Sin medias tintas

Por Martín Romo (El Verdugo)

Recurre Fiscal al Se Busca…El que todo hace indicar que hoy por hoy ya tiene tantos “fierros en la lumbre”, que está llegando al grado de ofrecer recompen$a$ por los malosos, es el titular de la Fiscalía General de Justicia estatal, Gustavo Salas, como lo denota el que ahora le darán un millón de pesos a quien proporcione información sobre un tal, Isaías Valentín Orona Amador, alías “El Cardenal” o “El Comanche”.

Y para mayores señas dan cuenta que Valentín Orona podría estar relacionado con los hechos ocurridos la tarde del sábado 20 de enero, en la carretera Hermosillo-Bahía de Kino, donde un convoy de sujetos armados se enfrentó a los policías estatales, con un saldo de 12 pistoleros abatidos, cuando según esto pretendían liberar a un líder criminal, al que identificaron como hijo de uno de los operadores del grupo Los Cazadores.

A raíz de eso hacen saber que al “Cardenal” o “El Comanche”, se le liga con esa célula del narcotráfico que trabajaba con “Los Chapitos” del Cártel de Sinaloa, dejando de hacerlo en noviembre del 2023, cuando comenzaron a operar de forma independiente, y es por lo que se convirtieron en unos generadores de violencia por su cuenta en la zona Noroeste, principalmente, hasta que bajaron a la localidad hermosillense.

Es por lo que intuyen que al “pasarse de la raya”, o por haber invadido la Ciudad del Sol, con la mencionada acción armada, es que ahora lo están buscando incluso con el clásico ¡$e Bu$ca!, como es ofreciendo “un melón” por datos y pistas que lleven a su detención, al suponerse que el municipio naranjero debe “respetarse”, por ser el centro de los poderes estatales, pero es algo que evidentemente pasaron por alto.

Toda vez que es tal la evidente desesperación, que están pasando por alto la presunción de inocencia de Isaías Valentín, como lo marca la ley, al no sólo al revelar el nombre completo, sino también publicando su foto sin difuminarle el rostro, como debería de hacerlo, por lo que cuando lo atrapen quien abogue por él podría llegar a conseguir su liberación, por como no están respetando el debido proceso. ¡De ese pelo!

Pero lo “píor” del caso es que no se trata de una recompensa aislada, porque un día después publicaron otras cuatro, pero por montos de un medio millón cada una, por prófugos acusados de diferentes delitos, principalmente homicidios, por lo que a ese extremo es que Salas Chávez y sus operadores están perdiendo las formas, por estar recurriendo a esa forma de búsqueda al estilo del Viejo Oeste. ¡Ni más ni menos!

Ahora niño herido de bala…Para que vean a que punto está ya la narcoviolencia, que con tantos tiroteos que ya hay nadie puede estar seguro ni en su casa, y para seña está el caso del niño Pedro Pablo, de 8 años de edad, que recibiera un impacto de una bala perdida que le afectó abdomen y brazo, pero no por andarse exponiendo, sino mientras dormía en la casa de su abuelita en el poblado de Vícam. ¡Vóitelas!

De ahí que ahora el menor herido se encuentra hospitalizado en el IMSS Bienestar de Cajeme, y requiere donadores de sangre y apoyo de la ciudadanía para los gastos que enfrenta su familia, como lo expusiera su madre, Laura Micaela Delgado Bacasegua, porque aun y cuando su condición es estable, todavía está a la espera de una operación quirúrgica que los médicos le realizarán en cuanto su estado mejore. ¡Órale!

Razón por la que su progenitora declarara que: “Requiere entrar a cirugía ya después, ya que despierte le van a operar el bracito, me han dicho que está un poco mejor, todavía no despierta, pero es por la anestesia, ya tuvo una cirugía, está en recuperación de esta”, pero al no ser de ese municipio les representa un gasto importante estar en ese hospital, y es por lo que piden la ayuda de la gente para sufragar lo que aún falta.

En esos términos está esa nueva afectación colateral causada por uno más de los acontecimientos violentos en los que la población cada vez más está quedando en medio, como ese que tuviera lugar en esa comunidad de la tribu yaqui, que ya también fuera invadida por “la maña”, pero sin que las diferentes instancias gubernamentales se hagan cargo de esas consecuencias, por como dejan solos a esa clase de lesionados.

Cuando se supone que mínimo deberían atender de todo a todo a esos ciudadanos, que sin deberla ni temerla de repente son víctimas de un balazo, como ahora le sucediera a Pablito, pero antes han sido otros, pero hasta de eso se desligan, a pesar de que es resultado de que no han podido garantizar la seguridad ciudadana, y es por eso que ahora hasta están ocultando esos sucesos, por como no se supiera mucho de este último. ¡Ñácas!

