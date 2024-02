Denuncian 189 casos de abuso infantil en la ciudad en la actual administración municipal

La directora del DIF Municipal, Isela Montes de Oca Tapia, dijo que el 80 por ciento de los casos, los abusadores son personas que están en el círculo de confianza de las y los menores

Ivanova de los Reyes

En lo que va de la administración se han registrado en Hermosillo 189 denuncias por abuso infantil a través de las líneas de emergencia 911 y DIF Hermosillo, informó Isela Montes de Oca Tapia.

La directora de DIF Municipal, señaló que en el 80 por ciento de los casos los principales abusadores son personas que se encuentran en el círculo de confianza de los niños, niñas o adolescentes.

Resaltó que a través de la campaña “Abusados con el abuso sexual”, llevan pláticas de concientización a las escuelas para que los niños, niñas y adolescentes conozcan sus derechos y denuncien si son víctimas de este tipo de situaciones, ya sea, en el hogar, la escuela u otro ambiente donde se desenvuelvan.

El abuso sexual infantil es un tema que muchas veces no se habla en las familias y esto lleva a la falta de denuncias. No es que en Hermosillo esté habiendo muchos casos de abuso sexual infantil, son los mismos que han existido a lo largo de los años, pero el incremento que ha habido, y que nos motiva a seguir con esta campaña es que cada vez hay más denuncias, cosa que no había antes”, subrayó.

Montes de Oca Tapia, mencionó que la denuncia puede ser anónima a través de la línea de emergencia 911 o la línea directa para dar atención personalizada y oportuna al teléfono 6621735470.

“Pedirles que ante cualquier sospecha hagan la denuncia, a lo mejor están salvando la visa a un niño o niña, puede darse el caso de que resulte falso, no pasa nada, nosotros estamos para hacer la intervención de manera oportuna”, puntualizó.

Indicó que junto con estas acciones abrieron por primera vez la Subprocuraduría de Niñas, Niños y Adolescentes en Bahía de Kino, donde desde el primer día recibieron denuncias, no solo de abuso sexual infantil, también casos de depresión, intentos de suicidio, entre otros.

Agregó que la próxima semana llevarán a cabo la firma de convenio con una compañía de Cine, para la promoción de un video de esta campaña de prevención del abuso sexual infantil en todas las funciones durante algunas semanas.

“Es un tema que tenemos que hablar en las familias y escuelas, el mejor momento de hablar sobre el abuso sexual infantil con el niño o niña es hoy para evitar este tipo de situaciones”, enfatizó.

