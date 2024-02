Avanzan sonorenses a Mundial de Ajedrez

Tras participar en el Festival Nacional de Ajedrez de la Juventud; Haley Judith Leyva y Raúl Moisés Cárdenas, competirán en la categoría Sub 14 en Brasil, entre octubre y noviembre próximo

Redacción Entorno Informativo

Los ajedrecistas sonorenses Haley Judith Leyva Laguna y Raúl Moisés Cárdenas Armenta consiguieron su pase al Campeonato Mundial Juvenil de la especialidad a celebrarse en Florianópolis, Brasil, en el último trimestre del año.

Ambos lograron el avance a ese certamen internacional –a realizarse entre el 22 de octubre y el 2 de noviembre- después de los resultados (en las modalidades de rápido y blitz) que obtuvieron en la quinta edición del Festival Nacional de Ajedrez de la Juventud, el cual tuvo por sede Los Pinos en la Ciudad de México, el fin de semana pasado.

Cada uno ganó preseas dentro de categoría Sub 14; en el caso de Cárdenas Armenta, obtuvo tres: un par de platas en la modalidad de clásico y rápido, mientras que logró bronce en blitz. A su vez Leyva Laguna se hizo de dos argentas, una en rápido y otra en blitz.

En ese certamen también vieron acción cuatro sonorenses más, todos de ellos compitieron en la rama varonil: Mateo Ruiz Gastélum (de la categoría Sub 12), Roberto Navarro (Sub 8), Cuauhtémoc Suástegui (Sub 10) y Dayan Alatorre (Sub 14).

El único en subirse al podio fue Mateo Ruiz Gastélum, ya que terminó con la presea de bronce tras finalizar en la tercera posición en la modalidad de blitz; los otros tres quedaron en el Top 10 en sus categorías.

