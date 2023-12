Judokas sonorenses ganan 15 medallas en la Copa Baja

La selección de Sonora se trajo dos preseas doradas, seis argentas y siete bronces, en el certamen efectuado en Tijuana, Baja California

Redacción Entorno Informativo

Un total de 15 medallas, dos de oro, seis platas y siete de bronce, logró la selección sonorense de judo en su participación en la Copa Baja que se celebró en Tijuana, Baja California.

El par de preseas del máximo color fueron para Elvia Berrospe (Primera Fuerza en 52 kilogramos) y América Palma (Sub 18 en 48) quienes se coronaron campeones en ese certamen en el que vieron acción judokas de las dos Bajas y Sonora (de Hermosillo, Ciudad Obregón y San Luis Río Colorado).

Las medallas plateadas las consiguieron Aarón Becerra (Sub 18 en más de 90 kilos), Abraham Paco (Sub 15 en 55), Ramsés Paco (Sub 18 en 90), Miriam González (Sub 21 en 70), Humberto Escobar (Primera Fuerza en 66) y Rubén Maldonado (Pre-Infantil en 31).

En tanto que los bronces correspondieron a Ángel García (Sub 18 en 63 kilos), Marina González (Sub 21 en 52), Karlo Flores (Sub 15 en 58), Eduardo Pérez (Pre-Infantil en 28), Matías Flores (Pre-Infantil en 24), Lander Flores (Pre-Infantil en 24) y Darío González (Primera Fuerza en 90).

Por su parte, con quintos lugares terminaron: Ethienne Durazo (Sub 15 en 64 kilogramos), Emiliano Camargo (Sub 15 en 64), Valeria Becerra (Sub 18 en 70), Ulises Becerra (Sub 21 en 81), Alberto Camacho (Sub 18 en 81) e Íker Camacho (Sub 18 en 81).

Además de Armando Baullet (Pre-Infantil en 31 kilogramos), Alejandra Rascón (Pre-Infantil en más de 33) y Paulina Luján (Pre-Infantil en 57).

