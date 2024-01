Exconcesionarios del transporte cierran calles; Causan caos vial

Mantienen su demanda de que aumenten en 15 por ciento el pago que reciben tras la requisa de sus camiones

Ivanova de los Reyes

Tras recibir una negativa de las autoridades estatales a su petición de aumento del 15 por ciento al apoyo que reciben mensualmente por la requisa de sus camiones en 2018, los exconcesionarios del transporte público bloquearon este viernes el cruce de la avenida Rosales y Serdán, ocasionando un caos vial.

Durante poco más de 30 minutos los exconcesionarios, impidieron el paso de vehículos, generando la molestia de los automovilistas, quienes tuvieron que esperar o con el apoyo de autoridades de Tránsito pudieron desplazarse por rutas alternas como el bulevar Colosio o Segunda de Obregón para llegar a su destino.

Heriberto Ortega Ruiz, exconcesionario por más de 20 años, señaló que desde octubre pasado se firmó un acuerdo con las autoridades donde se comprometieron a otorgarles un aumento por la rentabilidad de sus unidades, pero no han cumplido.

“El 15 por ciento de incremento lo ofrecieron ellos (las autoridades) el año pasado, nosotros no lo propusimos, fue un compromiso de ellos y ahora no quieren cumplir; nosotros estamos pidiendo que se cumpla con el compromiso que hicieron”, expuso.

Recordó que hay un juicio por la rentabilidad y otro por daños y prejuicios, porque, por ley el gobierno tiene la obligación de indemnizar a los concesionarios por quitarles sus concesiones, y están incumplimiento con eso.

Ortega Ruiz dijo que los concesionarios han puesto sobre la mesa varias propuestas para solucionar el problema, pero las autoridades siguen pateando el bote, y que sea un juez quien decida.

En cuanto a lo expuesto por el gobernador de Sonora de que actualmente el Estado eroga 37 millones de pesos anuales por el apoyo que se les da de 16 mil pesos mensuales, el ex concesionario refirió que el presupuesto para el transporte público ha incrementado desde el 2021 y no se ha visto reflejado en un mejor servicio.

Precisó que durante 2018 el gobierno otorgó una partida al transporte de 321 millones de pesos; 343 millones en 2019, mil 112 millones en 2020; mil 193 millones en 2021; 851 millones en 2022, mil 293 millones en 2023, y de mil 689 millones para este 2024, para un total de cinco mil 113 millones de pesos, sin embargo, el servicio está peor que antes.

“Si sumamos todo ese dinero que se ha invertido en el transporte desde el 2018 al 2023, porque aún no se ejerce el de este año, se ha gastado en el transporte cinco mil 113 millones y el transporte está peor”, argumentó.

“Nosotros no venimos a pedir dádivas, queremos que se nos regrese lo que se nos robó”, manifestaron los ex concesionarios.

Heriberto Ortega agregó que el año pasado estuvieron en plantón cinco meses y si es necesario este 2024 hacerlo todo el año, lo vamos a hacer. “Si tenemos que estar todo el año, aquí vamos a estar”, finalizó.

Comparte esto: Facebook

X