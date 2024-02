Clausuran seis centros nocturnos

Autoridades de Alcoholes y Protección Civil; Entre los establecimientos sancionados están los bares A Estribor, La Chila Cantina, La Barra Morelos, Cervecería La 22, Panic Botanic y Taco and Beer por incurrir en varias anomalías, algunos por permitir el ingreso a menores

Redacción Entorno Informativo

En un operativo conjunto realizado entre la Dirección General de Bebidas Alcohólicas y la Coordinación Estatal de Protección Civil para supervisar la correcta operación de centros nocturnos en Hermosillo, dejó como saldo un total de seis establecimientos con suspensión de actividades y clausura de inmuebles por incumplimiento en distintas disposiciones legales.

Ambas instituciones determinaron la suspensión de actividades y clausura del establecimiento A Estribor, dado que se encontró documentación en la carpeta de programa interno vencida, falta de señalética al interior del inmueble, falta de detectores de humo, así como el ingreso y venta sin acreditar la mayoría de edad de una fémina.

En el caso de La Chila Cantina se suspendió actividad y se clausuró el lugar por no contar con un programa interno de protección civil vigente, ingreso sin acreditación de mayoría de edad, deficiencia en el contrato de comodato, y no contar con la señalética de prohibiciones.

En La Barra Morelos, se determinó suspender actividades y posterior clausura por no presentar evidencia de contar con un programa interno de protección civil, no contar con póliza de extintores, no contar con póliza de seguro de responsabilidad civil, cableado expuesto en área de bodega, falta de lámpara de emergencia, señalética insuficiente, pocos detectores de humo, reincidencia respecto a multa dentro del mes, y no tener un protocolo de solución de tecnológica de comunicación para consumidores para solicitar auxilio o apoyo a la policía en caso de encontrarse en peligro o riesgo de sumisión química.

Las autoridades determinaron la suspensión de actividades y clausura de Cervecería La 22, por permitir el ingreso, venta y consumo de alcohol sin acreditar la mayoría de edad a siete personas, alteración del orden público, no retirar a personas en estado de ebriedad del lugar y no avisar a las autoridades correspondientes, operación con propietario distinto, permitir la salida de clientes con bebidas alcohólicas, tener el sistema de alertamiento sin funcionar, no tener salida de emergencia, extintores sin servicio y obstruidos, rutas de evacuación obstruidas, acumulación de material combustible en rutas de evacuación y áreas del inmueble sin detectores de humo.

El establecimiento denominado Panic Botanic, fue clausurado por permitir el ingreso sin acreditación de mayoría de edad, no presentar seguro de responsabilidad civil ni evidencia de capacitaciones, no presentar programa interno de protección civil, no mostrar póliza de extintores y falta de detector de gas en área de cocina.

En el caso del establecimiento Taco and Beer, se clausuró el inmueble por operar con propietario distinto, no tener programa interno de protección civil, salida de emergencia obstruida por cajas de cervezas, falta de luces de emergencia, extintores insuficientes al igual que detectores de humo, y personal no capacitado en materia de protección civil.

