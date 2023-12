Llama a detectar señales para prevenir suicidios; Autoridades de Salud

El suicido es la segunda causa principal de defunción en el grupo de 15 a 29 años y en temporada decembrina se incrementan los casos de depresión y ansiedad que pueden propiciarlo

Redacción Entorno Informativo

La Secretaría de Salud recordó a la población que el suicidio es prevenible, e hizo un llamado a las familias para que estén atentas ante señales de alarma.

La institución médica, a través de la Dirección General de Salud Mental y Adicciones (Dgsma), señaló que las personas con intenciones suicidas lo manifiestan, ya sea de manera verbal o no verbal y es importante hacerles saber que cualquier situación por la que esté pasando se puede resolver.

Las expresiones verbales, agregó, pueden ser depresión con o sin llanto frecuente, ya que se estima que el 80 por ciento de las personas que se suicidan estaban deprimidas; expresar verbalmente un método planificado de suicidio, ya que en ocasiones las personas con intentos suicidas dicen que son una carga para sus familias, que no deberían vivir, entre otras.

Algunas de las expresiones no verbales pueden ser sentimientos de desesperanza y de que las circunstancias no cambiarán; cese del sufrimiento y calma luego de una fase de agitación; cerrar asuntos, regalar posesiones más preciadas o despedirse; beber alcohol en cantidades que normalmente no se consumen.

Existen mitos sobre el suicidio como el que las personas que hablan del suicidio, nunca lo intentan, cuando la realidad es que las personas que lo intentan comparten sus intenciones, otro que indica que hablar sobre el suicidio puede darles ideas a las personas, siendo que hacerlo permite expresar los pensamientos y sentimientos.

Otro mito común entre la población es que solo cierto tipo de personas se suicidan, la realidad es que cualquier persona puede atentar contra su vida; por ello hay que prestar mucha atención a las señales de alarma que pueden indicar que una persona está considerando quitarse la vida.

Así, la Dirección General de Salud Mental y Adicciones mantiene su apoyo para aquellas personas que requieran atención psicológica y psiquiátrica, a través de la línea de emergencia 9-1-1, donde profesionales de esta dirección reciben llamadas para guiar, apoyar y dar seguimiento a intentos suicidas, depresión, ansiedad, entre otros

Comparte esto: Facebook

X