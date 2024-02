Hallan a anciano sin vida en Puerta del Rey

Debido a los olores fétidos que emanaban de su vivienda, los vecinos dieron el aviso a las autoridades, quienes hallaron al adulto mayor en el interior en estado de descomposición

El cadáver de un hombre adulto mayor, fue localizado en avanzado estado de descomposición, en una vivienda del fraccionamiento Puerta del Rey.

Fue alrededor de las 17:00 horas de este jueves cuando residentes de la calle Villadoro, notificaron a la Línea de Emergencias 911 que de uno de los inmuebles de la rúa emanaban olores fétidos.

Agentes de la Policía Municipal acudieron al lugar, situado en la sección Alcalá, del conjunto habitacional, donde al arribar se entrevistaron con los vecinos.

Los colonos señalaron una casa y los uniformados se acercaron a ésta, para percatarse que adentro estaba el cuerpo sin vida de una persona del sexo masculino, que al parecer tenía varios días de haber fallecido.

Luego se pidió la intervención de personal de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora, que tras forzar el ingreso con el apoyo de elementos de Bomberos de Hermosillo, se encargó de sacar el cuerpo del sitio y del traslado al Servicio Médico Forense.

Un agente del Ministerio Público del Fuero Común dio fe del deceso y ordenó la práctica de las pruebas periciales de ley, que revelarán la causa de muerte.

En el lugar no se presentaron familiares del adulto mayor, mismo que no fue identificado; los vecinos indicaron que no vivían más personas en el domicilio.

