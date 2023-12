Sin medias tintas

¡Al alza cobros de la CFE!

Afloran protestas de ABC

Un hecho cierre de aduana

Sonora en el mapa mundial

Por Martín Romo (El Verdugo)

¡Al alza cobros de la CFE!…Y la que sí que no ha dejado ni recuperars$ a los sufrido$ ciudadanos es la Comisión Federal de Electricidad (CFE), y es que todavía no acaban de pagar los abultado$ recibos que les facturara en el anterior bimestre, cuando ya les han continuado llegando nuevos elevados cobros, como lo revelara el representante de la Unión de Usuarios de Hermosillo (UUH), Ignacio Peinado Luna. ¡Zaz!

Eso como consecuencia de que una vez que concluyeron las tarifas subsidiadas de verano, lo que son las temperaturas continuaron muy altas durante noviembre, como si aún se estuvieraa en temporada de calor, cuando ya era época de otoño, con todo y que esa reciente facturación todavía incluyó un mes del periodo veraniego, pero aún así los usuarios están resintiendo esa cobranza que también ha ido al alza. ¡Pácatelas!

Casi por nada es por lo que “El Nacho” Peinado ventilara que hoy por hoy de nuevo atienden un promedio diario de unos 50 quejosos, quienes en su mayoría han reportado exorbitantes cobros que tienen que pagar, porque lo que es con la CFE jamás se puede lograr una rebaja, porque a lo más que se llega es a pactar una prórroga, convenio o reconexión del servicio, en caso de que lo hayan “cortado”. ¡De ese pelo!

Es por lo que Peinado Luna le advirtiera a la ciudadanía que: “Aún cuando no se enciendan los aires acondicionados es importante precisar que la tarifa de invierno que entra a partir del 1 de noviembre es muy clara, a partir de los 400 kiloswatts-hora nos cuesta 3.37 pesos cada kilowatt”, por lo que el usar el calefactor, regaderas eléctricas, o aparatos que trabajan a base de resistencia provocan que se consuma más energía.

Ante lo que se sigue demostrando que así sea en el ardiente verano, o en los meses en que hace frío, pero lo único que queda claro es que la “corriente” que sumnistra la “Comisión” es demasiado costosa, por lo que con lo único que puede contrarrestarse ese encarecimiento que ha ido en aumento, después de que recientemente subiera un 7%, es ahorrando en su uso lo más que se pueda, para que no se vea reflejado en el recibo.

No en balde es por lo que Ignacio dejara entrever que sobre aviso no hay engaño, al señalara que: “No hay que confiarnos, siempre hay que cuidar el tema del consumo para que no se salga de control, porque lamentablemente CFE no deja de cortar los servicios todos los días”, por aquello de que nomás ha habido salvedad para aquellos que han conveniado al no poder liquidar lo facturado en un solo pago. ¡Tómala!

Derivado de lo anterior es por lo que se deduce que a los de la UUH para nada se les acabará la chamba, para seguir haciéndola de mediadores ante esa dependencia paraestatal, por cada vez ser más a los que no les alcanza para apoquinar lo que gastan por ese concepto de “luz”, si se parte de que muchos apenas están en vías de cubrir lo que se les dobleteó, y hasta triplicó la vez anterior, cuando ya se les sumó otro recibazo.

De ahí que las mayorías sí que no pasarán lo que se dice una muy feliz Navidad, por lo que tienen que pagarle a la CFE, y más por como se le ha venido acumulando esa trácala por concepto de la energía eléctrica. ¡Ups!

Afloran protestas de ABC…Con todo y que podrá decirse que es una tragedia a la que “ya le llovió”, como dice popularmente, cual es el trágico incendio de la Guardería ABC, ocurrido el 5 de junio del 2009, es decir, hace 14 años, en el murieron 49 niños, pero a estas alturas aún se continúa demandando justicia en todos los ámbitos, por el alo de impunidad que todavía hay. ¡De ese tamaño!

Y para prueba está el que ahora ayer un grupo de ex maestras de esa siniestrada estancia infantil se manifestaran bloqueando las oficinas de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, como una medida de presión para solicitar indemnizaciones, pensiones y compensaciones de parte de esa instancia, según lo expresado por su representante legal, un tal Juan Carlos Pérez Gámez. ¡Ni más ni menos!

De tal forma que después de que en un principio a ese tipo de trabajadoras hasta las acusaron de negligencia, por lo que algunas de ellas incluso enfrentaron querellas penales, lo que es hoy en día están requiriendo que las indemnicen por los años laborados, y porque de la noche a la mañana se quedaron sin su actividad, pero sobre todo desacreditadas para volverse a emplear en ese sector, por lo “quemadas” que resultaron. ¡Palos!

