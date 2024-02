Tienen exitosa edición de la Junior NBA Coaches Academy en la Arena Sonora

Las clínicas las impartió la española Lorena Infantes, en donde hubo más de 200 concurrentes

Con la presencia de más de 200 participantes (de 13 instituciones educativas de varios puntos de la entidad) relacionados con el ámbito deportivo, entre profesores, coordinadores y alumnos, se celebró en la Arena Sonora la edición 2024 de la Junior NBA Coaches Academy.

El curso lo impartió la experimentada entrenadora de baloncesto, la española Lorena Infantes, acompañada del ex basquetbolista estadounidense Phil Calvert, quienes por dos horas y media capacitaron a los asistentes, mediante ejercicios con el balón y técnicas fundamentales de juego.

Hubo una gran respuesta a la preinscripción en línea, con un registro de 208 interesados, después de que las clínicas fueron promocionadas por la SEC y la Codeson, entre integrantes de instituciones educativas, tanto públicas como particulares, alrededor de todo el estado.

Por lo tanto, acudieron a capacitarse estudiantes, maestros y entrenadores provenientes de las siguientes escuelas: UES (Hermosillo y Magdalena), Unison, Itson, ENEF, UVM (Hermosillo y Nogales), Primaria Nueva Creación (Ciudad Obregón) e Itson (Navojoa y Ciudad Obregón).

Además del Colegio Vanguardia, Tec de Monterrey, Colegio Larrea, Colegio Cambridge, Cobach (Hermosillo y Nogales) y el Colegio Irlandés (Ciudad Obregón), junto a la Academia FOHR de Basquetbol.

La instructora de Junior NBA, Lorena Infantes, originaria de España -con una carrera de más de 30 años, primero como jugadora y después entrenadora-, se mostró muy complacida por la respuesta y el interés de los sonorenses en cada minuto en el que estuvo en la duela.

“Estas clínicas, enfocadas a coaches mediante el A, B, C del juego, son con el objetivo de construir valores y cultivar habilidades en la duela, buscando desarrollar el baloncesto mexicano. Estoy contenta por cómo se integraron a los cursos; es una de las mejores clínicas que me han tocado en México”, dijo la ex jugadora con una rica trayectoria de 20 años en las ligas femeniles de baloncesto en España, Italia, Turquía y Francia.

Infantes, quien también fue entrenadora de la selección nacional femenil de basquetbol de Chile, dijo que, técnicamente, los cursos incluyeron varios puntos, iniciando con calentamientos para después pasar a los fundamentos del baloncesto (en tiros, pases y botes de balón). El cierre lo marcaron enfrentamientos simulados entre alumnos de las diferentes escuelas.

