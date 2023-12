Sin medias tintas

Ignoran daños de derrame

Que al fin revisan carretas

Va en serio el nuevo puente

Multarán por lo de cohetes

Por Martín Romo (El Verdugo)

Ignoran daños de derrame…A quienes vaya que ya nomás les falta acudir con el Papa, para ver si así atienden sus demandas, es a los damnficados por el derrame al río Sonora por parte de la minera Buenavista del Cobre, porque a nueve años de esa tóxica contaminación, siguen sin ser atendidos en su salud, como tampoco en lo ambiental, y es por lo que volvieran a manifestarse, ahora ante el Palacio estatal. ¡Zaz!

A ese grado nuevamente los integrantes de los comités de la Cuenca del Río Sonora están protestando, para exigir respetar los acuerdos hechos para resarcir los daños de los afectados, y más en lo físico, por ya cientos de habitantes tener contaminados sus cuerpos con diferentes metales, pero lo que es el secretario de Salud, José Luis Alomía, ni siquiera ha estado en las mesas de diálogo, cuando menos “para taparle el ojo al macho”.

En lo que es algo que quedara comprobado en abril del 2022, cuando las autoridades del Centro Nacional de Programas Preventivos y Control de Enfermedades (Cenaprece) y la Secretaría de Salud, le realizaron análisis a uno 600 pobladores de la zona serrana contaminada, y desde entonces se confirmó la presencia de esos metaleríos pesados en la sangre, sin que hasta ahora hayan sido atendidos, a pesar de que hay más casos.

Casi por nada es por lo que en el marco de esa pública protesta que realizaran, le dieran lectura a un posicionamiento, a través del cual exigieron medidas reales e inmediatas de las autoridades estatales y federales para la reparación de las afectaciones, que incluyan un programa integral de salud para los perjudicados por el emporio minero del Grupo México, cuyo dueño es Germán Larrea Velasco. ¡Palos!

No en balde es por lo que Ramón Munguía, uno de los miembros de esa agrupación, señalara que: “Denunciamos también la falta de acciones, el cinismo con el que aseguran tener avances en agua y en salud, y la incertidumbre en que viven nuestras comunidades por la alarmante presencia de enfermedades y muertes”, y que es lo que los ha orillado a resurgir con su movimiento para exigir que los atiendan. ¡Ajá!

En esos términos están pidiendo una atención que no les han proporcionado como lo demandan las circunstancias, ni los padecimientos que enfrentan, y lo cual resulta por demás incongruente, después de la reciente resolución que emitiera la propia Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), ya que en base a un último estudio corroboraron esa condición enfermiza en que están. ¡Así el dato!

Aunque el punto es que siguen ignorándolos, y es por ello que hasta ya interpusieron una querella ante el Juzgado 13, contra de las autoridades de Salud y de Medio Ambiente de los tres niveles de gobierno, derivado del incumplimiento de las disposiciones cautelares otorgadas para proteger la vida y salud de la gente, a fin de que se les responda en los términos que exigen, y que además se apliquen las sanciones correspondientes.

Pero mientras todo eso pasa, lo que es Alomía Zegarra ni tan sólo se ha dignado a “darles esperanzas”, en lo que corresponde a su jurisdicción, así sea en lo más mínimo, por ser un problemón que compete a la Federación, y que es por lo que la de la Semarnat, María Luisa Albores González, según esto ya les volvió hacer un llamado a los del Grupo México, pero sin que hasta ahora se haya tenido mayor eco. ¡De ese pelo!

Que al fin revisan carretas…Una vez más se está confirmando que no hay mal que por bien no venga, porque a raíz de un incendio registrado el pasado domingo en una carreta botanera en la Plaza Zaragoza, provocado porque no tenía las instalaciones de gas inadecuadas, la dirección de Protección Civil Municipal inició una revisión en los 32 puestos de comida que se localizan en ese lugar. ¡De ese vuelo!

Toda vez que el titular de esa dependencia municipal, Sergio Orlando Flores, sí que se había tardado a la hora de inspeccionar esos improvisados puntos de vendimia, que en su mayoría diariamente ponen y quitan, y es ahí donde aumenta el riesgo de un siniestro incendiario, como el del fin de semana, y es que operan con puras “chicanadas”, al hacer sus conexiones “hechizas”, por lo que así terminan exponiendo a la clientela. ¿Qué no?

De ahí que, si en esta ocasión nadie resultó lesionado, es porque ya Dios es muy grande, como lo demuestra el que en las primeras 19 que han revisado, en algunas detectaron mangueras de plástico, que no son aptas para la conducción del gas LP, por lo que a los propietarios les notificaron que hicieran los cambios urgentes, que sería por tuberías de cobre de alta presión, o de lo contrario les cancelaría el permiso de operación. ¡Glúp!

