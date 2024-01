No habrá aumento al apoyo que reciben ex concesionarios requisados; afirma Gobernador

Ivanova de los Reyes

Los ex concesionarios del transporte en Hermosillo no cumplieron con los requisitos para el manejo de una concesión y se les retiró en 2018, no voy a otorgarles el aumento del 15 por ciento al apoyo que se les da por la requísa, aseveró el gobernador del estado, Alfonso Durazo Montaño.

Durante su conferencia de prensa semanal, señaló que el gobierno del estado les otorga un apoyo de 16 mil pesos mensuales que representa 37.2 millones de pesos al año, que pudieran invertirse en mejorar la calidad del servicio.

Refirió qué, años atrás el gobierno del estado creó una empresa estatal para el manejo del transporte público y dio concesiones, pero estos concesionarios no cumplieron con los requisitos establecidos y se les fueron retiradas en 2018, sin embargo, se acordó otorgarles un apoyo mensual a cada uno para evitar manifestaciones.

¡Es absurdo! “Porque, cómo el estado que tiene la responsabilidad manejar el transporte y de concesionarlo ante la eventualidad de que no pueda atenderlo directamente, lo concesiona, no cumplen, se les retira la concesión y se les da un apoyo de 16 mil pesos mensuales”.

“El estado les otorga una concesión, no cumplen, se les retira y les da un apoyo de 16 mil pesos mensuales, como si fuera un derecho de por vida, esto nos representa 37.2 millones de pesos al año, imagínense lo que pudiéramos hacer con ese dinero en beneficio del transporte de Hermosillo, que no es el mejor”, expuso.

Durazo Montaño resaltó que este año le van a invertir 500 millones de pesos adicionales al tema del transporte público, y a éstos 194 ex concesionarios, algunos de ellos, con dos, tres, cinco, incluso 30, consideró absurdo pagarles lo que están pidiendo, pero continuarán otorgándoles este apoyo porque hay un compromiso del gobierno anterior, en tanto, se resuelva su situación jurídica.

Mencionó que desde el principio les ofreció a los transportistas devolverles la concesión, con la condición de trabajarla como lo establece el reglamento, brindando un servicio de calidad a los usuarios, pero no aceptaron.

“Obviamente no voy a aceptar el incremento del 15 por ciento que piden, si no estoy de acuerdo con lo que ya les damos, imagínense si voy a estar de acuerdo con el incremento, yo espero que la justicia decida, el Tribunal de Justicia Administrativa del Gobierno del Estado ya sentenció en contra de su demanda, pero se fueron a una instancia federal”, subrayó.

“Si ese tribunal federal sentencia al gobierno estatal a pagarles de por vida, “toco madera”, voy a cumplir, yo espero que no, porque como es posible que el estado otorgue una concesión, no cumplen con ella y no te la puedan quitar”, agregó.

Por su parte, Carlos Sosa, titular del Instituto de Movilidad y Transporte del Estado (IMTES), informó que todos los juicios que han interpuesto los ex concesionarios del 2018 a la fecha no les han favorecido, y hay uno pendiente que esperan salga a favor del estado.

“Obviamente ese tipo de presiones que ellos han manifestado del aumento del 15 por ciento o si no, toman las calles, no es justificable. Hemos tenido diálogo con ellos, y lo seguiremos haciendo, pero no habrá aumento”, enfatizó.

Comparte esto: Facebook

X