Celebrarán Estatal Abierto de Ajedrez; Será en Guaymas

La competencia se realizará el 2 y 3 de marzo, rumbo al Nacional e Internacional en Querétaro

Redacción Entorno Informativo

La sexagésima novena edición del Torneo Estatal Abierto de Ajedrez, que este año será dedicado a José Tino Flores, se desarrollará en Guaymas, los días 2 y 3 de marzo próximo.

El certamen estatal, programado bajo el sistema suizo a cinco rondas, será selectivo para el Campeonato Nacional e Internacional Abierto 2024 a celebrarse en Querétaro, Querétaro, entre el 25 y 29 de marzo, en donde además habrá más de 15 mil pesos en premios.

Las categorías en la eliminatoria estatal serán: Primera Fuerza, Segunda Fuerza, Sub 16, Sub 14, Sub 12, Sub 10, Sub 8 y la de Senior (más de 55), tomando en cuenta que las inscripciones tienen un costo de 350 pesos general.

Los registros pueden realizarse en el teléfono celular 6621-80071, o bien por Internet, las cuales concluirán a las 21:00 horas del viernes 1 de marzo, aunque de manera presencial todavía habrá oportunidad el sábado 2, de las 8:00 a las 9:00 de la mañana, momentos antes del inicio de las partidas en la sede del Estatal.

Se espera la presencia de más de 100 competidores de distintos puntos del estado como Hermosillo, Ciudad Obregón, Caborca, Agua Prieta, Moctezuma, Nogales y Navojoa, así como de Baja California, específicamente de Mexicali.

De tal forma, quienes surjan campeones de las categorías: Primera Fuerza, Segunda Fuerza, Sub 16, Sub 14 y Sub 12, obtendrán el hospedaje y transporte al Campeonato Nacional e Internacional Abierto 2024.

El sábado, al terminar la última ronda del Abierto Estatal de Ajedrez, habrá un torneo blitz ritmo 3+2 en categoría única, en donde estarán disponibles las inscripciones (por 50 pesos) para aquellos ajedrecistas que deseen participar.

Comparte esto: Facebook

X