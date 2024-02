Sin medias tintas

¡“Da luz” el Plan Sonora!

¡“Da luz” el Plan Sonora!…Y quien cerró la semana muy movido es el gobernador, Alfonso Durazo Montaño, porque lo que es ayer realizó una gira de gran relevancia por Puerto Libertad, Pitiquito, para supervisar dos proyectos que vendrán a dinamizar el desarrollo de esa localidad en todos los sentidos, principalmente el económico, y uno de los cuales ya es toda una realidad. ¡Órale!

Aunque el de mayor impacto es el de la construcción de la planta de licuefacción de gas natural de México Pacific Limited, en el que “bajita la mano” invertirán 15 mil millones de dólares, con una generación de 13 mil empleos directos, y 21 mil indirectos, y es por lo que Durazo acudiera a checar el dato de primera mano, para ver el cómo van los avances, y no es para menos, porque será de los princiales de su sexenio. ¡Qué tal!

Y con respecto al otro el Ejecutivo Estatal ya encabezó el arranque de operaciones del Parque Solar Akin, de Engine México, en el que invirtieron 112 millones de dólares, con una capacidad de generación de 130 MV, en un tendido de 390 mil paneles solares, desplegados en una superficie de 266 hectáreas, cuya edificación ha generado 2 mil 350 empleos, y que se localiza cerca de México Pacific Limited. ¡De ese nivel!

Es por eso que está de más el apuntar que esas inversiones son parte de los resultados que se han logrado con la promoción que se ha hecho del Plan Sonora de Energía Sostenible, que tiene como base el parque solar más grande de Latinoamérica, que se localiza en Puerto Peñasco, el cual ya se ha dado conocer en casi 100 países, y más de una veintena de organismos internacionales, como un modelo ejemplar contra el cambio climático.

Pues de entrada la estrategia consiste en proyectar una captación importante de inversionistas, y ubicar al Estado como referente en el sector de las energías renovables en el mediano plazo, por lo que esa es la trascendencia que está teniendo el Mandatario, por ser el primero que está explotando la potencialidad que tiene la región, por la cantidad de sol que aquí hay, para convertirlo en energía como ya se está haciendo.

Pero para quien dude de lo anterior ahí está la buena nueva que acaba de aflorar, de que por primera vez en la historia Sonora cupó el primer lugar en la frontera Norte, y segundo puesto a nivel nacional, en recepción de inversión extranjera directa, según la Secretaría de Economía federal, a partir de que el Plan Sonora se ha convertido en la palanca que se necesitaba para impulsar el crecimiento económico. ¡De ese pelo!

No en balde es por lo que Durazo Montaño destacara el dato, de que es una estadística histórica que se traduce en mayores empleos, y consecuentemente en más bienestar para la ciudadanía, derivado de los nuevos atractivos que también hay, como es la modernización que se hace del Puerto de Guaymas, como salida hacia el Pacífico; además la conectividad carretera hacia EU; así como la disponibilidad de energía eléctrica limpia.

Razón por la cual es que el “Gober” apuntara que: “Decir que Sonora logró la captación de más de dos mil 706 millones de dólares en inversión extranjera en un solo año, marca un récord en la historia económica de la Entidad. Estoy convencido que al seguir impulsando el Plan Sonora como lo estamos haciendo, haremos posible que todas y todos los sonorenses tengamos realmente una tierra de auténticas oportunidades”.

Temen el rapto de niños… Con todo y que cuando el río suena, es que algo más que agua podría llevar, pero la que de entrada está descartando que en Hermosillo pudieran estarse dando “levantones” de menores de edad, es la representante del colectivo Buscadoras por la Paz Sonora, Cecilia Delgado Grijalva, al manejar que hasta ahora no tienen reportes de desapariciones forzadas de ese sector poblacional. ¡Tómala!

Lo que explica el porque por las redes sociales publicaron un video para hacer público el que son falsos los audios que han causado impacto en WhatsApp y otras aplicaciones virtuales, en los que advierten que integrantes de grupos del crimen organizado están reclutando a la fuerza a niños y jóvenes, pero aun así le hacen un llamado a los padres para que cuiden a sus hijos, y de las personas con las que se relacionan. ¡Ups!

Tan es así que Delgado Grijalva advirtiera que: “Hicimos un pequeño videíto para informar a la gente porque han causado pánico esos audios que se han hecho virales, donde dicen que se están llevando a niños de las paradas de los camiones aquí en Hermosillo, y pues hasta ahorita no se ha tenido conocimiento más que de unos niños que se fueron engañados”, que son los que encontraron sanos y salvos en Colima. ¡Pácatelas!

Sin embargo, y a pesar de que hasta ahora puede decirse que esa información es falseada, están aprovechando esa alarma generada para alertar a la ciudadanía de que esas prácticas que ya se llevan a cabo en otros Estados, también pudieran replicarse en Sonora, motivo por el cual de ese ¡S.O.S! que lanzaran, para más que la misma Fiscalía Estatal, Secretaría de Seguridad, y demás instancias que se supone que para eso están.