Aun así, y si por la víspera se saca el día, no se cree que vayan a tener una respuesta positiva, en cuanto a sus exigencia en cuestiones laborales, si se analiza que en terminos judiciales es hora de que no han avanzado los litigios interpuestos contra los presuntos responsables de ese fatídico siniestro, eso a pesar de las nuevas demandas que promoviera el director del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Zoe Robledo.

Y es que la ABC estaba subrogada por el IMSS, lo que explica el porque al final terminaron “tapándose con la misma cobija”, con el fin de proteger a los funcionarios involucrados, y es por lo que después de más de una década sigue sin haber nadie en la cárcel, motivo por el cual de la indignación que hay, y no es para menos.

Un hecho cierre de aduana…Una vez más se demostró que los gringos no se andan con medias tintas, cuando de medidas preventivas se trata, por la manera tan sopresiva y repentina en que desde ayer cerraran temporalmente la aduana de Lukeville-Sonoyita, por encima de que hasta la gobernadora de Arizona, Katie Hobbs, se pronunciara en contra de esa medida decretada por el gobierno federal. ¡Así el atraso!

Sin embargo, es un cierre que ya concretaron, por lo que ya no permitirán el cruce vehicular ni peatonal, como parte de una estrategia para contrarrestar la migración ilegal que se ha disparado por esa zona, ya que a los agentes aduanales de esa garita lo comisionarán a labores de vigilancia en la línea fronteriza, debido a la falta de personal que ya enfrentan, ante esa “avalancha” de quienes pretenden ingresar ilegalmente a los EU.

No obstante y que es una disposición que afectará económica y comercialmente a ambos lados de la frontera, y es por lo que Hobbs y su homólogo, Alfonso Durazo, ya expusieron su rechazo, por ser un área de paso diario de entre 3 mil y 6 mil personas, de acuerdo a los cálculos que hay, por lo que de entrada el que manejan que resultará más afectado es Puerto Peñasco, al ser la principal vía por la que les llega el turismo. ¡Mínimo!

Luego entonces ante esa determinación que ya es una realidad, sí que está de más que el secretario de Turismo, Roberto Gradillas, dijera que ya están en pláticas con el sector hotelero y turístico, pa´ ver de a cómo estará el impacto negativo, cuando lo cierto es que ante ese “palo dado” ya no podrán hacer nada, más que esperar a ver cuándo reabren, y en cuyo ínter los turistas tendrán que entrar por Nogales y San Luis R.C.

Ya que por más que Gradillas diga que Durazo Montaño está en constante comunicación con las autoridades federales de México y Estados Unidos, es obvio que la solución “no está en sus manos”, por ser una decisión de lo gabachos en el orden de la Federación, a través de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza, por lo que así estará la perjudicada, y en el lapso decembrina, que es cuando muchos del “otro lado” vistan la playa.

Sonora en el mapa mundial…Quien volvió a poner al Estado en el mapa mundial es el gobernador, Alfonso Durazo, por como en Dubai, Emiratos Árabes Unidos, por segundo año consecutivo la Entidad encabezara el evento internacional de la Conferencia de las Naciones Unidad sobre el Cambio Climático 2023 (COP28), representando a México con el modelo del Plan Sonora de Energía Sostenible. ¡Órale!

Pues lo que es en las exposiciones del Pabellón NDC. Expo City se presentaron los cinco aspectos más relevantes de ese proyecto, como son la generación de energía limpia a gran escala; el desarrollo de infraestructura estratégica para la industria verde que vincula al puerto de Guaymas con países de Asia y Europa; así como el valor agregado a los minerales vinculados a la electromovilidad y semiconductores.

Razón por la cual es que Durazo Montaño resaltara a esos niveles en los que se hiciera presente, que la región sonorense ya está siendo proyectada y catapultada como un prototipo del aprovechamiento de las energías limpias para el impulso económico y desarrollo integral de sus habitantes, por los beneficios que tendría para estos lares, ante el interés que ya está despertando entre los inversionistas extranjeros. ¡De ese vuelo!

Si se toma en cuenta que a esa cumbre acuden los representantes de unas 198 naciones, para analizar y debatir el avance de acción climática, y es por lo que hacen saber que el Plan Sonora ya sea visto como un ejemplo, por estar siendo toda una realidad, después de que hace un año se anunciara su inicio, como parte de una política industrial lanzada por el Gobierno estatal para impulsar una transformación energética. ¡Qué tal!

Por lo que el “Gober” destacó que: “Es un honor para nosotros participar en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático de 2023, COP28, y que nos permitan difundir más las acciones que hemos implementado con el Plan Sonora y la importancia que representa en la transición hacia las energías limpias en México”. ¡Así el dato!

Correo electrónico: [email protected]

