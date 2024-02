Derrotan Knicks a Pistones por 113-111 en el Madison Square Garden

Los anfitriones estuvieron a punto de ser derrotados por el peor equipo de la NBA y dos segundos antes de finalizar Josh Hart, logró la anotación

Agencias

Con una canasta de Josh Hart a dos segundos del final, los Knicks de New York derrotaron el lunes 113-111 a los Pistones de Detroit evitando un tropiezo en casa ante el peor equipo de la NBA.

En una jornada de sólo cuatro partidos, las mayores emociones se vivieron en el Madison Square Garden de Nueva York, que celebró a lo grande el agónico triunfo.

En una caótica última jugada, con ventaja 110-111 para Detroit, los Knicks llegaron a perder la pelota en ataque con siete segundos en el reloj, pero Jalen Brunson la recuperó y asistió a Hart, que anotó frente al poderoso pívot Jalen Duren.

Los aficionados neoyorquinos festejaron con alivio esta trabajada victoria ante un equipo que esta campaña encadenó un récord de 28 derrotas seguidas.

En la rueda de prensa, el técnico de los Pistons, Monty Williams, protestó airadamente contra los árbitros por no señalar una falta sobre Ausar Thompson durante la última acción. “Ya es suficiente”, clamó Williams, que describió la decisión de los árbitros en esa jugada como “la peor de la temporada”. “Tuvimos la oportunidad de ganar el partido. No puedes no señalar eso en un partido de NBA”, subrayó.

Jalen Brunson, que este mes se estrenó como All Star, fue de nuevo el líder ofensivo de Nueva York con 35 puntos y 12 asistencias mientras Hart sumó 23 tantos y 8 rebotes.

Los Knicks, una de las sensaciones de esta temporada de la NBA, siguen en la cuarta posición de la Conferencia Este mientras los Pistones, que estuvieron comandados por el base Cade Cunningham (32 puntos), son últimos del sector con ocho victorias y 48 derrotas.

