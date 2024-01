Tiene Sonora mayor crecimiento en 10 años

Resalta el gobernador Alfonso Durazo; Manifestó que durante el tercer trimestre de 2023 se tuvo un crecimiento del PIB de 6.8 por ciento, el doble del obtenido a nivel nacional

Ivanova de los Reyes

Durante el tercer trimestre de 2023, Sonora registró un crecimiento del Producto Interno Bruto(PIB), del 6.8 por ciento, el doble que, a nivel nacional, que fue del 3.3 por ciento, siendo la mayor tasa de crecimiento de los últimos 10 años, destacó el gobernador Alfonso Durazo Montaño.

Durante su conferencia de prensa semanal, el mandatario estatal precisó que Sonora creció un 6.8 por ciento en cifras originales y un 6.6 por ciento en cifras desestacionalizadas, respecto al mismo periodo de 2022.

Esto, es un hecho histórico, puntualizó, ya que Sonora es la entidad con mayor tasa de crecimiento económico de la frontera norte del país de los últimos 10 años.

Durazo Montaño resaltó que, el Plan Sonora de Energías Sostenibles y la promoción del estado permitieron estos resultados.

“La columna del crecimiento económico es el Plan Sonora, el nearshoring y las ventajas competitivas que ha tenido siempre nuestro estado, nada más que los inversionistas no los conocen si no se promueven, no hay inversión sin promoción”, subrayó.

El gobernador de Sonora, destacó que los sectores más productivos fueron la industria manufacturera, que tiene que ver con la reorganización de inversiones, la construcción y hospedaje ejecutivo.

En otro tema, mencionó que el pasado sábado se clausuró el Festival Alfonso Ortiz Tirado (FAOT), donde hubo presencia dominante de jóvenes, sin un solo incidente.

También resaltó que este martes viajaría a la ciudad de Phoenix, Arizona para participar en un Foro Económico, por invitación de la Secretaria de Relaciones Exteriores de México, Alicia Bárcena, donde se contará con la presencia de la gobernadora de Arizona, Katie Hobbs y un grupo de empresarios, con una escala previa en Nogales, Sonora.

Asimismo, este miércoles se reunirá con el Secretario de Salud y del IMSS Bienestar, quienes han apoyado de manera extraordinaria al estado, y por la tarde, se reunirá con directivos de Comisión Federal de Electricidad (CFE), en la Ciudad de México.

