Sin medias tintas

¡Ahora asaltan a domicilio!

Aclaran caso de los abatidos

“Dan la mala nota” en el ITN

Unas protestas “a todo tren”

Por Martín Romo (El Verdugo)

¡Ahora asaltan a domicilio!…Y en torno al que los diferentes niveles de gobierno habían guardado silencio, es con respecto al asalto a domicilio que sufriera una madre de familia que estaba sola con sus dos hijos en una vivienda de la colonia Puerta del Rey, ubicada al Norte de Hermosillo, por parte de unos sujetos que la sorprendieron al vestir uniformes de las empresas Total Play, Megacable y CFE. ¡De ese pelo!

En lo que es un comentado atraco ocurrido la mañana del pasado viernes, y que no puede negarse, ya que quedó grabado en un video captado con la cámara de seguridad de la casa de la víctima, y que fuera difundido en las redes sociales, en el que se observa como los tres asaltantes llegaron y forcejearon con la señora, cuando salió para atenderlos, que es el momento en que la sometieron para robarle. ¡Pácatelas!

Porque de acuerdo a la narración que le hiciera la afectada a los policías municipales, a su hogar llegó una persona que portaba un casco de motocicleta, y de repente la agarró de los brazos; y en ese instante arribó otro individuo con una camisa oscura con color amarillo fluorescente, quien también la sujetó y le tapó la boca con una mano para que no gritara; y después apareció otro hombre con un sombrero color café claro. ¡Zaz!

Una vez en el interior la mujer relató que uno de los sujetos aventó a los dos niños al piso, y luego la llevaron por varias partes del inmueble para que les entregara sus pertenencias, dándoles dinero en efectivo, joyas y las llaves de su carro marca Mazda, de color rojo, ya que la ataron y le gritaban que tenía 30 segundos para que les dijera dónde había más cosas de valor, pero les respondió que era lo único que tenía. ¡Tómala!

Así que después de obtener dicho botín, y según lo que se aprecia en la grabación, los atracadores huyeron de varias formas, uno en el carro de la víctima; otro, al parecer, en un auto con el que llegaron; y el tercero en una motocicleta, pero como no se llevaron su teléfono celular, es por lo que pudo pedirle ayuda a familiares, quienes acudieron y la desataron, para después reportar ese suceso a la Línea de Emergencia del 911.

A ese punto se demostró que ya están sucediendo ese tipo de asaltos en Hermosillo, y ante los cuales han guardado un total hermetismo, porque apenas hasta ayer el comisario operativo de la Policía Municipal, Alonso Durón Montaño, reconoció que eso ya está pasando, y es por lo que le están poniendo un especial cuidado a las motos, de ahí que ya se pusieran en alerta a los hermosillenses, y no es para menos. ¿Qué no?

Cuando era como para que de inmediato hubieran prevenido a la ciudadanía, por como hoy en día ya asaltan con esa facilidad, e impunidad, y no sólo porque los hampones pueden camuflajearse con los uniformes de las citadas compañías, sino además porque actualmente están muy de moda las entregas a las casas por consorcios como Amazón, Ali Exprés, DLH y demás, por las compras que ahora ya se hacen en línea.

Si se toma en cuenta que sólo basta con que se presenten con el cuento de que van a entregar un paquete, sobre, o producto de esos negocios, para que les abran la puerta, y es ahí donde radica el latente riesgo.

xxxxxxxxxxxxxxxxxx

Aclaran caso de los abatidos…Si se parte de que el gobernador Alfonso Durazo Montaño es el más informado del Estado, pues ya ayer aclaró el dato sobre los cuatro abatidos el pasado sábado en Obregón por los elementos de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC), entre ellos un policía municipal de esa ciudad, después de que según esto repelieran una agresión armada de los hoy occisos. ¡Órale!

Eso en respuesta al plantón que en lunes hicieran frente al Palacio cajemense los familiares de los jóvenes acribillados, para exigir justicia por Raúl Castañeda, Omar Ernesto Cantua y Carlos Enrique Salas, quienes aseguran que eran profesionistas sin antecedentes penales, y que regresaban a sus casas tras acudir a una posada del gimnasio al que acudían, cuando fueron perseguidos y baleados, y de esa forma perdieron la vida.

No obstante Durazo Montaño aseguró tener otros datos, por lo que descartó la posibilidad de que el ataque de los agentes de la AMIC contra los tres presuntos criminales se haya tratado de una confusión, o equivocación, respaldando la versión de la Fiscalía Estatal, de que más bien fueron agredidos a balazos por los fallecidos, en los momentos en que se dirigían a Hermosillo, por lo que sólo reaccionaron. ¡De ese tamaño!

Tan es así que el Mandatario señalara que: “Quiero compartir que ya se ha reunido la propia Fiscalía con familiares de las personas que fallecieron y ya se les dio una explicación completa sobre todo lo acontecido. Si comparto que no hay dudas respecto a la investigación de la Fiscalía y estoy seguro que de ser necesario proporcionará información adicional siempre en coordinación con los familiares”. ¿Cómo ven?

