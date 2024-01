Llaman a renovar credencial para votar; El plazo vence el 22 de enero

En Sonora se cuenta con 108 mil 203 documentos vencidos, de los cuales gran parte pertenecen a residentes de la comisaría Miguel Alemán; abrirán módulos los domingos

El Instituto Nacional Electoral (INE) en el estado de Sonora informó que el próximo 22 de enero concluirá la Campaña de Actualización Intensa 2023-2024 (CAI 2023-2024).

La Vocal del Registro Federal de Electores, Luz Elena Flores Sánchez, señala que no habrá prórroga para quienes no acudan dentro de dicho plazo a inscribirse o actualizar su credencial para votar (CV), por lo que exhortó a la ciudadanía que así lo requiera a presentarse lo más pronto posible para tramitarla en cualquiera de los 23 módulos instalados en la entidad.

En específico, hizo un llamado a las 108 mil 203 personas que, teniendo su credencial con vigencia 2022 o anterior, no han renovado su identificación, a pesar de haber sido dada de baja del Padrón Electoral y de la Lista Nominal, por lo que, de no efectuar el reemplazo de este documento, no podrán votar el 2 de junio de 2024.

Asimismo, informó que en Hermosillo existen 3 mil 366 credenciales para votar vencidas con vigencia 2022 o anterior, siendo el Poblado Miguel Alemán el que cuenta con más micas vencidas

Para garantizar que ninguna persona se quede sin la posibilidad de tramitar su credencial, se ha dispuesto que además de los horarios habituales de atención de lunes a viernes de las 8:00 a las 15:00 horas y sábados de 9:00 a las 16:00 horas, en los módulos instalados en Pabellón Misiones en Hermosillo y en Ciudad Obregón también se atienda los domingos en un horario de las 9:00 a las 16:00 horas.

Por último, agregó que, para agendar una cita está disponible el sitio web ine.mx/credencial, así como la línea INETEL 800 433 2000.

