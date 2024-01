Sin medias tintas

¡Queda exhibida la SEC!

Por Martín Romo (El Verdugo)

Queda exhibida la SEC…Una vez más se demostró que al que hay que creerle la mitad, o menos, es al de la Secretaría de Educación y Cultura (SEC), Aarón Grageda, porque para que vean que “bien vigilaron” las escuelas, que la Primaria “Alberto Gutiérrez”, localizada en pleno Centro de Hermosillo, no ha tenido clases durante la semana porque le robaron el cableado eléctrico en las vacaciones de invierno. ¡De ese pelo!

Sin embargo, Grageda Bustamante “se sacó de la manga” la excusa de que, en el último día para el regreso a las actividades escolares, después del período vacacional decembrino, dizque es cuando los ladrones saquearon los cables de ese céntrico plantel educativo, ubicado sobre la calle Rosales, entre Sonora y Oaxaca, y es por lo que ya no pudieron resolver esa afectación a tiempo, de ahí que todavía este sin operar. ¡Zaz!

Aunque los padres de familia tienen otros datos, al ventilar que en el trascurso de esas “vagaciones” invernales es cuando los “cacos” cometieron ese hurto, y no previo al retorno, como lo asegurara Aarón Aurelio, al señalar con “dedo de fuego” que al dejar sin alambrado a la bomba de la cisterna los baños ya no funcionaron, porque no había “corriente”, y obviamente que tampoco “luz” en las aulas. ¡Pácatelas!

Pero es tal la descoordinación que exhibió Grageda y compañía ante ese problemón, que la mañana del pasado lunes las autoridades de Seguridad Pública Municipal realizaron el operativo que siempre montan frente a ese centro de enseñanza para regular el flujo vehicular, y cuidar el descenso de los estudiantes de los vehículos, el cual a los minutos retiraron, al percatarse que estaba cerrado. ¡A ese grado!

En lo que es un algo que a todas luces “les valió cuerno” a los de la SEC, y que denotó la dejadez con la que están actuando, por no entenderse de otra forma el que ni siquiera le hayan comunicado de esa cancelación a las instancias con las que “se coordinan”, como son las policiales, por ser un inmueble que está en el pleno corazón de la Capital hermosillense, y es por lo que con eso evitan que haya embotellamientos de tráfico.

Luego entonces con eso se desenmascara el doble discurso con el que dicen que siempre se ha manejado el ventaneado funcionario educativo al que se hace alusión, porque apenas un jueves antes se estaba jactando de que ya estaba todo listo para reanudar labores, según esto porque con el programa “Trucha con mi Escuela” se redujo en un 50% la incidencia de robos y daños en el Estado, al supuestamente sólo registrarse 11. ¡Ajá!

Porque si eso pasó en la “Alberto Gutiérrez”, que es la más céntrica de Sonora, ya se imaginarán el cómo les pudo haber ido a las que están alejadas, por lo que quién sabe en cuantas más no decretaron suspensiones, pero sin que se hicieran públicas, porque de lo que es esa famosa porque la cuidaba el fallecido agente policíaco apodado “El Moralitos”, ni se sabía que estaba paralizada. ¡Así la disfrazan!

Ante lo que se intuye que así podrían estar de maquilladas las cifras que manejan Grageda Bustamante y sus fallidos operadores, como en esta ocasión se pusiera de manifiesto, por esa justificación con la que saliera, y que nadie les creyera, por no ser la primera vez en que minimizan ese tipo de problemas. ¡Vóitelas!

Vuelve a fallar elevador…El que ni duda cabe que ha seguido siendo tierra de nadie, por como no hay quien se haga responsable de las recurrentes fallas que presenta es el “Hospital Dr. Fernando Ocaranza” del Issste, que de puro milagro opera en la Ciudad del Sol, como lo denota el que nuevamente fallara su elevador, sin que ninguno de sus fantasmales directivos previniera a la derechohabiencia. ¡Tómala!

Eso a pesar de que a finales del 2023 ya había sido reparado, después de que igual dejara de funcionar, como ahora lo hiciera el pasado 5 de enero, por lo que ya sabrán qué “clase de reparaciones” le hacen, como para que al poco tiempo vuelva a pararse, y que estilan que es consecuencia de una falta de mantenimiento, combinada con la irresponsabilidad de quienes deben de velar porque suba y baje correctamente. ¡Ñácas!

Y es que, con todo y la gravedad de esa irregularidad, por ser el único ascensor funcional, de los dos con los que cuenta ese nosocomio, y que es usado para el traslado de los pacientes, lo que son los funcionarios, como el subdelegado de Administración del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Issste), César Ramírez, ni la cara han dado, mucho menos una explicación de cuándo lo arreglarán.

