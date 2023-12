Sin medias tintas

Ordenan Tianguis Navideño

Ponen un tope para manejar

¡Sigue al alza el narcoterror!

Puntea Sonora en “corriente”

Por Martín Romo (El Verdugo)

Ordenan Tianguis Navideño…Y aunque es algo que no se ve, pero donde dan cuenta que hay un antes y un después para bien, es en el tradicional Tianguis Navideño del Jardín Juárez 2023, por como el alcalde Antonio Astiazarán ha logrado lo que no se había conseguido antes, como es el reordenamiento de ese espacio de venta que año con año se coloca del 1 de diciembre del 2023, al 6 de enero del 2024. ¡Órale!

En lo que consideran que es un acierto más de la gestión de Astiazarán Gutiérrez, y que para nada es producto de la casualidad, sino de un trabajo en equipo a través de la dirección de Inspección y Vigilancia Municipal y la Tesorería, donde firman Alejandro Parada López y Flor Ayala, por como han tenido que contrarrestar los vicios y las mafias que tenían añales por parte de las diferentes organizaciones de vendedores ambulantes.

Es decir que no ha sido fácil, sino más bien una labor titánica, para que ese punto de vendimia hoy en día ya tenga otra cara, y ahora se promueva con un enfoque de convivencia familiar, y una política de ganar ganar, pero respetando la normatividad, al haber un control por la organización que han implementado, después de que en el pasado los líderes de los comerciantes hasta se jactaban de “tumbar” directores. ¡De ese pelo!

Sin embargo, y por el orden que ahora se está viendo, ya se acabaron esos tiempos en que sólo buscaban privilegiar los intereses de sus diferentes uniones gremiales, que por siempre han sido encabezadas por un José Luis Partida López, Gonzalo Vázquez Rodeles, y una Nora Navarro, con todo y que al principio del trienio se resistieran, por haber llegado al grado de protestar cerrando calles del Centro de la ciudad. ¡Ups!

Luego entonces así está ese nuevo entorno comercial que ahora sí está regulado en la citada plaza, por como han aplicado un esquema para programar la instalación de los 298 puestos que habrán de autorizar en el presente año, en comparación con los 268 del 2022, como parte de una reactivación que se venido generado después de la pandemia del Covid-19, si se analiza que han llegado a colocar más de 300. ¡Qué tal!

En esos términos está ese cambio para bien que ha tenido lugar en ese punto, y en el que ha trascendido que han sido parte clave el subdirector de Inspección y Vigilancia, Ariel Ríos Contreras; así como el coordinador de Inspectores, Marco Antonio Aguirre Mada, en lo que es la función operativa, por ser a los que les ha tocado lidear con los dirigentes para que “entren al aro”, y acaten las nuevas condiciones de operación.

Con todo y que precisan que lo fundamental ha sido la voluntad del “Toño” Astiazarán para hacer posible esa transformación, y que hoy en día ya haya un orden, en vez de una saturación de locales, para que el área se vea más despejada, dejando libre una parte de la calle Matamoros, donde están las letras con el nombre de Hermosillo, para que los visitantes se tomen fotos, y por si eso fuera poco hasta variedad artística habrá.

Ponen un tope para manejar…Vaya que lo que se intuye por sentido común se está confirmando, como es que los adultos mayores ya no deben andar manejando un auto, como lo hiciera público el experto en salud de la Universidad de Harvard, Robert H. Shmerling, al revelar que la vejez afecta las capacidades visuales, motrices y cognitivas, aumentando las posibilidades de sufrir un accidente de tránsito. ¡Así el dato!

Ante cuya condición concluyeron que los “jóvenes de edad avanzada” deberían dejar de tripular una unidad motriz a los 65 años, como lo reflejan las estadísticas, ya que, de acuerdo al Consejo Nacional de Seguridad, las muertes por percances vehiculares entre los que “pilotean” a esa edad, o más, aumentaron alarmantemente en un 15%, entre 2020 y 2021; en comparación con los de 15 a 20 años, que fue del 10%. ¡Esa es la realidad!

Motivo por el que ya caen en el concepto de “conductores inseguros”, por no solamente estar riesgo ellos, sino también los ocupantes del vehículo y otros automóviles con los que se topan, por la degradación que ya sufren de la vista, así como enfermedades que afectan la concentración y pérdida de memoria, lo que los hace estar más vulnerables cuando están al frente de un volante, como una y otra vez se ha demostrado. ¡Palos!

De tal forma que así está ese latente riesgo que ya ha tenido sus consecuencias en Hermosillo, por como reiteradamente ya se han registrado choques en los que han participado “doños” de hasta de más de 80 años de edad, por pisar el acelerador en vez del freno, en lo que es un problemón que bien podría abordar la presidenta de la Comisión de Movilidad y Seguridad Vial del Congreso del Estado, Claudia Bours Corral.

