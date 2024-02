Personal de enfermería exigen transparencia en proceso de basificación

Ivanova de los Reyes

Aproximadamente 70 enfermeros y enfermeras se manifestaron este miércoles por fuera del Hospital General de Especialidades del Estado, y bloquearon la circulación del bulevar Luis Donaldo Colosio en ambos sentidos, para exigir transparencia en el proceso de basificación al personal de sector salud.

Gerardo Gaytán Traviña, enfermero del Hospital General del Estado, señaló que están exigiendo el respeto a la antigüedad de los trabajadores de la salud para la asignación de bases, y condiciones dignas de trabajo.

El representante de los trabajadores de la salud, dijo que se han otorgado bases a trabajadores de confianza, además de que no cuentan con insumos para otorgar a los pacientes un servicio de calidad.

En ese sentido, resaltó que en el último bimestre del 2023 renunciaron 57 enfermeros del nuevo hospital general lo que provocó el cierre del servicio de Traumatología y Ortopedia, por la falta de personal.

“Todo esto afecta el servicio del derechohabiente porque no tenemos los insumos necesarios para trabajar, como jeringas, guantes, tiras reactivas para la toma de glucosa, ni medicamentos, y la población muchas veces nos culpa a los enfermeros o médicos por no dar una calidad en la atención, cuando no tenemos los insumos básicos para trabajar”, expresó.

Agregó que el pasado 27 de agosto se manifestaron frente a Palacio de Gobierno y entregaron una minuta con 29 puntos de los cuales solo resolvieron dos y en las mesas de trabajo si no resuelven nada.

“De que sirve que digan que son un gobierno de puertas abiertas, cuando la realidad es otra, de que me sirve tener las puertas abiertas si no van a hacer nada las autoridades. Queremos transparencia en la asignación de bases y condiciones dignas para trabajar”, subrayó.

El gobernador de Sonora, Alfonso Durazo Montaño se reunió con los manifestantes y se comprometió a atenderlos directamente para resolver esta problemática.

“Vamos a revisar, pero queremos hacer las cosas bien, hay gente que tiene 14 años esperando su base, 11, 10 años esperando, entonces, lo vamos a ver. Se va a basificar a todos”, dijo.

