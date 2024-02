Sin medias tintas

Temen a retenes tráileros

¡Sigue sin operar Rectora!

“Colas” en ca$eta de cobro

Da luz “Gober” sobre CFE

Por Martín Romo (El Verdugo)

Temen a retenes tráileros…Y por más que insistan en querer “tapar el sol con un dedo”, pero ya es un hecho que el crimen organizado ya también ha invadido las carreteras de Sonora, y para prueba está la denuncia que ahora hiciera el delegado de la Cámara Nacional de Autotransportes de Carga (Canacar), Héctor Martínez Arias, de que están atemorizados por los retenes “hechizos” que están colocando. ¡Palos!

Porque en tanto que los diferentes niveles policiales hasta ahora han pretendido ocultar esa realidad negándolos, como es el caso del de la Fiscalía General de la República (FGR) en la Entidad, Francisco Sergio Méndez, lo que es Martínez Arias está ventilando que ya se ha vuelto una constante el que se estén topando con esa clase de filtros de “revisión” en la vía asfáltica federal Hermosillo-Nogales, y en la ruta a Caborca.

Y para el caso el de la Canacar está dando pelos y señales del como les están parando el alto a los transportistas en esa rúa, sobre todo ahora que acaban de iniciar con los traslados de hortalizas hacia los EU, al revelar que se trata de personas armadas que no portan vestimentas ni tienen carros oficiales, o algo que les indique que son de alguna instancia de Gobierno, y es por lo que están lanzando esa advertencia. ¡Zaz!

Es por lo que apuntillara que: “Hay retenes extraños con pick ups sin logos, gente sin uniformes, nomás con las armas atravesadas en el pecho, está bien que revisen para tener un control de drogas y de la delincuencia, y el que nada debe nada teme, pero de esa forma no, que lo hagan bien”, es decir, en pocas palabras no cuentan con una leyenda que los identifique como servidores públicos comisionados a esas labores de inspección.

Ante lo que está de más el señalar que el Estado ya también se está sumando a las Entidades del Sur del País en las que los transportistas están “poniendo el grito en el cielo”, por ese tipo de inseguridad que ya hay, como lo exhibieran con una marcha que recién realizaran, para denunciar que ya no solamente los asaltan, sino que también los están matando, y es por lo que exigen más vigilancia. ¡Pácatelas!

De ahí que de no hacerse nada respecto a esas volantas que está implementando “la maña” en esas vías carreteriles, no descartan y que igual a esos tráileros los empiecen hacer objeto de saqueos de las mercancías y productos que transportan, si toma en cuenta que ya hasta a un “paisano” que venía del “otro lado” y no quiso pararse lo mataron, pues con más razón podrían empezar a cometer esos asaltos en despoblado. ¡A ese grado!

Aunado a que por otro lado también están los reiterados enfrentamientos armados que se han suscitado entre los grupos del “Narco” que se disputan el control de esas zonas, como el registrado el pasado jueves en la carretera San Luis Río Colorado-Sonoyta, con saldo de un muerto y una decena de heridos, aunque dicen que fueron más los fallecidos, y en los que siempre quedan en medios los viajeros y esos choferes. ¡Vóitelas!

Pero lo que son las “autoridades” de entrada siempre hacen como que la virgen les habla, al manejar las cosas con un total hermetismo, al cerrarse para no informar sobre esos sangrientos hechos, mismos que se han seguido presentando a pesar del supuesto “reforzamiento” de la seguridad, con dizque más presencia del Ejército, Guardia Nacional y Policía Estatal, pero la cuestión es que las cosas han ido de mal en “píor”.

Como lo exhibe el que ayer también la Asociación de Conductores Unidos Federales y la Coalición de Organizaciones Unidas del Autotransporte Federal tenían programada una caravana-protesta en ocho Estados, pero de última hora la suspendieron, luego de que los llamaran a una mesa de negociaciones. ¡De ese pelo!

¡Sigue sin operar Rectora!…A la que sí que le ha seguido “dando bola” Poncio Pilatos, por como nomás se ha “lavado las manos”, ante cualquier “bronca” que le ha aflorado, es a la por algo fantasmal rectora de la Universidad de Sonora (Unison), María Rita Plancarte, como ahora con el conflicto por lo del fraude cometido en la pasada elección de la mesa directiva de la Sociedad de Alumnos de la Escuela de Derecho.

Ya que a la clásica la tan llevada y traída de María Rita se justificó con que esos comicios son responsabilidad exclusiva de la planta estudiantil, por lo que así se salió por la tangente, ante la pública solicitud de intervención que le hiciera la Asociación de Estudiantes Universitarios Sonorenses (Adeus), para que se repusiera ese criticado proceso realizado el 18 de enero, y que ahora sí fuera democrático. ¡Tómala!

Al Plancarte Martínez decir que: “Las sociedades de alumnos son organizaciones autónomas, no tienen una relación intrínseca con la Universidad, son prácticamente independientes de la vida universitaria. No son representantes ante ningún consejo u órgano colegiado; realizan actividades con la finalidad de mejorar sus condiciones como estudiantes y contribuir a la sociedad”, pero aún así debe atender lo que pase en la Unison.

Y es que por donde quiera que se le vea, pero no puede desligarse de esa manera de lo que ocurra en el Alma Mater, sin embargo, es la política “de desmarque”, o de valerle “mamá”, que ha venido implementado, al primero hacerle al avestruz, escondiendo la cabeza hasta donde pueda, para sacarle la vuelta a los problemas, y ya al no quedarle otra opta por salir con sus socorridas excusas, que obviamente nadie le cree. ¡Ñácas!