Y es que lo que denota que por ahí podría venir la cosa, es el caso de los jovencitos hermosillenses que fueran “enganchados” por el “Narco” por la red, al ofrecerles trabajo para hacerlos que viajar a la Entidad colimense, pero terminaron descubriendo que los querían enrolar como sicarios, sin embargo, lograron ser localizados y devueltos, pero a todas luces así está ese reclutamiento que intentan hacer de los jóvenes. ¡Vóitelas!

Mensaje para pirómanos…A querer y no, pero la que debe de ser un mensaje para los pirómanos que andan sueltos, es la vinculación a proceso que acaba de hacerse de María Hortensia “N”, por su presunta responsabilidad en el delito de daños por incendio agravado en número de tres, luego de que intentara prenderle fuego a igual cantidad de tiendas de la cadena de supermercados Ley. ¡De ese tamaño!

Eso al quedar más que probado, con cámaras de video y versiones de testigos presenciales, que el pasado 7 de febrero, cuando eran cerca de las 16:15 horas de la tarde, la encarcelada mujer pretendió iniciar una quemazón en el área de exhibición de papel higiénico, en la sucursal ubicada en El Sahuaro; pero los días 3 y 6 también intentó hacer lo mismo en las localizadas en el Centro, y bulevar Luis Encinas, pero sin tampoco lograrlo.

De ahí que luego de que a la tercera fuera sorprendida en flagrancia delictiva, es por lo que como medida cautelar el Juez le dictara prisión preventiva justificada, pero sin dejar de estar muy raro que la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJE) no aportara mayores detalles sobre su detención y características, como por ejemplo su edad, y la causa por la que insistiera en quemar esos comercios. ¡Ñácas!

Ante lo que se intuye que por su aspecto físico, debe tener más menos 40 años de edad, pero en cuanto a su perfil psicológico, sí que queda la duda y deja mucho que desear, por aquello de que quien hace eso no debe de estar en sus cabales, pero el que además lo intentara una y otra vez, como fuera su caso, hasta que terminara arrestada y tras las rejas, es por lo que muy fuera considerada como una amenaza pública. ¡Glúp!

De tal forma que es un enjuiciamiento al que amerita darle un puntual seguimiento, porque con la sentencia que se dicte llegado el momento podría sentarse un precedente, en cuanto a esas personas a las que les da por hacerlas de incendiarias, y ya no sólo en los cerros y lugares apartados, sino que ahora hasta en los centros comerciales, con lo que ya están poniendo en peligro a los ciudadanos. ¡Ni más ni menos!

“Da más color” el Alcalde…El que ya dio más color en cuanto a su aspiración política es el Presidente Municipal, Antonio Astiazarán, al confirmar que sigue “deshojando la margarita”, o evaluando la posibilidad de registrarse como precandidato para buscar la reelección a la alcaldía de Hermosillo, en tanto que otras que también “la quelen”, ya volvieron a visitar los campos deportivos en los que no se habían parado. ¡Palos!

Al esta vez Astiazarán Gutiérrez ser más preciso al adelantar que el proceso de campañas locales comienza en abril, momento en el cual tomará la decisión de participar, o no en la contienda, al señalar que: “La época electoral aún no ha llegado. Lo que me impulsa es trabajar y cumplir con las expectativas de los hermosillenses, en cuanto a resultados y menos política. Es un tema que estamos reflexionando”. ¡Mínimo!

O séase que “El Toño” Astiazarán no anda desesperado, y mucho menos adelantado como otras, cual es el caso de la ex alcaldesa, María Dolores del Río, apodada “La Lola Tandeos”, por como cuando gobernara les racionara el agua a los hermosillenses, hasta sólo dos horas diarias, y es por lo que incluso le hicieran bloqueos, al en su caso estar abocado a seguir chambeando, en lo que llegan los tiempos electorales.

Tan es así que para evidencia está la reciente visita que hiciera a Mérida, Yucatán, donde se reunió con el gobernador de esa Entidad, Mauricio Vila Dosal, para conocer un proyecto de un tren eléctrico bajo el programa Movilidad Sustentable, como parte de un plan para cuidar el medio ambiente y facilitar el transporte de la población, porque la pretensión es la de elaborar un proyecto similar en Hermosillo. ¿Cómo ven?

Es por lo que el “Presimun” aliancista señalara que: “Es una tecnología interesante que estamos considerando explorar. Vamos a hacer propuestas dentro de lo que la ley permite, en colaboración con el gobierno estatal, para promover la movilidad sustentable en nuestra ciudad”, lo que exhibe que le ha seguido buscando por todos lados, a la hora “echar mano” de nuevas alternativas para mejorarle la vida a los hermosillenses.

