Destacan hermosillenses en voleibol de la Conade

Los jóvenes Oliver Zaid Félix y Andrea René Domínguez comparten su experiencia en la fase municipal realizada en el Gimnasio Juan Francisco “El Gallo” Estrada del Ayuntamiento de Hermosillo

Como una experiencia gratificante a base de sacrificio consideró Óliver Zaid Félix integrante Academia CODESON de voleibol la victoria de su equipo durante la fase municipal de los Juegos Nacionales CONADE 2024.

En medio de un ambiente de fiesta deportiva en el Gimnasio Juan Francisco “El Gallo” Estrada equipos de las ramas varonil y femenil de diversas categorías buscaron su pase a la etapa estatal en unos partidos cuya logística e instalaciones estuvieron a cargo del Ayuntamiento de Hermosillo.

“Tenemos muy buen ataque en equipo y muy buena defensa de bloqueo, fueron juegos tranquilos para nosotros porque hubo mucha preparación previa. Somos bicampeones nacionales y es una experiencia muy bonita porque costó muchos sacrificios”, destacó.

Originario de la Costa de Hermosillo, el joven bicampeón nacional compartió su pasión por este deporte que lo ha obligado a organizar su tiempo entre la escuela y el entrenamiento.

“Para mí fue muy complicado porque soy de la costa, estaba yendo y viniendo todos los días durante más de un año a la ciudad y hasta hace poco yo me vine a vivir aquí y todo fue más fácil, pero antes había veces que no me daba tiempo de comer y llegaba a la casa a las 11 de la noche”, agregó.

Comparten Club Buhitas su experiencia en la cancha

El Gimnasio Juan Francisco “El Gallo” Estrada recientemente rehabilitado por la actual administración contó con instalaciones apropiadas para el desarrollo de los juegos donde las integrantes de Club Buhitas destacaron frente a sus contrincantes.

“Al momento de entrar a la cancha sientes una euforia porque es la final, piensas que lo puedes hacer a pesar de los nervios o frustración porque muchas veces la porra está en tu contra pero al final de cuentas podemos ganarlo. Vale la pena entrenar todo un año para poder ir a los regionales y nacionales”, expresó Andrea René Domínguez junto a sus compañeras.

Las integrantes de Club Buhitas destacaron la buena comunicación entre ellas como una de sus fortalezas, aptitud que les ayudó a conseguir su pase a la siguiente etapa estatal de los Juegos Nacionales CONADE 2024.

