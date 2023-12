Acuerda Toño Astiazarán convenio de trabajo con Sindicato para el año 2024

Destacó la importancia del cumplimento de las cláusulas para cumplir con los trabajadores que dan la cara del gobierno a la ciudadanía

El Presidente Municipal, Antonio Astiazarán Gutiérrez, firmó el Convenio de Trabajo para el año 2024 junto con el secretario general del Sindicato Único de Trabajadores al Servicio del Municipio de Hermosillo (Sutsmh), Salvador Díaz Holguín.

“Quiero reconocer la solidaridad de ustedes, ha sido un sindicato muy responsable en buscar el beneficio máximo a los trabajadores, pero también pensando en la ciudad”, comentó Toño Astiazarán.

Recordó que en esta administración ha tocado revisar en dos ocasiones el convenio sindical y que al negociar el primero vieron que lo más importante no son las cláusulas sino el cumplimiento de estas, ya que había una serie de incumplimientos previos.

“Yo siempre he dicho que una ciudad no va a cambiar si no cambia su gobierno y la única manera de cambiar su gobierno es cuando los trabajadores están contentos, y no solamente por las prestaciones sino por el equipamiento y las instalaciones, en lo que hemos dado pasos importantes”, expresó Toño Astiazarán.

Díaz Holguín dijo que es importante dar gracias cuando se tienen que dar, debido a que fue una negociación difícil, pero el beneficio que se obtuvo va para las familias de los trabajadores que son los que dan la cara del gobierno hacia la ciudad.

“Muchísimas gracias a nombre del comité ejecutivo, a nombre mío y a nombre de los trabajadores del sindicato, pero también de todos los trabajadores, porque son muchos los que salen beneficiados del contrato colectivo”, aseguró.

Destacó que se logró un buen convenio de trabajo y por ello lo van a reflejar y darán un pronunciamiento para agradecer al Presidente Municipal Antonio Astiazarán, porque demuestra su solidaridad hacia los trabajadores, con beneficios como aumento del bono de puntualidad, en los vales de despensa, del fondo de retiro, así como más becas y nivelaciones.

Además de integrantes del comité ejecutivo del sindicato, en la firma estuvieron el Secretario del Ayuntamiento, Florencio Díaz Armenta; la Tesorera, Flor Ayala; el Oficial Mayor, Ramón Aguirre Corral; y la Directora de Recursos Humanos, Lisette López Godínez.