Derivado de que lo que se necesita es una reforma legislativa para ponerle freno a ese peligro existente, y es ante ese requerimiento, que bien haría Claudia Zulema en promover una iniciativa al respecto. ¡Mínimo!

Sigue al alza el narcoterror…Y el que ha seguido sembrando un narcoterror en el Estado es el crimen organizado, porque depués de que en días pasados colagaran y quemaran a un sujeto en la plaza de Benjamín Hill, ahora dejaron restos humanos mutilados dentro de hieleras en la carretera Santa Ana-Altar, además de que a pocos metros hallaron una cartulina con un escrito relacionado a grupos criminales de la región. ¡Ñácas!

A ese nivel de dantescos han seguido los presuntos “ajustes de cuentas” entre las mafias que se disputan esas plazas para el trasiego de drogas y el cruce de migrantes ilegales, entre otras actividades delictivas, y sin que una vez más detuvieran a nadie, porque para cuando llegaron los de la Fiscalía General de Justicia del Estado, ya nomás se toparon con esas partes que corresponden a dos hombres, cuyas identidades se desconocen.

Pues así estuvo ese macabro hallazgo que tuviera lugar el miércoles de la presente semana, en el kilómetro 1 de la Carretera Federal 1, a la altura del puente, en el citado tramo carretero, con el que sí que mandó un enésimo narcomensaje del hampa, y que tuvo visos de venganza, pero sin que las autoridades revelaran el contenido del mismo, pero así es evidente que han estado a una por una, en cuanto a esas ejecuciones.

Sin embargo, y en lo que continúa esa impunidad con la que se están matando entre los “mañosos”, lo que es el delegado de la Fiscalía General de la República (FGR), Francisco Sergio Méndez, ni señales de vida ha dado, cuando es al que le compete investigar esos sonados crímenes que tienen que ver con esas bandas delincuenciales, en lo que es una inacción que refleja el porque ya los han rebasado y hacen lo que quieren.

Tan es así que esos macabros asesinatos ya no son hechos aislados, como lo exhibe el que un día después, o el “juebebes”, encontraron otros dos hielerones de esos abandonados, pero ahora en las inmediaciones de la caseta de cobro de Trincheras, a un costado de los carriles de circulación, y los cuales tenían manchas de sangre, y también otro mensaje, pero lo que son las “autoridades”, simplemente han guardado silencio.

Puntea Sonora en “corriente”…Con todo y que no parece, pero de acuerdo al más reciente reporte del Sistema de Información Energética de la Federación, resulta y resalta que Sonora ya es el cuarto productor de energía eléctrica en el País, lo que consideran que es producto del crecimiento que se ha tenido en ese esquema energético en los últimos diez años, por lo que así ha estado el avance. ¿Cómo ven?

Al trascender que la Entidad produjo un millón 457 mil 210 de mega watts durante el noveno mes del presente 2023, es decir, en septiembre, lo que representa el 6.16% del total generado a nivel nacional, y es por lo que ocupara la mencionada posición en el territorio mexicano, solamente siendo superada por Veracruz, Tamaulipas y Chihuahua, lo que a querer y no pero ya marca. ¡Ni más ni menos!

Y es que esos tres Estados que estuvieran por encima de la región sonorenses, sumando lo hecho por la Comisión Federal de Electricidad (CFE), junto con los Productores Independientes de Energía, significaron el 12, 11.3 y 8.2%, respectivamente, de la totalidad de “luz” que se generara en la República Mexicana, a pesar de que cabe aclarar que ni con eso se ha evitado el que estén yendo al alza los recurrentes “apagones”. ¡Glúp!

Aun así, precisan que lo hecho por el Estado en el pasado Mes de la Patria, equivale a una suma de 1.5 veces lo registrado durante 2013, y es por eso que se colocara como la séptima con mayor crecimiento en México en ese lapso, sólo por debajo de Quintana Roo, Sinaloa, Ciudad de México, Durango, Chihuahua y Oaxaca, y de todas ellas nomás la última produce más cantidad de “corriente”. ¡Así la diferencia a favor!

No obstante que a los simples ciudadanos, o usuarios de la CFE eso no les dice nada, si no se ve reflejado en una rebaja de las tarifas eléctricas, que en contraste cada vez están má$ cara$, por como han aumentando; a lo que se le agrega el que por estos lares también abundaron los “cortos” en el servicio en la pasada época de verano, ante lo que se concluye que por ningún lado obtienen un beneficio los consumidores finales. ¿Qué no?

