hiciera el propio gobernador, Alfonso Durazo, de que las Juntas de Conciliación y Arbitraje eran un nido de rata$, por la corrupción, excesos y abusos de poder con los que se les identifica, y es lo que en el presente sexenio han estado tratando de erradicar, a partir de implementar una política de cierre de filas.

Sin embargo, y por encima de los buenos números que el funcionario originario de Huatabampo pusiera sobre la mesa, como ese de que actualmente Sonora ocupa el primer lugar en casos resueltos, o conciliaciones, derivado de la entrada en vigor hace dos años del Nuevo Sistema de Justicia Laboral, la cruda realidad es que resulta iluso pensar que en tan poco tiempo se vayan acabar las mala$ práctica$ en ese ámbito. ¡Palos!

Aunque lo que se vale reconocerle a Francisco, es el que haya la voluntad para hacerlo, y el primer mensaje de eso es que Durazo Montaño lo hubiera enviado a hacerle al Tom Crouise, por ser algo así como una misión imposible, si se analiza que es uno de sus colaboradores de todas sus confianzas, por hasta antes de eso haber sido su secretario particular, como antes lo fuera en la Secretaría de Seguridad en el gabinete nacional.

Por lo que con ese “power” es que comenzaron desde cero, como es haciendo un recuento de expediente por expediente, para conocer cuántos eran los que estaban “durmiendo el sueño de los injustos”, por lo que una vez que conocieron el como estaba ese retraso, por no haberse operado “al cien” en el pasado, es por lo que empezaran con esa recuperación, por lo que en el primer año ya casi han conciliado cerca de 25 mil.

A la par de que expusiera que sobre la marcha igualmente se han convertido en unos facilitadores y mediadores entre las partes que conforman ese sector, como son los trabajadores y patrones, en eras de que se cumpla con la Ley, pero de una manera justa y de conformidad, al grado de que ya no ha habido estallamientos de huelgas, al ni siquiera llegarse al emplazamiento, contrario a lo que ocurría anteriormente.

Eso bajo la visión de que mientras que se garantice que haya paz y estabilidad laboral, eso propiciará que “aterricen” las inversiones, al recobrarse la confianza entre el empresariado y los inversionistas, y es por lo que hoy en día el Estado ya es un referente en esa materia, con todo y que con lo que ha sido la transición entre el nuevo esquema, y lo que era el viejo, ha habido reticencias y el afloramiento de los vicio$ antiguos.

Pero al margen de eso, o de estar remando contracorriente, la impresión que queda es que Vázquez ¡hay la lleva!, por el saldo hasta ahora ser positivo, pero además por la postura de ya no solapar, sino desterrar las corruptelas, a pesar de la existencia de funcionarios que han tenido que darse de baja por no ajustarse a las nuevas circunstancias, en las que ahora se promueve que las cosas se hagan bien, y con honestidad. ¡Qué tal!

Que “salpican” a Alcalde…El que ahorita no debe hallar donde meter la cabeza es el de por si tan llevado y traído alcalde morenista de Nogales, Juan Gym Nogales, al aflorar que uno de sus funcionarios, que es el caso de Miguel Ángel Morgan Huerta, quien estaba en la Dirección de Imagen Urbana, es de los que EU acaba de ventanear y sancionar por dizque estar relacionado con el “Narco”. ¡De ese tamaño!

Es por lo que dan cuenta que el mismo martes por la tarde, que es el día en que los gringos “soltaran esa bomba”, al emitir sanciones contra cuatro empresas establecidas en Sonora, y 13 miembros del Cártel de Sinaloa (CDS), por presunto tráfico de fentanilo y otras drogas, es que dicen que Gym Nogales “jaló” a Miguel Ángel para “pedirle la bola”, o renuncia, ante el escándalo que provocara esa ventaneada. ¡Ñácas!

Lo anterior al salir a flote, según el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, que su hermano Juan Carlos Morgan Huerta, alias “Cacayo”, quien se encuentra prófugo, y es considerado el “jefe de plaza”, es al que identifican como el principal operador de esas actividades ilícitas, junto a varios miembros de su familia, y es por lo que ya ordenaran que se les congelaran infinidad de bienes, al suponerse que son mal habidos. ¿Será?

A raíz de eso así consideran que estaría la “salpicada” para Juan, si se parte de que al “Cacayo” Morgan desde abril del 2021 un Tribunal de Distrito en Columbia le imputó varios cargos por narcotráfico, pero a pesar de los pesares, en ese mismo año le dio cabida en la administración municipal a Miguel Ángel, al integrarlo a un cargo de primerísimo nivel, o de esos con los que están pegados a él. ¿Cómo la ven?

Toda vez que la Oficina de Control de Activos Extranjeros ubicó a cuatro compañías, entre ellas el restaurante nogalense, Conceptos Gastronómicos de Sonora, también conocido como “Habanero’s”; y la minera Morgan Golden Mining, con sede en Hermosillo; además de la Comercializadora Villba Stone; así como la Exportadora Campos Ramos Acosta, por supuesta vinculación con los Morgan Huerta. ¡Así el reporte!