“Corrige la plana” “Gober”…A querer y no, pero a la que se demostró que “le están corrigiendo la plana”, es la directora de Bebidas Alcohólicas del Estado, Christina Caballero, sobre el inicio de la revocación de la licencia de alcohol del “antro” Jakarta, por reincidir al operar fuera del horario establecido, luego del ataque armado registrado el pasado domingo, con un saldo de tres muertos y dos heridos. ¡Mínimo!

Pues contraria a la postura asumida por Caballero de la Rosa, después de que antes no había hecho nada ante esas violaciones que eran de sobra conocidas, lo que es el gobernador Alfonso Durazo Montaño ya dejó en claro que se hará una valoración responsable de ese centro nocturno, y la decisión de cancelar o no la anuencia en mención será en función de los avances que arroje la investigación que se lleva a cabo. ¡Ups!

Con lo que se pone de manifiesto que sí que tuvo un efecto el comunicado que emitieran los administradores de ese establecimiento, en el que asientan que se ha manejado desinformación al respecto, asegurando que sí han cumplido con la normatividad, además de solicitar el apoyo de las autoridades estatales y municipales para que reconsideren la posible suspensión del permiso para poder seguir operando. ¡Así el reversazo!

Aun y cuando el Mandatario Estatal apuntara que: “Nosotros tenemos que garantizar un funcionamiento responsable de estos centros, porque si se exceden en los horarios, si venden a menores, estamos en riesgo de que otros asistentes que no tengan que ver con un conflicto terminen como parte de los eventos de violencia que ahí se puedan dar”, y es por lo que el destino del Jakarta ClubLife continúa en veremos. ¡Pácatelas!

Aunado a que tampoco se pueden pasar por alto otras agravantes que afloraran, derivado de esa balacera que se presentara casi a las 2:30 horas, cuando deben cerrar a las 2:00, como es el que permitieran el ingreso de armas, y de que encima de eso todavía desaparecieran las cámaras de vigilancia, y es por eso que están en vías de “jalar” a declarar a los policías municipales que primero llegaron a ese congal. ¡Es la intriga que hay!

¡Destapes muy “cantados”!…Por si quedaban dudas que en el partido de Morena -Movimiento de Regeneración Nacional- ya todo está más amarrado, que ni un tamal de los que venden en el día de la virgen de la Candelaria, que apenas y se auto destapó para la alcaldía de Hermosillo, María Dolores del Río, la fracasada ex secretaria de Seguridad, cuando luego luego ese instituto la confirmó como candidata.

Y es que un día después, o la noche del martes, la Comisión Nacional de Elecciones y de Encuestas de Morena, emitió un escueto comunicado para anunciar a los que serán los aspirantes a las presidencias municipales de la Capital, Obregón, Nogales y San Luis R. C., y entre los que aparece La Lola del Río, junto a Javier Lamarque Cano, Juan Gim Nogales, y Ricardo Moreno Lugo, respectivamente. ¡De ese vuelo!

Ante lo que se deduce que ya “estaba hecha la machaca”, en torno a la ya muy cantada postulación de del Río Sánchez, a la que se especula que le buscaron esa salida, después de que como secretaria de “Inseguridad” nomás “no diera el ancho”, al quedarse corta por su falta de experiencia en esa área, porque lo único que ha hecho toda su vida es dedicarse a la grilla, y es por lo que desde hace tiempo que pedían su renuncia. ¡Palos!

De tal forma que así estuvo el anuncio de esas candidaturas, que para nada son al nivel de Los Cuatros Fantásticos, por aquello de que Lamarque Cano y Juan Francisco han dejado mucho que desear con su función en sus municipios, pero con todo y ese fiasco que han sido, aun así, les están permitiendo que vayan en busca de la reelección, la que sí que la “tendrán en chino”, y no es para menos. ¡De ese tamaño!

Mientras que por otro lado al que sí que no le perdonaron su intentona de nepotismo muy por adelantado, es al “Presimun” morenista de San Luis Río Colorado, Santos González Yescas, debido a que muy a destiempo candidateó a su hijo para relevarlo en el cargo, pero al final ni tan siquiera le permitieron reelegirse a él, por lo que como familia no solamente “se quedaron sin el cuadro ni la estampa”, sino también sin ese “hue$o”.

Aunque ya más tardes el ni tan santo de Santos hizo otro de sus clásicos berrinches, al difundir un video para manifestar su inconformidad por la nominación de Moreno Lugo, y los operadores morenos “lo bajaron” para reemplazarlo por un tal César Iván Sandoval Gámez, que estaba en el organismo operador de Agua de esa frontera, y que era uno de sus “ases bajo la manga”, por lo que así estuvo esa imposición de última hora.

