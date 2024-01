Asesinan a balazos a mujer en la colonia Villa Colonial

REDACCIÓN ENTORNO INFORMATIVO

Además su hermana resultó herida, tras ser atacadas por la ex pareja de una de ellas

Una mujer fue asesinada a balazos y su hermana resultó herida, en la colonia Villa Colonial.

El hecho se registró alrededor de las 18:40 horas de este sábado, en la calle Arcelia Moraga, del citado asentamiento del norte de Hermosillo.

De acuerdo a testigos al lugar llegó la ex pareja de una de las víctimas, quienes se encontraban sentadas en el exterior de la casa junto con otra fémina que salió ilesa.

El sujeto abrió fuego en contra de su ex mujer y su ex cuñada para posteriormente escapar a bordo de un pick up de color blanco.

De inmediato se pidió auxilio a la línea de emergencia 911 y al lugar llegaron paramédicos de Cruz Roja y elementos de Seguridad Pública Municipio, como primeros respondientes.

Los socorristas auscultaron a las víctimas y determinaron que una había fallecido y trasladaron a la otra a recibir atención médica.

Al lugar llegaron elementos de la Fiscalía General de Justicia del Estado quienes tomaron nota de los hechos y trasladaron el cuerpo de la occisa al Servicio Médico Forense para la necropsia respectiva.

Comparte esto: Facebook

X