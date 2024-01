PESP brinda protección y apoyo psicológico a familia de víctima de feminicidio en Hermosillo

Ivanova de los Reyes

La familia de Dulce María, la joven de 30 años quien el pasado sábado fue víctima de feminicidio por parte de la ex pareja de su hermana, en la colonia Villa Colonial, se encuentran recibiendo apoyo psicológico y protección por parte de la Policía Estatal, informó María Dolores del Río Sánchez.

La titular de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (PESP), señaló que la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE), está a cargo de la investigación, y es atendido también por el Sistema de Atención de la Violencia Familiar y de Género (SALVA), para garantizar la seguridad de los familiares de la víctima.

“Este caso lo lleva la Fiscalía, y por otro lado,

nosotros estamos dando el respaldo a la familia a través de la Policía Estatal y de la coordinación SALVA”, puntualizó Del Río Sánchez.

La Fiscalía General de Justicia del Estado informó el pasado fin de semana que el presunto responsable de este hecho violento se encuentra plenamente identificado y ae implementó un operativo para su búsqueda y detención.

Fue el pasado sábado 13 de febrero que el agresor quien contaba con una orden de restricción por por delitos sexuales, llegó al domicilio de la víctima, en busca de su ex pareja, y sacó el arma con la que le quitó la vida a su ex cuñada y lesionó a su hermana en una pierna, para posteriormente darse a la fuga a bordo de un vehículo pick up, color blanco.