Razón por la que no es de extrañar el que ahora esté dejando solos a los de la Adeus con su exigencia de democracia, como antes también ignoró a los universitarios a los que el Conacyt les canceló la beca, y puras de esas fallas son las que ha tenido Plancarte, de ahí el porque ya esté siendo considerada como la representante rectoral más gris en la historia de la Máxima Casa de Estudios, y no es para menos. ¡Mínimo!

“Colas” en ca$eta$ de cobro…Las que hicieron crisis con el “puente largo” de ayer 5 de febrero, son las largas filas que ya se han vuelto “normales” en las ca$eta$ de cobro, ¿o de robo?, de la carretera federal de Cuatro Carriles, de ahí que las “mentadas”, y no de dulce, no se hicieran esperar por parte de los conductores, y con sobrada razón, porque sólo en la de Hermosillo tardaban entre 40 ó 50 minutos para poder cruzar.

En lo que dan cuenta que eran unos filones de vehículos de hasta dos kilómetros de distancia, que no eran privativos de la Capital hermosillense, sino que también se registraron en los puntos de peaje de Guaymas y Obregón, y sin que los operadores de Caminos y Puentes Federales (Capufe) “dieran color”, y mucho menos una explicación del porque solamente tenían abiertos dos carriles para atender a tanto tráfico. ¿Cómo ven?

Pues a decir de los usuarios que regularmente usan esa cinta asfáltica, esas “colonas” ya son de todos los fines de semana, y en esta ocasión con más ganas, por lo del día de asueto por la conmemoración de la Constitución, y que denuncian que es porque no colocan más personal para realizar esa labor de cobranza, lo que resulta por demás incongruente, si se analiza que le representa una captación de recursos a la Federación.

Es por eso del sentir popular que hay, de que hasta en eso están fallando los del llamado gobierno de la 4T -Cuarta Transformación-, por ese atraso que como nunca le están provocando a los viajeros, y a quienes se dedican al comercio por medio de esa vía, con todo y que las cuotas que cobran son muy altas, pero ni así “se ponen las pilas” para hacer más ágil el tránsito, por como ha estado atortugado. ¡Ni más ni menos!

Así que derivado de ese caos vehicular, quien sí que tiene la oportunidad de apuntarse “una palomita”, es el “súper delegado”, Jorge Taddei Bringas, cuando menos haciendo la gestión ante quien corresponda, por aquello de que lo más probable es que la representación de la Secretaría de Comunicación y Transportes (SCT) en el Estado todavía esté acéfala, tras la salida de Godofredo Gardner Anaya para asumir la Sidur.

Da luz “Gober” sobre CFE …Quien volvió a “dar luz” con relación a la propuesta que hay para ampliar el subsidio de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) para el próximo verano, es el gobernador Alfonso Durazo, al anunciar que se han tenido avances en las negociaciones que se llevan a cabo para concretarlo y formalizarlo en beneficio de los sonorenses y que así paguen menos por la “corriente”.

Tan es así que el fin de semana Durazo Montaño ventilara que en días pasados se reunió con el director general de la CFE, Manuel Bartlett Díaz, quien ha mostrado buena disposición ante esa petición que se hiciera el año pasado, después de la forma en que les di$pararon los cobros a los usuarios por los presuntos altos consumos por el calor récord que hiciera, y es por eso que todavía están en esos “e$tira$ y afloja$”.

Casi por nada es por lo que el Ejecutivo Estatal señalara que: “Estamos avanzando en el tema del subsidio, todavía falta echarnos unos “rounds” con la Secretaría de Hacienda y estamos avanzando bien. La verdad es que tengo un gran agradecimiento por el trato preferente de Manuel Bartlett al Estado de Sonora”, pero la instancia hacendaria es la que tendría que autorizar el reembolso correspondiente para ese fin. ¡Qué tal!

En tanto que con respecto a los “jalonellos” para extender esa subsidiada a 7 meses, iniciando el venidero abril, el “Gober” reconoció que no es “enchílenme otra gorda”, pero que están abocados a eso, al manifestar que: “Sí tengo confianza, las gestiones van muy bien, se requieren para eso cientos de millones, casi mil 500 millones de pesos, poco más del doble de lo que se hacía en un periodo normal, en esas estamos”. ¡Órale!

No en balde es que hiciera hincapié en que: “No es fácil, nada es fácil y eso ojalá lo aprendamos, pero no vamos a bajar la guardia y ahí vamos a estar “al pie del cañón” hasta conseguir una respuesta favorable”, dando a entender que así ha estado fletado en esa misión de cabildeos, cuando se creía que ya era algo “amarrado” y de mero trámite, a raíz de las protestas del 2023, pero así de “marro” es el Gobierno federal.

Por otro lado, el Mandatario dio muestras de a todo andar abocado, como lo refleja el que igual se le viera por rumbos de Guaymas, para checar de primera mano el arranque de la transformación del muelle, el cual pretenden que sirva de ancla para promover la llegada de nuevas inversiones, por lo que estuvo acuerpado por el secretario de Marina, José Rafael Ojeda, y el del Sistema Portuario Nacional, Rogelio Bello Aguilar.

Correo electrónico: [email protected]

Comparte esto: Facebook

X