André Jardine le ‘leyó la cartilla’ a Calderón

La llegada de Cristian ‘Chicote’ Calderón al América acaparó los reflectores del mercado invernal por diferentes circunstancias que tienen que ver no solamente con el pasado en Guadalajara del jugador, también con los actos de indisciplina por los cuales fue separado del plantel rojiblanco hace unos meses, lo que sentó precedentes negativos para su causa.

En ese sentido, el técnico André Jardine fue cuestionado sobre si le preocupa que ‘Chicote’ pueda incurrir en acciones indebidas ahora en Coapa y de manera muy clara, manifestó que espera sepa aprovechar esta nueva oportunidad porque de lo contrario no durará mucho con las Águilas dado que el mismo grupo lo haría a un lado.

“No me preocupa, porque aquí tenemos un vestidor muy sano, liderazgos importantes que saben exactamente lo que se necesita para ser campeón. Encontramos un camino que requiere disciplina, compromiso, entregarte al cien por ciento todos los días y demostrar que estás con el club, con el grupo y conmigo, expresó.

“Si no estás, simplemente no estarás mucho tiempo (en el equipo). Esto vale para Cristian (Calderón) y cualquier jugador. Si no se compromete, si no está aquí en cuerpo y alma no sólo en los días de entrenamiento, también fuera de la cancha, realmente pensando en el club, el propio grupo lo rechaza”, argumentó.

En ese mismo sentido, el timonel crema pidió a los aficionados que le den la oportunidad a Calderón de mostrar sus condiciones y reveló que, aunque el jugador tenía otras ofertas, optó por firmar con ellos.

Que le den la oportunidad de demostrar cuánto quiere estar aquí. Tenía otras ofertas y optó por América por ver en este club la oportunidad de hacer historia. A nivel técnico indiscutiblemente lo tiene y darle la oportunidad. Lo veo todos los días, está enfocado, comprometido y se verá mucho en este grupo”, dijo a la cadena ESPN.

Finalmente, Jardine hizo énfasis en las condiciones futbolísticas que vio en el ahora camiseta ‘18’ americanista para darle un voto de confianza y consideró que pudo haber aprendido de sus errores pasados para ahora sacar provecho de una nueva oportunidad.

“Me parece un buen futbolista, le vi actuaciones contundentes. Es un jugador que tiene nivel para ser mejor, no está en su máximo nivel, tiene argumentos para jugar en más de una función. Es un lateral bastante completo que cometió sus errores como muchos de nosotros cometemos. Espero que aprenda con esto y venga en su mejor versión posible aquí. Era una oportunidad porque no hay tantos jugadores mexicanos libres que tengan el nivel de Cristian (Calderón). Pensamos en cada vez ser mejores como equipo”, terminó.

