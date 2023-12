Hablando Franco

Judith Franco Ainza

Sorprende y preocupa cierre de garita Lukeville-Peñasco

Vaya que levantó ámpula la decisión de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos de cerrar la garita de Lukeville-Peñasco, lo que representará un duro golpe para el sector turístico, empresarial, pero también para las familias de decenas de personas que cruzan a diario para laborar “al otro lado”.

Lo peor es que la inesperada decisión, de acuerdo a lo que informaron las autoridades estadounidenses, es con el fin de coadyuvar con la Patrulla Fronteriza en la custodia de migrantes.

Las autoridades del CBP, aclararon que el cierre de la citada garita será temporal, pero no precisaron por cuánto tiempo, y naturalmente que en ambos lados de la frontera se ha levantado gran inconformidad.

Desde el viernes que se hizo el anuncio, los empresarios y familias de ambas fronteras empezaron a manifestarse en rede sociales.

A su vez, el gobernador Alfonso Durazo, este domingo colgó en X, antes Twitter, un video en el que urgió a las autoridades tanto de Estados Unidos como de México a buscar otras estrategias.

Asimismo, reconoce que el tema migratorio es de suma complejidad, y aclara que desde su gobierno se han realizado esfuerzos extraordinarios para atender con enfoque humanitario a migrantes que transitan por la entidad, por lo que pidió se reconsidere la medida.

Habrá que ver lo que dicen las autoridades vecinas, que al parecer olvidaron la hermandad que se pregona con frecuencia, sobre todo en las reuniones de la Comisión Sonora-Estados Unidos.

Samuel García arma tremendo circo y pierde la poca credibilidad

Que buen desastre se armó este fin de semana en Nuevo León, luego de que el de por sí ya tachado de mentiroso, Samuel García Sepúlveda, decidiera mantenerse en el cargo como gobernador, tras no quedar como interino la gente que él quería dejar de “encargado”, por lo que desatendiendo una resolución de la Suprema Corte de Justicia, dijo que retiraba su solicitud de licencia y volvería a ser gobernador.

La verdad, no vamos a presumir de que conocemos al dedillo las leyes y no podemos asegurar que está violando o no alguna norma, pero lo que sabemos es que tiene que haber un procedimiento para asumir una responsabilidad tan grande como es la de gobernar un estado, porque no es un juego decir “me voy” y luego “no, mejor me quedo”.

Ese vacío de autoridad que se está viendo y que ha trascendido no solo al resto del país sino al extranjero, claro que perjudicará al estado, más allá del costo político que tenga para él y su mujer, además de su partido Movimiento Ciudadano.

Lo que también mostró con esta actitud es la poca credibilidad, y el poco valor que concede a su palabra, como lo hemos visto en varios videos en donde desde su campaña a la gubernatura se comprometió a permanecer en el cargo y no buscar una candidatura, lo cual ignoró y después al asegurar que en unos días “se colocó en el segundo lugar de las preferencias” lo que creemos poco probable.

Por cierto, en redes surgieron innumerables memes, entre ellos algunos en donde se muestra a Marcelo Ebrad, “negociando” con el dirigente o dueño del partido, Dante Delgado, su eventual candidatura… Veremos hoy quien queda como candidato o candidata.

Hay que ir a la plaza Zaragoza a disfrutar del bello alumbrado navideño

Si usted no se ha dado una vuelta por la Plaza Zaragoza y el bulevar Hidalgo, lo invitamos a que lo haga por la noche para disfrutar del hermoso alumbrado navideño que se instaló por parte del presidente municipal, Antonio Astiazarán, que cada año se supera y nos coloca al nivel de las grandes ciudades no solo del país, sino del extranjero.

Los niños y adultos quedarán encantados con las luces multicolor, con la zona para tomarse fotos y además se cuenta con un Santaclos para que los niños le entreguen su carta y se tomen fotografías… Llévelos para que pasen un rato en familia que se quedará grabado en su memoria.

Ni qué decir de lo bien iluminado que quedó el paso a desnivel arquitecto Gustavo Aguilar, en la zona peatonal, por lo que aprovechando el buen clima, es un buen sitio para estirar las piernas, así que si vive por el sector disfrute del lugar.

