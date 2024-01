Recibe Alexis Vega espaldarazo de jugadores por la Asociación Mexicana de Futbolistas

La agrupación alzó la voz en favor luego de que el jugador fuera separado del plantel de Chivas, aún teniendo contrato

Agencias

Tras los diversos reportes sobre la situación complicada con el estatus de Alexis Vega, ya intercedió la Asociación Mexicana de Futbolistas acerca de lo que viene para el atacante.

Al término de este torneo Clausura 2024, Alexis Vega será jugador libre y podrá firmar contrato con cualquier equipo.

Esta situación no cayó nada bien en el Guadalajara, sobre todo por el tema de la propuesta que hubo desde Cruz Azul, y no se aceptó. Con lo cual, la única alternativa que queda es que Vega no dejará nada de dinero al equipo rojiblanco y se marchará libre.

Con la situación de contrato actual de Vega, vino un asesoramiento por parte del jugador capitalino con la AMF Pro para abogar por sus derechos de jugador profesional y que se pudiera abrir alguna alternativa para que este mismo semestre del Clausura 2024, pueda tener actividad con Chivas, si es que el “10” se termina quedando con el Club Deportivo Guadalajara.

A través de redes sociales, reveló la Asociación que está citando el artículo 14° del TAS que establece que no se puede separar a ningún jugador que tiene contrato vigente porque interfiere con sus derechos de jugador y derechos humanos. Todo esto, como una medida de presión para hacer modificaciones en ciertas cláusulas de contrato.

También la AMF Pro citó el artículo 48° del Reglamento de transferencias del Futbol Mexicano que establece lo siguiente: “Cualquier conducta abusiva, ya sea por parte del Club o del Jugador, que tenga como objeto forzar al otro a rescindir un contrato o modificar los términos de éste, constituirá una causa justificada de rescisión para la contraparte”, explicaron.

Al final del comunicado se terminó estableciendo que, si hay algún tipo de situación que no se esté cumpliendo con estas cuestiones, podría venir la rescisión de contrato del propio Alexis Vega al afectar la estabilidad laboral del jugador con el Club Deportivo Guadalajara.

Comparte esto: Facebook

X