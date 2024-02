Forman primer grupo de recolectoras de basura

Celebran con chocolatiza el Día del Recolector de Basura; El Presidente Municipal, Toño Astiazarán dio la bienvenida a la primera tripulación de mujeres de recolección basura llamada “Supercolectoras”

Con el anuncio de que se incorpora por primera vez una tripulación de mujeres en el servicio de recolección de basura en su unidad llamada “Supercolectoras”, el Presidente Municipal Antonio Astiazarán Gutiérrez, acompañó en el Día del Recolector de Basura a quienes se dedican a esta noble labor.

Toño Astiazarán compartió con ellos el desayuno y la tradicional “chocolatiza” en las primeras horas del día, y reconoció la noble labor de quienes trabajan en mantener limpio Hermosillo.

“Hoy tenemos también la fortuna de contar con un grupo de mujeres para recolección, lo cual me llena de orgullo como Presidente Municipal, porque es la primera vez en la historia de Hermosillo, así es que bienvenidas y muchas gracias también por sumarse este gran equipo”, expresó Astiazarán Gutiérrez.

Expuso que si algún servicio público del gobierno municipal es muy bien evaluado por la gente es precisamente todo lo que tiene que ver con servicios públicos municipales, en especial, recolección, sanidad y limpia, y parques y jardines que han hecho un esfuerzo enorme por mantener limpia la ciudad.

Como Gobierno Municipal, dijo, siempre han pensado que la única manera de poderles corresponder en cada una de las responsabilidades que tienen, es mejorando sus condiciones de trabajo, las prestaciones que tienen como servidores públicos municipales, además el equipamiento y las instalaciones.

A su vez, Sergio Pavlovich Escalante, director de Servicios Públicos Municipales, comentó que están personas de distintas áreas: de sanidad y limpia, responsables de mantener las calles libres de basura, de levantar basureros clandestinos, aunque tengan que ir varias veces, los primeros que están listos cuando empieza a llover para asegurarse de que los ciudadanos puedan transitar sin inundaciones provocadas por la acumulación de residuos.

“También están los de recolección, aquellos encargados de día a día, de lunes a sábado le prestan el servicio de Recolección la residencias de los hermosillenses, aquellos que levantan más de 750 toneladas al día, no importa si es día festivo o no, no importa si hace frío o si hace calor no importa si está lloviendo o incluso está granizando”, enfatizó.

Pavlovich Escalante informó que el año pasado tuvieron la máxima calificación histórica en el servicio recolección por parte de los ciudadanos.

Asimismo, indicó que las mujeres que tripulan ya la unidad conocida como las supercolectoras, idearon en su momento unirse y que a todas se les asignara a una sola ruta para prestar el servicio.

Subrayó que esta petición se aprobó de inmediato e incluso se les asignó una unidad nueva y se distinguirá con una imagen de acuerdo al orgullo que como mujeres les genera prestar este servicio a los hermosillenses.

En la celebración y entrega de reconocimientos estuvieron los líderes sindicales Jovita Monge, Salvador Díaz y Daniel Urías; así como el director de Recolección Gibrán Rodríguez; el director de Sanidad y Limpia, Guillermo Beltrán; la Síndico municipal Zaira Fernández Morales; la directora de Cidue, Astarté Corro Ruiz; la directora de Recursos Humanos Lisette López Godínez así como las regidoras Lupita Herrera y Zulma Galaz.