Eso, por un lado, porque por otro, y de acuerdo al Departamento de Bomberos, esos comercios ambulantes mínimo deben contar con un extintor, tipo CO2, que son los especiales para sofocar las llamas provocadas por las grasas, o líquidos combustibles, y que nomás no se les ve por ningún lado, por lo que así está esa falla, al no obligarlos a cumplir con esas normatividades, que es de lo más elemental para evitar una quemazón.

Sumado a que Sergio Orlando debería extender ese operativo de revisadas al resto de las carretas que venden en la vía pública, y que manejan fuego, sobre todo las que están en el primer cuadro de la ciudad, porque no hay que olvidar que meses atrás también hubo una explosión en una de esas carretitas, pero de tacos, ubicada en calle Morelia y Guerrero, y sin que Flores “se pusiera las pilas” en materia preventiva. ¡Vóitelas!

Va en serio el nuevo puente…El que sí que va en serio es el proyecto del Presidente Municipal, Antonio Astizarán, de en el 2024 construir un nuevo puente en la Capital hermosillense, en los bulevares Luis D. Colosio y Solidaridad, como lo anunciara el pasado sábado al inaugurar la reconstrucción del paso a desnivel del bulevar Luis Encinas y calle América, y es que ya ayer dio más detalles al respecto. ¡Órale!

Prueba de ello es que Astiazarán Gutiérrez revelara, que se contemplaría invertir unos $250 millones de pesos para la edificación de un puentazo elevado, o en su defecto de los llamados deprimidos, donde los vehículos pasan por debajo, en lo que es la intersección de los mencionados bulevares que están al Poniente del municipio naranjero, por lo que esa es la planificación que está proyectando para el próximo año. ¡Qué tal!

Con ese fin “El Toño” Astiazarán adelantó que ya le solicitó al Instituto Municipal de Planeación Urbana (Implan), lo que sería la creación del proyecto ejecutivo para su posterior ejecución, al resaltar que esa obra, que son de las que quedan para siempre, se enmarcaría dentro de la visión de modernizar Hermosillo, afrontando los desafíos actuales de congestión vehicular, con una inversión en infraestructura y tecnología.

Razón por la cual es que el acalde aliancista del PAN, PRI y PRD precisara que: “Junto con otras inversiones que planeamos llevar a cabo, como la sincronización de semáforos y la conexión con el nuevo Centro de Seguridad de la Policía Municipal, buscamos mejorar significativamente la movilidad en la ciudad”, ante lo que se deduce que así está pesando en grande para seguir dejando huella, como lo ha hecho hasta ahora.

Es por lo que Astiazarán resaltara la importancia de avanzar hacia una “Capirucha” más eficiente y conectada, usando recursos municipales para mejorar la calidad de vida de la ciudadanía, y es en lo que está enfocado, a partir de que ha demostrado que lo que se propone lo consigue, con todo y que no aclaró qué si para eso deberá asegurar su reelección, porque de lo contrario le quedarían nueve meses para hacer ese puente.

Multarán por lo de cohetes…Ahora sí que por si quedaban dudas, ya ayer confirmaron que multarán a quien venda, o utilice pirotecnia ruidosa en el área urbana de Hermosillo, durante el actual mes de diciembre y Año Nuevo, como parte de una estrategia del Ayuntamiento para prevenir molestias a terceros y animales, por lo que sobre aviso no habrá engaño, de que es algo que les $aldrá muy caro. ¡Pácatelas!

Porque en base a lo sentenciado por el Secretario de la Comuna, Florencio Díaz, en compañía del director de Inspección y Vigilancia, Alejandro Parada López, las sanciones para quienes comercien con fuegos artificiales peligrosos serán de $10 mil y $518 mil 700 pesos; mientras que para los ciudadanos que usen esos explosivos variaría entre los $12 mil y $14 mil pesos, dependiendo de la gravedad del problema. ¡Tómala!

Para el caso es que Díaz Armenta dejara asentado que: “Los establecimientos que en años anteriores se ponían en la zona urbana, en los bulevares principales, dejaron de vender desde 2021 que llegamos a la administración, no les permitimos la apertura. Entendemos nosotros que hay un tema de clandestinaje, que se venden en lugares de las colonias y que atenderemos con reportes”, por lo que así está la advertencia. ¡Ups!

No obstante, y que “El Chito” Díaz aclarara, que hay dos expendios autorizados fuera del casco urbano para esas ventas explosivas, uno en San Pedro El Saucito, y otro al Sur de la Ciudad del Sol, ambos con permisos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) para la comercialización de esos cohetes, pero precisando que lo que es el municipio no permitirá el que exista ningún establecimiento dentro del primer sector.

De tal forma que así estarán haciendo el uno, dos y tres Díaz, Parada López y el de Protección Civil, Sergio Orlando Flores, éstos dos últimos en su función de operativos, para prevenir el que haya una tronadera, por lo que a las personas que adquieran esa pirotecnia en puntos autorizados, desde ya les están recomendando utilizarla lejos de las zonas habitacionales, tanto en el área urbana, como en la rural, para no ser multados.

