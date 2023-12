Destaca participación ciudadana en obras; El Presidente Municipal, Antonio Astiazarán

Al entregar las mejoras al Templo Santo Cura de ARS, en la colonia Altares, subrayó que la ciudadanía eligió mediante el voto la obra en el Presupuesto Creces, lo que indica su compromiso con la comunidad

Redacción Entorno Informativo

Familias de la colonia Altares recibieron por parte del Presidente Municipal, Antonio Astiazarán, mejoras al Templo Santo Cura de ARS, obra ganadora del Presupuesto Creces 2022 con 165 votos.

La obra a cargo del Consejo Municipal de Concertación para la Obra Pública (Cmcop) marca un antes y un después en las instalaciones del Templo con luminarias, puertas, ventanas, estructuras metálicas y pintura, entre otras mejoras.

“Este proyecto ganó el año pasado gracias a ustedes y eso para mí habla no solamente del compromiso que tienen como comunidad sino también de las ganas de que las cosas se hagan. Esta obra no se hubiera hecho posible si ustedes no hubieran salido a votar”, expresó Toño Astiazarán.

El Presidente Municipal junto a César Rascón, titular de Cmcop y Daniel García Escalante, director de Participación Ciudadana constató las mejoras a este Templo que anteriormente se encontraba en obra negra.

El presbítero, Julián Valencia platicó sobre el beneficio de estas instalaciones para encuentros semanales y celebraciones como comunidad.

“Estamos agradecimos por este beneficio de tener mejores instalaciones para encuentros semanales y celebraciones. La ciudad siempre va a ir avanzando, creciendo mucho más rápido que nuestras posibilidades como comunidad pero gracias a sus gestiones y apoyo vamos avanzando también”, agregó.

Asistieron también las regidoras Zulma Galaz y Martina Moreno, el regidor Joel Hernández, Erica Nevárez Félix, presidenta del Comité de Supervisión de Obra; Julián Urzua, director de Obras CMCOP y René Téllez, director de Concertación CMCOP.