Si se toma en cuenta que es una anomalía que se hizo pública a través de la presidenta y fundadora de la Alianza de Jubilados y Pensionados Federalizados en Movimiento, María Eugenia Rodarte Ramos, quien es la que ha estado abogando porque se resuelva esa problemática, por como afecta y entorpece la atención a los derechohabientes de ese centro hospitalario federal, que como nunca ha estado a la buena de Dios. ¡Glúp!

Pues para más que los burócratas del Issste, Rodarte Ramos reveló que: “El día viernes se quebró la polea siendo las 10 de la mañana, y ya no pudieron subir a los pacientes de quirófano, tuvieron que quedar los pacientes en urgencias y la zona se convirtió en un “embudo”, porque por esa puerta entran los pacientes delicados, por lo que así ha estado el caos, de ahí que de nuevo tuvieron que llamar a los bomberos.

Ahora dudan de “Profe”…Y vaya que otra vez se evidenció el como están tratando de ocultar la violenta realidad que impera en la Entidad, y para prueba está el que ahora no aclararan que la persona que encontraran asesinada la noche del pasado miércoles en la carretera Sonoyta-Caborca, era un profesor del Cobach de la primera localidad, de nombre Mario Alberto Cervantes Atienzo. ¡De ese vuelo!

Toda vez que de buenas a primeras los de la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE) ya están alucinando que la línea de investigación apunta a un grupo criminal que opera en la zona, y con el que suponen que pudiera haber tenido alguna relación, derivado de que un día antes, o el 8 del presente enero, tuvo la última comunicación con su familia, comunicándole que era seguido por sujetos sospechosos.

Razón por la cual es que el 9 de ese mes fuera reportado como desparecido, y posteriormente localizado muerto ese mismo día, pero sin que los de la FGJE, cuyo titular es Gustavo Salas Chávez, precisaran que Cervantes era maestro del Colegio de Bachilleres de Sonora (Cobach), porque lo que es hasta ayer el director general de esa “Prepa”, Arturo Rosas Burgos, simplemente les sirvió de comparsa, al quedarse callado.

No obstante los que sí lo reconocieron como docente, al externarle sus condolencias a los familiares, lamentando tan irreparable pérdida, son los del Sindicato Único de Trabajadores del Colegio de Bachilleres de Sonora (Sutcobs), que preside el sempiterno de Alfredo Lugo Gámez, que es algo que le reconocen por no “arrugarse” y pecar de institucional como consideran que sí lo hizo Rodrigo Arturo. ¡Ni más ni menos!

Aun y cuando a priori, o sin haber concluido las investigaciones la Fiscalía Estatal ya está dando por hecho algo que todavía no han confirmado, con lo que se refuerza la versión que hay, de que es una política que están implementando para justificar los hechos de alto impacto, al luego luego relacionarlos con su entorno personal, descartando que también pudo haber sido porque reprobó al hijo de un “Narco”. ¿Qué no?

Posicionan Plan Sonora…Quien ha seguido acudiendo a todo tipo de foros para promover que el Plan Sonora de Energía Renovable es la punta de lanza del Gobierno de México en el proceso de transición energética, por como el Estado le está apostando al aprovechamiento de las energías limpias es el gobernador, Alfonso Durazo, como ahora lo hiciera en la sede de la Secretaría de Relaciones Exteriores. ¡Órale!

Al Durazo Montaño participar en el panel Promoción Económica y Proyectos Prioritarios, como parte de la trigésima quinta Reunión de Embajadores y Cónsules, en el que también se presentaron los referentes al Tren Maya; así como el Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec; y lo que es la garita de Otay II en Baja California, lo que habla de que es de las grandes proyecciones del presente sexenio. ¡Ni más ni menos!

No en balde es por lo que el Mandatario Estatal resaltara ante el cuerpo diplomático mexicano las vertientes que tendrá el Plan Sonora, para lo que será la generación de energía fotovoltaica, y es que a la par se aprovechará el litio con la cadena de electromovilidad, pero además estará la licuefacción de gas natural en Puerto Libertad, a lo que se le sumará la modernización del puerto de Guaymas. ¡De ese tamaño!

Casi por nada es por lo que el “Gober” destacara que: “Ahora nuestro País es vanguardia en la generación de energías limpias, particularmente por el Plan Sonora de Energía Sostenible, que tiene como propósito impulsar la transición energética y coadyuvar por esa vía en el combate a la crisis medioambiental, a la crisis climática”, eso al “sacar raja” de que la región está ubicada en la franja de mayor intensidad solar del mundo.

A lo que se le agrega que el territorio sonorense cuenta con el yacimiento de litio más grande de México, de ahí que fuera una exposición con todos esos puntos a favor para el futuro inmediato y a largo plazo, que le valiera el reconocimiento de la secretaria de Relaciones Exteriores, Alicia Bárcena Ibarra, que es la que presidiera esa cumbre, por lo que así estuvo ese espaldarazo, de acuerdo a la positiva percepción que quedara.