Lo anterior en contraste con las informaciones que han circulado, de que las víctimas eran un deportista, un enfermero, aunado al uniformado que los acompañaba, por lo que así están las versiones encontradas, y es por lo que demandan que se revise el caso a fondo, al argumentar que ya están hartos de tanta violencia “a manos” de los criminales, como para también tener que preocuparse por las autoridades. ¡Esa es la impresión!

xxxxxxxxxxxxxxxxxx

“Dan la mala nota” en el ITN…Quienes ahora dieron la mala nota son los del Instituto Tecnológico de Nogales (ITN), en cuanto a los casos de acoso sexual que han proliferado en todos los grados educativos, luego que en esta ocasión sacaran a flote a un profesor de esa exhibida institución educativa, un tal Juan Manuel “N”, de 45 años de edad, al ser detenido y vinculado a proceso por acosar a tres alumnas de 19 años.

Con lo que se puso de manifiesto que así se tenían de escondidito ese abuso sexual los operadores del “quemado” ITN, en lo que representa ooootro tache para el secretario de Educación y Cultura (SEC), Aarón Grageda Bustamante, si se analiza que las acosadas presentaron sus denuncias ante la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE) desde el pasado 30 de noviembre, sin que previamente se hiciera público. ¡Palos!

Toda vez que, en base a las investigaciones realizadas, el maestro acusado de abusador contactó al trío de universitarias a través de la rede social, con el propósito de acosarlas, aunque lo más grave de esas acciones denunciadas, y por las cuales está siendo procesado, es que también se suscitaron en el interior de ese plantel educativo, localizado sobre la Avenida Tecnológico en esa frontera. ¡Ni más ni menos!

Casi por nada es que con los elementos de prueba que reunieran en su contra, los “Polis” de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC) procedieron a su arresto, y le dictaron medidas cautelares ordenadas por un Juez, entre las que están el presentarse periódicamente ante un Juzgado; así como no acercarse a esa escuela; ni convivir con las vejadas y testigos; por lo que temporalmente está suspendido.

Ante lo que se saca por conclusión que son unas vejaciones que todavía continuarán dando mucho de que hablar, y no precisamente para bien, si se parte de que se fijaron cuatro meses para la investigación complementaria de ese juicio con el quedara exhibido el ITN, al probarse que no cuentan con los protocolos preventivos más básicos para evitar que eso pase, porque de no ser por esas estudiantes, ni cuenta se dan.

Es por eso que trascendiera que con las indagaciones con perspectiva de género que están en curso, se busca hacerle justicia a las abusadas, aplicándole una sanción ejemplar al mentor que “enseñó el rabo verde”.

xxxxxxxxxxxxxxxxxx

Son protestas “a todo tren”…Las que han seguido a todo tren” son las protestas de los activistas ambientales, en aras de reiterarle el llamado al Gobierno del Estado para que gestione ante la Federación la reubicación de los trabajos de construcción de las vías del ferrocarril que conectarán a Santa Cruz con Ímuris, por las afectaciones al ambiente que provocarán en esa región, y en especial en la zona de Cocóspera. ¡Ñácas!

Y una nueva evidencia de ello es que ahora el pasado domingo realizaron una vigilia en las afuera del Palacio estatal, la cual se llevó a cabo de 17:00 a 22:00 horas, donde colocaron una fotografía con la imagen de la sierra de Cocóspera, además de que encendieron velas y veladoras en el acceso principal, por lo que así estuvo esa enésima manifestación que escenificaron, advirtiendo que continuarán con más. ¡Vóitelas!

Pues que el fundador del colectivo “Caminantes del Desierto”, Sergio Müller, insistió en que en esa área de Sonora existe la presencia de pumas, osos negros, gatos monteses, luciérnagas, así como una gran variedad de aves y vegetación, que con esa obra ferroviaria se estarían afectando, al nivel de algo así como un ecocidio; sumado a que también se dañaría la antigua Misión del Padre Eusebio Kino, que igual ahí se localiza. ¡Ouch!

Sin embargo, y a raíz de la cerrazón que ha habido, ya que por toda respuesta sólo les han respondido que es inviable modificar el nuevo trazo por donde pasará el “tren…zudo”, es por lo que Müller adelantara que ya planean el hacer otra marcha, pero ahora por las principales calles de Hermosillo, como una forma de meter más presión, a fin de que las instancias gubernamentales federales los atiendan. ¡Ajá!

Derivado de que manejan que se analizaron 20 posibles rutas, pero lo que no han informado es por qué se escogió esa, que a final de cuentas es la que más le causaría perjuicios a la flora y fauna, porque lo que es la Semarnat, Profepa y demás, bien gracias; e igualmente el Ejército, que es el que está operando ese proyecto.

Correo electrónico: [email protected]

