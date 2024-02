Capacitan a pescadores sobre tiburones; Autoridades estatales y federales

Se pretende que conozcan cómo actuar si se llega a estar cerca de un escualo para evitar ataques

Ante la presencia de tiburones blancos en el litoral sonorense, la Sagarhpa se coordina con autoridades federales y expertos en estos animales, para emprender acciones de capacitación a buzos y pescadores, a quienes ha entregado brazaletes anti tiburón para prevenir incidentes con escualos.

La Secretaría de Agricultura, Ganadería, Recursos Hidráulicos, Pesca y Acuacultura (Sagarhpa), consulta a especialistas como Mauricio Hoyos Padilla; Omar Santana Morales e Isaí Barba Acuña, para conocer sobre los escualos y emitir recomendaciones a los trabajadores del mar.

Para buscar preservar la seguridad en su labor de los pescadores, el Gobierno de Sonora se ha coordinado también con autoridades como la Semar, Conapesca, Coordinación Estatal de Protección Civil y Cruz roja, para impartir talleres y capacitación en primeros auxilios, buenas prácticas de pesca, tratamiento residuos producto de la extracción de especies marinas, además del manejo de la situación ante el contacto con estos animales.

Entre las recomendaciones de los expertos están el crear una señal entre cabos de vida y buzos, para alertar la presencia de tiburón en la zona, que podría ser cierto número de jalones, evitar bucear durante las horas del crepúsculo, ya que es cuando mayor actividad tienen los tiburones; tener especial cuidado cuando las aguas sean turbias y evite ropa de colores brillantes, pues estos animales ven el contraste especialmente bien.

En caso de observar un tiburón y lleva consigo callo de hacha u otro producto y observa al escualo bajo el agua, libere la captura y aléjese; si hay otro buzo cerca permanezcan juntos, mantengan contacto visual y péguense espalada con espalda y si un tiburón comienza a interesarse demasiado debe salir del agua cuando lo considere apropiado, no salga inmediatamente ya que es más vulnerable a media agua y en superficie.

Use cualquier varilla o gancho que tenga con usted para defenderse del tiburón, pero si el animal ataca la mejor estrategia es golpearlo en la punta del morro; si un escualo es agresivo busque respaldarse contra cualquier estructura disponible (arrecife, afloramiento de rocas, etc.), reduciendo así los ángulos con los que el tiburón puede acercarse y sobre todo no bucear si se sabe que hay registros recientes de la presencia de tiburones en la zona.

