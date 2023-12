Cierran aduana Lukeville-Peñasco a partir de este lunes

El gobierno de Estados Unidos anunció que el cierre será temporal, ya que se redirigirá al personal a ayudar a la Patrulla Fronteriza en la custodia de migrantes; el gobernador Alfonso Durazo solicitó reconsiderar la decisión

La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés) informó que a partir del lunes cuatro de diciembre, se suspenderá temporalmente las operaciones en el Puerto de Lukeville, Arizona, para redirigir al personal para ayudar a la Patrulla Fronteriza en la custodia de migrantes.

En un comunicado, indica que ello es en respuesta al incremento de encuentros con migrantes en la frontera suroeste, impulsados por traficantes de personas que buscan desinformar para aprovecharse de personas vulnerables.

Agrega que la citada oficina está aumentando todos los recursos disponibles para procesar a los migrantes de manera expedita y segura. CBP continuará dándole prioridad a nuestra misión de seguridad fronteriza según sea necesario, en respuesta a esta situación que evoluciona.

Precisa el comunicado que tanto el tráfico de peatones como de vehículos en dirección norte y sur en el puerto de entrada de Lukeville, se suspenderá hasta nuevo aviso. Los viajeros pueden cruzar hacia o desde los Estados Unidos a través del Puerto de Entrada de Nogales en Nogales, Arizona o, el Puerto de Entrada de San Luis en San Luis, Arizona.

“A medida que respondemos con recursos adicionales y aplicamos consecuencias por la entrada ilegal, las tendencias migratorias también cambian. Continuamos ajustando nuestros planes operativos para maximizar los esfuerzos hacia los no ciudadanos que no utilizan las vías legales o procesos tales como CBP One y, aquellos que no tienen una base legal para permanecer en los Estados Unidos”, señala.

Pide gobernador mantener apertura

Por su parte, el gobernador Alfonso Durazo Montaño, informó en redes sociales que se exhortó a las autoridades migratorias norteamericanas y mexicanas a realizar los esfuerzos necesarios para la reapertura del cruce fronterizo de Lukeville- Sonoyta.

En un video a través de su cuenta de X, antes Twitter, el mandatario estatal expuso que la solicitud va dirigida especialmente a la embajada de Estados Unidos en México y a la cancillería mexicana para que de manera conjunta puedan establecer otra medida al fenómeno de la migración.

“Nadie puede negar que el tema migratorio es de suma complejidad, pero la solución no está en el cierre de los cruces fronterizos; desde el gobierno del estado hemos hecho un esfuerzo extraordinario, sin precedente, tanto en recursos económicos como humanos para atender con un enfoque humanitario a las personas en situación de movilidad que transitan por nuestra entidad”, argumentó.

Agradeció a las autoridades y congresistas de Arizona que se han manifestado en contra de la medida restrictiva del gobierno norteamericano y externó su confianza en lograr que en breve se resuelva la problemática.

