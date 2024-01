Inicia jornada de donación voluntaria de sangre en la Unison

Se exhortó a alumnos, docentes y trabajadores a sumarse a la actividad

Redacción Entorno Informativo

Con el objetivo de visibilizar la importancia de la donación altruista inició en la Unison la Jornada de Donación Voluntaria de Sangre, coordinada por la Dirección de Apoyo a Estudiantes de la Universidad de Sonora y el Centro Estatal de Transfusión Sanguínea.

Al respecto, Aracely Ornelas Arana, coordinadora Administrativa del Programa de Salud Estudiantil, dijo que a través de esta actividad se hace una atenta invitación, especialmente a estudiantes, pero también a trabajadores y docentes que integran la comunidad universitaria, a unirse a la jornada de donación de sangre que estará presente en posteriores ocasiones en algunos departamentos de la institución.

Comentó que donar sangre también es donar vida y, además, promueve valores importantes como la empatía, solidaridad, compañerismo y reciprocidad.

“Se le hace una invitación a los estudiantes a que acudan a una charla de inducción para saber si son candidatos a donar sangre, también se hace promoción en el Departamento donde se llevará a cabo la campaña”, enfatizó.

Calendario

Ornelas Arana explicó que la jornada inició este 17 de enero en el Departamento de Trabajo Social y concluye mañana, 18 de enero, en un horario de 7:00 a 13:00 horas; los requisitos básicos para ser candidato a donar son: ser mayores de 18 años, tener un peso mínimo de 50 kilos, ayuno mínimo de seis horas, contar con identificación, no haber ingerido bebidas alcohólicas 48 horas antes de la donación, no estar embarazadas y no estar en período de lactancia.

Informó que, durante el semestre 2024-1, la unidad móvil del Centro Estatal de Transfusión Sanguínea tiene calendarizado los departamentos que visitarán; el próximo es el Departamento de Administración, los días 30 y 31 de enero.

Los días 13 y 14 de febrero se llegará al Departamento de Arquitectura y Diseño, edificio 3-O; los días 20 y 21 de febrero se visitará al Departamento de Derecho; mientras que el 27 Y 28 del mismo mes se ubicarán en la unidad académica de Contaduría Pública.

En el mes de marzo, se contempla visitar el Departamento de Medicina, así como el Departamento de Deporte y Actividad Física; en tanto en el mes de abril, los días 02 y 03 será el Departamento de Ingeniería Industrial y de Sistemas y los días 09,10 y 11 de abril se llegará al Departamento de Ciencias Químico Biológicas.

“Invitamos a que se suman a la campaña que tiene como centro la sensibilización, concientización y promoción de la donación voluntaria de sangre. Hacemos un llamado a todos integrantes de la comunidad universitaria a acudir y ayudar de manera altruista para salvar más vidas a través de la donación de sangre”, finalizó.

