Conforman selección estatal de Frontón tras concluir lo Estatales Codeson

Serán 25 los jugadores sonorenses que estarán participando en el Macro-Regional en busca de las plazas hacia los Nacionales Conade 2024

Redacción Entorno Informativo

Un total de 25 jugadores de ambas ramas integrarán la selección sonorense de frontón, la cual competirá en el Macro-Regional, después de que el domingo concluyeron los Estatales Codeson de esta disciplina.

Por lo tanto, el equipo sonorense tratará de conseguir el mayor número de boletos a los Nacionales Conade 2024, dentro de la eliminatoria a celebrarse en Monterrey, Nuevo León, del 21 al 24 de marzo, en las modalidades de frontenis, paleta goma y trinquete, tanto en singles como en dobles.

En los Estatales Codeson en frontenis, en categoría Juvenil “A”, quedaron dentro del equipo, los originarios de San Luis Río Colorado: Calos Zenteno (Juvenil A en singles y dobles), Ángel David Hacegaba (Juvenil A en Singles y Dobles), Manuel Elías Serrano Pollorena (Juvenil B en Dobles y en trinquete) y André Peralta Sánchez (Juvenil B en dobles y trinquete).

Además de Natanael Serrano (Juvenil C en dobles y trinquete), Édgar Gabriel Franco (Juvenil C en dobles), Aldo Rábago Valenzuela (Juvenil C en dobles y en trinquete), Antonio Juárez (Juvenil A en Dobles trinquete), Kevin Hacegaba (Juvenil C en trinquete) e Ismael Rodríguez (Juvenil C en trinquete).

En tanto que, en la rama femenil, las sanluisinas ganadoras fueron: Sheila Yáñez (Juvenil A en singles, dobles y trinquete), Belinda Yáñez (Juvenil B en dobles trinquete), Amairani Beltrán (Juvenil B en singles y trinquete) y Shelsie Salazar (Juvenil C en singles y en paleta goma dobles).

Mientras que Cajeme aportó a: Javier Valenzuela (Juvenil A en singles y dobles, más trinquete y paleta goma), Jorge Tadeo Valenzuela (Juvenil A en singles y dobles y en paleta goma) y Jesús Rey Félix Monge (Juvenil B en singles y en trinquete).

Junto a Ángel Trejo (Juvenil A en trinquete), Víctor Ayón (Juvenil B en trinquete), Michelle Ayón (Juvenil A en dobles y singles y en trinquete), Vanessa Leal (Juvenil B en singles y dobles y en trinquete), Bryan Luna (Juvenil C en trinquete) y Verónica López (Juvenil C en dobles), Asimismo, de Hermosillo son dos: Jesús Meza Ruiz (Juvenil B en singles) y Ramón Eduardo Laguna (Juvenil C en dobles y en trinquete).