Con lo que se explica el porque hasta ayer Gym Nogales se había quedado más callado que ni la “H” muda, con lo que de alguna manera hizo valedero aquello de que él que calla otorga. ¡Esa es la impresión!

Ven bien a “Kiko” Munro…Está más que claro que quien está dando señas de ser de esos que ¡no mojan, pero aaaaah como empapan!, es el ex diputado local del PAN, y ahora del Partido Encuentro Solidario (PES), Ernesto “El Kiko” Munro, por la callada, pero efectiva labor que estilan que ha realizado al frente de la Comisión de Régimen Interno y Concertación Política (Crip) del Congreso del Estado. ¡Así el dato!

Aunado a que el también ex alcalde de Puerto Peñasco en dos ocasiones, o Murno López, está dejando constancia de cubrir mucho terreno, por como manejan que a la par de las buenas cuentas que ha rendido en la Cámara de Diputados, por otro lado, nunca ha dejado de tener presencia en ese su terruño, y es por lo que ha trascendido que es de los sonantes para otro posible cargo de elección popular en los comicios del 2024.

Esa es la positiva percepción ciudadana que ha aflorado que hay hoy en día en torno al famoso “Kiko” Munro, y quien está haciendo valedero aquello de que es “hijo de tigre pintito”, por su padre ser el reconocido político ya en retiro, Ernesto Munro Palacio, además de ser sobrino del escritor, Guillermo Munro Palacio, lo que habla de que la sensibilidad política ya le viene de familia, y que es la que ha estado cristalizando.

Aun y cuando dicen que ese posicionamiento de Ernesto Roger no es producto de la casualidad, sino resultado de que no le ha dejado de abonar a su distrito electoral II, después de que fuera elegido por la vía plurinominal, como es promoviendo respaldos para los rocaportenses que general, y que es algo que se le da, por como desde el 2009 creara la fundación “Todos Somos Peñasco”, una organización sin fines de lucro.

Razón por la cual es que desde ese nuevo escaparate político en el que está ahora, como es el PES, después de más de una década de militancia en el panismo, es por lo que suponen que a Munro López se le estarían multiplicando las posibilidades de contender por una diputación federal, o alguna otra posición, a partir del perfil probado que tiene, y de la experiencia acumulada por ya haber sido gobernante y hoy legislador.

Es por eso que en esos términos está la candidateada que desde ya le están dando a Munro Jr., y no es para menos, por considerarse que es un gallo ya muy jugado, pero además de los que sí da resultados, ahora de cara a la venidera elección del próximo año. ¡Así es como anda en el ánimo ciudadano!

“Luz verde” a la Calle 12…Y cuando menos se esperaba, resulta que de la noche a la mañana el pasado martes en una sesión extraordonaria del Cabildo de Hermosillo aprobaron por unanimidad la eterna propuesta para que la Comisaría del Poblado Miguel Alemán se convierta en el municipio 73 del Estado, como se ha venido demandando desde hace más de 20 años, por lo que así estuvo esa sorpresiva palomeada.

En lo que es una aprobación que deja entrever que todo hace indicar que por fin se alinearon los astros políticos para hacer realidad esa exigencia ciudadana, como lo exhibe que hasta los regidores de Morena y sus aliados hayan votado a favor de esa inciativa, que en esta ocasión fuera presentada por los ediles, René García y Antonio Contreras, quienes detallaron las ventajas de elevar a rango de municipalidad esa localidad.

Al ser de sobra conocido que esa comunidad también conocida como la Calle 12, desde hace años que cuenta con los requisitos requeridos para aspirar a ese reconocimiento, porque de acuerdo al INEGI tiene un registro de alrededor de 50 mil habitantes, más unos 40 mil que llegan cada año en las temporadas de las pizcas agrícolas, por lo que aglutina a más población que muchos otros municipios. ¡Esa es su realidad!

Casi por nada es por lo que finalmente “le dieran luz verde” a esa proposición, para que se inicien los trámites de rigor, y los respectivos estudios de viabilidad, a fin de que sea turnada al Congreso del Estado, aunque si por la víspera se saca el día, y por los diputados morenistas ser mayoría, es por lo que dan por descontado que igual la estarán aprobando, para que empiece a tener su propio presupuesto, pero también sus compromisos.

No en balde es que el alcalde Antonio Astiazarán ya aclarara, que esa municipalizada no incluiría a Bahía de Kino, ni propiamente a la zona agrícola, aun y cuando reconociera que todavía no estaban definidos los territorios que contemplaría, aunque lo único cierto de eso es que sería un acontecimiento con el que también estaría pasando a la historia, en caso de concretarse, por estar respaldándola, y dándole pa´ delante. ¿Qué no?

Correo electrónico: [email protected]

