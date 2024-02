Cierran filas líderes del PRI ante Manlio Fabio Beltrones y Ernesto Gándara

Realizan reunión informativa donde la unidad y devolver a las colonias y barrios la voz y la capacidad de acción fueron tema de diálogo y encuentro

Redacción Entorno Informativo

Con mensajes de distinguidos priistas como Manlio Fabio Beltrones, Ernesto “Borrego” Gándara y los presidentes estatal y local del PRI Rogelio Díaz Brown y Luis Miguel “El Cuate” Vargas, se inició una tarde de diálogos con líderes de colonia, barrios, secciones y zonas de Hermosillo, donde se refrendó la unidad, pero además se cerró filas.

Manlio Fabio Beltrones Rivera sostuvo un diálogo abierto con líderes priistas, quienes expresaron su preocupación acerca de la confusión entre la población respecto a los apoyos destinados a grupos prioritarios como jóvenes, adultos mayores y personas con discapacidad.

En respuesta a las preguntas planteadas por los líderes de sección, Beltrones explicó que estos apoyos son de carácter constitucional y no pueden ser retirados, ya que están respaldados por mandato constitucional y no serán revocados.

“Hay brigadas en las colonias que les dicen, si ustedes no votan por el partido del gobierno les van a quitar su ayuda para los de la tercera edad, pero no pueden, lo pusimos la Constitución el PRI y todos los partidos políticos, nos pusimos de acuerdo, pero lo que no pusimos en eso es quitar el servicio de salud de calidad y que se nos den las medicinas”, aseveró.

Ernesto “El Borrego” Gándara Camou agradeció a los liderazgos que por años se han mantenido de pie en la lucha del PRI y reconoció que “hay entusiasmo y convicción de la gente, de nuestra gente, bien dicen muchos, no chapulines y sí gente que son orgullosos priistas y orgullosos del proyecto que vamos a ganar”.

“La esencia de los hermosillenses es la participación ciudadana, y eso es lo que hemos logrado: recobrar el orgullo de ser priistas. Debemos retomar esas causas sociales, esas causas justas. El PRI ha regresado a las colonias, a los barrios, a los seccionales y a cada comunidad; estamos de vuelta en donde nunca debimos alejarnos”, resaltó Luis Miguel “El Cuate” Vargas, Presidente del PRI en Hermosillo.

Rogelio Díaz Brown, dirigente del PRI Sonora, reconoció que la estructura del partido no se concibe sin la participación de los liderazgos que desde las colonias y las comunidades realizan.

“No se concibe una ciudad como Hermosillo, Obregón, donde parte de la historia de los municipios y de las ciudades está plasmada en el esfuerzo de las y los líderes, de aquí han salido colonias, de aquí han salido gestiones, soluciones a miles de familias y personas, a sonorenses, y esto es de enorgullecerse, indicó.

