Hablando Franco

Judith Franco Ainza

Les falló coordinación durante “levantón” de vendedor de autos

Pues parece ser que está fallando el canal de comunicación entre corporaciones policiacas, o alguien está jugando al teléfono descompuesto, el caso es que durante el “levantón” de un hombre la tarde de lunes en el exterior de un plantel educativo, que fue ampliamente difundido en redes sociales, a los agentes municipales les avisaron una hora después.

El comisario en Jefe de la Policía Municipal, Jesús Alonso Durón Montaño, no se anduvo por las ramas y externó su preocupación ante el hecho en el que un padre de familia fue privado de la libertad por varios sujetos armados, quienes lo subieron por la fuerza a un vehículo y se lo llevaron, ante la atónita mirada de otros paterfamilia, que nada pudieron hacer.

Según comentó Durón Montaño, la privación ilegal de la libertad, ni siquiera ameritó que se activara el código rojo y por consiguiente no se implementaron operativos que permitieran el rescate del perjudicado y la captura de los delincuentes.

Por suerte, según comentó el fiscal Gustavo Rómulo Salas Chávez el hombre que se dedica a la venta de automóviles, fue liberado cerca de la medianoche del mismo lunes y ya está sano y salvo con su familia.

Además, el fiscal comentó que los sujetos están señalados como quienes han participado en otros hechos, aunque no dijo por qué no se activó el código rojo y no se actuó con la celeridad que el caso ameritaba.

Cabe señalar que una muestra de la lenta respuesta fue que los peritos que llegaron a revisar el automóvil que dejó abandonado el hombre levantado lo hicieron poco después de las 15:00 horas, y para entonces la escena estaba más que contaminada por el paso de niños y padres de familia que llegaron a recoger los… Pero en fin, por eso estamos como estamos…

Policía de Hermosillo logra certificación ciudadana

Más que satisfechos y orgullosos se observó tanto al Presidente Municipal, Antonio Astiazarán Gutiérrez, como al Comisario General de la Policía Municipal, Manuel Emilio Hoyos Díaz, ya que los agentes preventivos lograron la certificación del Instituto para la Seguridad y la Democracia (Insyde).

Lo destacable es que de los más de dos mil 400 municipios del país, que tienen sus respectivas corporaciones, solo 10 Policías Municipales cuentan con la certificación Certipol, lo que nos indica la trascendencia de la misma.

El reconocimiento indica que la corporación cuenta con procesos institucionales de operación conforme a las mejores prácticas nacionales e internacionales que se establecen en la metodología de Certificación Ciudadana Certipol.

Además, la misma no es permanente, sino que se revisa cada dos años, por lo que los estándares altos se deben de mantener y ello redunda en una mejor atención a la población que fue uno de los compromisos de Toño Astiazarán.

Esto se ha visto reflejado en la disminución de percepción de inseguridad, aunque en los últimos días la ciudad se ha visto sacudida por algunos hechos policiacos, aunque estamos lejos de municipios como Cajeme, Guaymas, y la zona de Santa Ana a Altar, pasando por Pitiquito y Caborca, que es una región sumamente caliente.

Comparte esto: Facebook

X