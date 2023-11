Se registra Sheinbaum como precandidata presidencial

Ofrece continuidad sin zigzagueos; La exjefa de gobierno de la Ciudad de México recibió el registro como precandidata única de la coalición Seguimos Haciendo Historia

Al recibir el registro como precandidata única a la Presidencia, por la coalición Seguimos Haciendo Historia, Claudia Sheinbaum Pardo, ofreció continuidad sin zigzagueos en el modelo de la Cuarta Transformación.

Amigos y amigas, compañeros, compañeras, asumo la precandidatura a la Presidencia de la República por Morena, el Partido del Trabajo y el Partido Verde, con orgullo y compromiso; con humildad, pero con la plena responsabilidad de continuar el rumbo trazado por nuestro pueblo, sin zigzagueos.

El rumbo de la transformación que ha iniciado el presidente Andrés Manuel López Obrador; tengan la certeza que voy a estar a la altura de las circunstancias, que vamos a caminar juntos y juntas en unidad, y qué jamás traicionaré el anhelo del pueblo de México de seguir construyendo una nación aún más justa fraterna soberana libre y democrática”, afirmó la ahora precandidata presidencial.

Sheinbaum Pardo se registró este domingo como precandidata única a la Presidencia de la República por el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) y los partidos del Trabajo (PT) y Verde Ecologista de México (PVEM).

En su mensaje, la precandidata presidencial presentó 17 “apuntes”, y aclaró que no eran propuestas de campaña, para no ser sancionada por el Instituto Nacional Electoral (INE), de lo que será su plataforma de campaña y programa de gobierno, en caso de ganar la elección del 2 de junio de 2024.

La próxima semana presentaré a un grupo amplio que fortalecerá este programa, desarrollando nuevos foros de participación y diálogo durante la precampaña; hoy quiero, aun así, sugerir algunos puntos de visión estratégica para la continuidad y lo que llamo el segundo piso de la transformación.

Antes de que nos vaya a sancionar el INE, porque supuestamente no podemos hacer ninguna propuesta, debo decir que no se trata de propuestas, no; son apuntes, visiones estratégicas, sueños, que nos ayudan a construir ese segundo piso”, dijo Sheinbaum.

Los 17 puntos son las principales estrategias que se pusieron en marcha durante la presente administración, como la austeridad republicana, continuar con los proyectos de infraestructura como trenes y puertos, así como fortalecer los sistemas de salud, educación y seguridad.

