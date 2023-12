Anteproyecto de Ley de Movilidad tiene deficiencias que deben mejorarse: Hermosillo ¿Cómo Vamos?

Ivanova de los Reyes

El anteproyecto de Ley de Movilidad y Seguridad Vial que envió el gobierno del estado al Congreso presenta algunas deficiencias que deben mejorarse antes de su aprobación, dio a conocer la organización Hermosillo ¿Cómo Vamos?.

Ernesto Urbina Miranda, director de la organización, informó que en las últimas semanas se ha puesto a discusión y esta en proceso de dictaminen este anteproyecto basado principalmente en la iniciativa que envió el gobierno del estado a la Comisión de Movilidad y Seguridad Vial del Congreso.

Señaló que, la movilidad al igual que otros temas, es determinante para la competitividad de la ciudad y un factor relevante por su contribución al bienestar de ls población al facilitar otros accesos, como la salud, educación y trabajo.

Sin embargo, en los últimos cinco años se ha visto un crecimiento acelerado de vehículos que ha saturado el espacio vial, además de persistir los prolongados tiempos de espera y que Hermosillo ocupa el segundo lugar nacional en siniestros viales que generan la pérdida de 60 vidas al año.

En ese sentido, tienen dos años tratando de impulsar la construcción de una mejor Ley de Movilidad para el estado.

Urbina Miranda subrayó qué, este anteproyecto que está por aprobarse en el Pleno el próximo 12 de diciembre, no prioriza la seguridad de las personas en el espacio vial, presenta criterios para el desarrollo de infraestructura que puede poner en riesgo a distintos usuarios, carece de mecanismos que fomenten la coordinación efectiva entre niveles de gobierno y tampoco integra elementos de participación ciudadana y transparencia.

“Consideramos que los tiempos que se han presentado para su análisis son reducidos y que también no están asociados al procedimiento que, desde las organizaciones, pueden contribuir a la co-creación de una ley robusta”, apuntó.

Resaltó que se debe destinar más tiempo para la creación de esta ley y llegar a un resultado satisfactorio para los diferentes sectores sociales, y que marque y establezca las bases para las facultades y atribuciones claras a todos los organismos involucrados, tanto del gobierno estatal y municipal, encargados de gestionar la movilidad.

Por su parte, Hugo Moreno Freydig, fundador del colectivo Bukis a la Calle, mencionó que este anteproyecto no establece la obligatoriedad de seguros de daños a terceros y de salud para los dueños de vehículos en caso de presentarse un accidente.

“No se están estableciendo responsables del diseño y la construcción de las vías y la vigilancia para la garantía de no repetición de un siniestro vial, se menciona pero no se especifica cómo se va a generar esa garantía de que no se repita, y cómo se tiene que cambiar la infraestructura”, dijo.

